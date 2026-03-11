चेहऱ्यावरील टॅनिंगला म्हणा बाय बाय! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच तयार करा करा नैसर्गिक सनस्क्रीन, चेहरा होईल उजळदार

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरायला गेल्यानंतर चेहऱ्यावर टॅनिंग वाढते. चेहऱ्यावर वाढलेल्या टॅनिंगमुळे त्वचा खूप जास्त काळवंडून जाते. त्यामुळे बदलत्या ऋतूनुसार त्वचेवर काळजी घेणे खूप जास्त आवश्यक आहे. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी मुली सतत बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या सनस्क्रीन आणि इतर प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण कायमच पॅराबेन्स आणि झिंक ऑक्साइडसारखे हानिकारक घटक असलेल्या क्रीमचा वापर केल्यामुळे त्वचेची गुणवत्ता पूर्णपणे खराब होऊन जाते आणि चेहऱ्यावर पिंपल्स, रॅश आणि लालसरपणा वाढू लागतो. त्वचेवर वाढलेला रॅश किंवा पिंपल्सचे काळे डाग लवकर कमी होत नाही. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी बऱ्याच मुली सोशल मीडियावर दाखवण्यात आलेल्या हानिकारक क्रीम आणि लोशनचा वापर करतात. पण यामुळे टॅनिंग कमी होणयाऐवजी आणखीनच वाढते आणि त्वचा खराब होऊन जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला स्वयंपाक घरातील पदार्थांचा वापर करून घरीच्या घरी सनस्क्रीन बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)
खोबरेल तेल
शिया बटर
मधमाशीचे मेण
कोरफड जेल
विटामिन ई कँप्सूल
रॅस्पबेरी किंवा गाजर बियांचे तेल
काचेच्या भांड्यात खोबऱ्याचे तेल, शिया बटर आणि मेण एकत्र करून घ्या. तयार केलेले मिश्रण गरम केलेल्या टोपातील पाण्यावर ठेवा. यामुळे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स होईल. त्यानंतर मिश्रण सतत चमच्याने ढवळत राहा. कोमट झालेल्या मिश्रणात कोरफडीचा गर आणि विटामिन ई कँप्सूल घालून मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण चमच्याने सतत मिक्स करत राहा. त्यानंतर त्यात रॅस्पबेरी किंवा कॅरट सीड ऑईल घालून मिक्स करा. व्हिस्कीच्या मदतीने तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित फेटून घ्या. संस्क्रीनला क्रिमीपणा आल्यानंतर काचेच्या बरणीमध्ये तयार केलेले सनस्क्रीन भरून ठेवा. हे सनस्क्रीन थंड जागी ठेवावे. तयार केलेले सनस्क्रीन व्यवस्थित ठेवल्यास २ ते ३ महिने चांगले टिकून राहील.
उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये किंवा इतर वेळी बाहेर जाताना नियमित सनस्क्रीन लावावे. तयार केलेले सनस्क्रीन हातांवर घेऊन चेहऱ्यावर लावा. यामुळे सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून त्वचेचे रक्षण होईल आणि त्वचा उजळदार दिसेल. उन्हात जाऊन आल्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चेहऱ्यावर सनस्क्रीन लावावे.