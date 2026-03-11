Rajasthan Royals च्या कॅम्पमध्ये Ravindra Jadeja चा जलवा! वैभव सूर्यवंशीबरोबर खास गप्पा, Video Viral

३७ वर्षीय खेळाडू १७ वर्षांनंतर राजस्थान रॉयल्समध्ये पुन्हा सामील झाला आहे. लिलावापूर्वी राजस्थानने रवींद्र जडेजाला CSK कडून ट्रेड डीलद्वारे विकत घेतले होते. राजस्थान रॉयल्सच्या प्री-सीझन कॅम्पमधील एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये जडेजा आणि वैभव सूर्यवंशी भेटत असल्याचे दिसून आले आहे.
आता तर तू DY Patil मध्ये खेळत होतास…
वैभव सूर्यवंशीने गेल्या आयपीएल हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून पदार्पण केले होते आणि १४ वर्षीय खेळाडूने त्याच्या फलंदाजीच्या प्रतिभेने सर्वांना चकित केले होते. गेल्या वर्षभरात, वैभवने अनेक शानदार खेळी खेळल्या आहेत ज्यांनी जगभरात लक्ष वेधले आहे. राजस्थान रॉयल्सने रवींद्र जडेजा आणि वैभव सूर्यवंशी यांचा शेअर केला. यामध्ये दोघांनी एकमेकांशी संवाद साधला असून हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.
व्हिडिओमध्ये, रवींद्र जडेजा प्रथम दिसतो, त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीचा आवाज, “छान खेळला”, त्यानंतर जडेजाचे आभार मानतो. त्यानंतर जडेजा वैभवला विचारतो की तो सध्या डीवाय पाटीलकडून खेळत आहे का? सूर्यवंशीने उत्तर दिले, “हो, मी कालच आलो.” सूर्यवंशी पुढे म्हणाला की तो स्पर्धेत डीवाय पाटील ब्लूकडून खेळत होता आणि त्याचा संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाला.
पहा व्हिडिओ
Jab Vaibhav Sooryavanshi met Banna 💗👌 pic.twitter.com/qBEY46mnIS — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 10, 2026
जयपूर आणि नागपूरमध्ये रॉयल्सचे कठोर प्रशिक्षण
राजस्थान रॉयल्सची तयारी फेब्रुवारीमध्ये सुरू झाली, रवी बिश्नोई, संदीप शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशीसारखे प्रमुख खेळाडू नागपूरमधील हाय-परफॉर्मन्स सेंटरमध्ये सराव करत होते. आता, संपूर्ण संघ जयपूरमध्ये पुन्हा एकत्र येत आहे. संघ व्यवस्थापन यावेळी युवा आणि अनुभवाच्या योग्य संतुलनावर लक्ष केंद्रित करत आहे. वैभव सूर्यवंशीसारख्या तरुण खेळाडूंसाठी, रवींद्र जडेजासारख्या अनुभवी खेळाडूसोबत ड्रेसिंग रूम शेअर करणे ही एक उत्तम संधी म्हणून पाहिले जाते.
जडेजा पहिल्या दोन हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळला
रवींद्र जडेजाने २००८ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले आणि त्याच हंगामात शेन वॉर्नच्या नेतृत्वाखाली त्याच्या फ्रँचायझीने विजेतेपद जिंकले. त्यानंतर, २००९ च्या आयपीएल हंगामात जडेजा राजस्थान रॉयल्स संघाचा भाग होता, त्यानंतर तो पुन्हा राजस्थान रॉयल्सकडून खेळेल. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात अनुभवी खेळाडूंपैकी एक म्हणून जडेजा ओळखला जातो, त्याने एकूण २५४ सामने खेळले आहेत. या काळात जडेजाने फलंदाजीने ३२६० धावा केल्या आहेत आणि गोलंदाजीने १७० विकेट्स घेतल्या आहेत.