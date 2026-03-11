Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Putin Talks With Irans Presedent Masood Pezeshkian And Us President Donald Trump Amid Middle East Conflict

US Iran युद्धात रशियाची एन्ट्री! पुतिन यांचा इराणला गंभीर इशारा; ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा, युद्ध थांबणार की भडकणार?

Russia Mediation Iran Israel War : अमेरिका इराण वादात आता रशियाची एन्ट्री झाली आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांशी संवाद साधला आहे. यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:44 AM
Putin Talks with Iran's Presedent Masood Pezeshkian and US President Donald Trump Amid Middle East Conflict

US Iran युद्धात रशियाची एन्ट्री! पुतिन यांचा इराणला गंभीर इशारा; ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा, युद्ध थांबणार की भडकणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अमेरिका-इराण वादात रशियाची एन्ट्री
  • पुतिन यांचा इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांना गंभीर इशारा
  • ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा
  • युद्ध थांबणार की भडकणार?
Russia Mediation Iran US War : मॉस्को : मध्यपूर्वेत अमेरिका इराण युद्धा(US Iran War) मुळे परिस्थिती अत्यंत बिघडत चालली आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण वाढता तणावाने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर रशियाने एक मोठे पाउल उचलले आहे. रशिाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी अमेरिका-इराण वादात कूटनीतिक मध्यस्थी केली आहे. त्यांनी नुकतेच ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला आहे. रशियाच्या या पावलाने जगभरात खळबळ उडाली आहे.

पुतिन यांचे शांततेचे आवाहन

विशेष म्हणजे रशियाने दोन्ही बाजूंना शांततेने वाद सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. पुतिन यांनी इराण(Iran) चे राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांच्याशी चर्चा करताना म्हटले की, लष्करी संघर्षापेक्षा राजकीय आणि राजनैतिक संवादाने वाद सोडवावा. रशिया देखील याला नेहमी समर्थन करत आला आहे. त्यांनी इराणला संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.

पुतिन यांनी म्हटले की, हे युद्ध थांबले नाही तर मध्यपूर्वेतील छोटे आखाती देशही या युद्धात अडकतील. यामुळे रशिया शांतता आणि राजनैतिक मार्गाने संवाद सोडवण्याचा सल्ला दिला आहे. रशियाने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे, जेव्हा मध्यपूर्वेत तणाव अधिक वाढला आहे. यामुळे रशियाचे हे पाऊल अत्यंत म्हत्वाचे मानले जात आहे. यामुळे जगाला एका मोठ्या विनाशापासून वाचवण्याचा प्रयत्न रशिया करत असल्याचे म्हटले जात आहे.

इराणने काय म्हटले

दरम्यान इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी कठीण काळात रशियाच्या पाठिंबा आणि मैत्रीबद्दल आभार मानले. तसेच रशियाने पाठवलेल्या मानवतावादी मदतीसाठीही आभार मानले. पेझेश्किया यांनी इराणच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. इराण केवळ आपली सुरक्षा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच रशियाच्या मध्यस्थीचजा प्रस्तावही पूर्णपणे नाकारला नाही.

ट्रम्प यांच्याशी तासभर चर्चा

पुतिन यांनी केवळ इराणशीच नव्हे, तर अमेरिकेशी संपर्क साधला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सोबत त्यांनी तासभर फोनवरुन चर्चा केली. या चर्चेत त्यांनी इराण-इस्रायल तणावासोबत रशिया युक्रेन युद्धावर कायस्वरुपी तोडगा काढण्यावर चर्चा झाली. पुतिन यांनी ट्रम्प समोर गुप्त प्रस्ताव ठेवला असल्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. ज्यामुळे जगात शांतता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका इराण संघर्षात रशियाची भूमिका काय आहे?

    Ans: रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी मध्यस्थीची भूमिका घेत इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांशी संवाद साधला आहे. रशिया संघर्ष शांतता आणि मार्गाने सोडवाण्यास सांगत आहे.

  • Que: पुतिन यांनी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांना काय सल्ला दिला?

    Ans: मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव कमी करण्यासाठी, पुतिन यांनी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांना द्ध थांबवून राजनैतिक मार्गाने समाधान शोधण्याचा सल्ला दिला.

Published On: Mar 11, 2026 | 09:43 AM

