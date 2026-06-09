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Budh Nakshatra Gochar 2026: राहूची साथ सोडून गुरूच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार बुध, पुढील 2 महिने 4 राशींसाठी ‘सुवर्णकाळ’

Updated On: Jun 09, 2026 | 12:59 PM IST
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सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या राशीबदलांसोबतच त्यांच्या नक्षत्रांमधील बदलही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. असाच एक मोठा आणि शुभ ज्योतिषीय बदल जून महिन्यात होणार आहे. कोणासाठी ठरणार उत्तम जाणून घ्या

बुध नक्षत्र गोचराचा नक्की कोणत्या राशींवर होणार परिणाम (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

बुध नक्षत्र गोचराचा नक्की कोणत्या राशींवर होणार परिणाम (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • बुध नक्षत्र गोचर २०२६ कोणाला होणार फायदा 
  • बुद्धी, संवाद आणि व्यवसायासाठी जबाबदार असलेला बुध ग्रह लवकरच राहूला सोडून देवांचा गुरु असलेल्या गुरू ग्रहाचा आश्रय घेणार
  • हा बदल चार राशींखाली जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी खूप महत्त्वपूर्ण असेल
ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध ग्रहाला बुद्धी, वाणी, तर्क, व्यवसाय, संवाद आणि शिक्षणाचा ग्रह मानले जाते. जेव्हा बुध एखादी राशी किंवा नक्षत्र बदलतो, तेव्हा त्याचे परिणाम सर्व १२ राशींवर जाणवतात. यावेळी, बुध राहूच्या प्रभावाखालील आर्द्रा नक्षत्र सोडून गुरूच्या अधिपत्याखालील पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हे संक्रमण खूप महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

द्रिक पंचांगानुसार, बुध ११ जून २०२६ रोजी सकाळी ११:३० वाजता पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तेथेच राहील. ज्योतिषांच्या मते, हे बुध गोचराचे संक्रमण वृषभ, मिथुन, कन्या आणि सिंह राशींच्या व्यक्तींसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. चला, सर्वप्रथम पुनर्वसू नक्षत्राबद्दल जाणून घेऊया.

पुनर्वसू नक्षत्र म्हणजे काय?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, २७ नक्षत्रांमध्ये पुनर्वसू नक्षत्राचा सातवा क्रमांक लागतो. या नक्षत्राचा स्वामी गुरु ग्रह आहे, जो देवांचा गुरु आहे, आणि याची अधिष्ठात्री देवता अदिती आहे, जिला देवांची माता मानले जाते. पुनर्वसू नक्षत्राचा अर्थ प्रकाशाची पुनर्प्राप्ती किंवा समृद्धीचे पुनरागमन असा होतो. हे नक्षत्र आशा, सकारात्मकता, ज्ञान आणि आध्यात्मिक प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, जेव्हा एखादा ग्रह पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा तो व्यक्तीला नवीन सुरुवात करण्यास, चुकांमधून शिकण्यास आणि जीवनात पुढे जाण्यास प्रेरित करतो.

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बुधाचा पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेश विशेष का मानला जातो?

बुध हा बुद्धिमत्ता आणि विश्लेषणात्मक क्षमतांसाठी जबाबदार असलेला ग्रह आहे, तर गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, शिक्षण आणि शुभतेचे प्रतीक मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा बुध गुरुच्या अधिपत्याखालील नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा लोकांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत सुधारणा होऊ शकते. शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, व्यवसाय, गुंतवणूक, लेखन, माध्यम आणि संवाद या क्षेत्रांत गुंतलेल्या लोकांना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, कोणतीही प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास सुरुवात होऊ शकते.

वृषभ राशीसाठी कसा ठरेल परिणाम 

आर्थिक बाबतीत वृषभ राशीसाठी हा काळ खूप सकारात्मक मानला जातो. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात आणि जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा मिळू शकते. व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी देखील निर्माण होऊ शकतात. कुटुंबात आनंद आणि शांततेचे वातावरण राहील.

मिथुन राशीच्या माणसांवर काय होईल परिणाम 

बुध स्वतः मिथुन राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे या नक्षत्र बदलाचा या राशीवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आत्मविश्वास वाढेल आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. हा काळ विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल मानला जातो. नवीन प्रकल्पांवर काम सुरू करण्यासाठी देखील हा चांगला काळ ठरू शकतो.

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सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी कसा असेल काळ

या काळात सिंह राशीच्या लोकांना भाग्याची साथ मिळू शकते. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. काम आणि व्यवसायात सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढू शकते आणि प्रभावशाली लोकांशी संबंध जोडले जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थितीतही सुधारणा होऊ शकते.

कन्या राशीच्या व्यक्तींनाही होईल फायदा 

बुध हा कन्या राशीचा स्वामी देखील आहे. त्यामुळे, हे गोचर या राशीसाठी शुभ परिणाम आणू शकते. करिअरमध्ये प्रगती, व्यवसायात नफा आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याचे संकेत आहेत. हा काळ विद्यार्थी आणि संशोधनात गुंतलेल्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Budh nakshatra gochar 2026 mercury entering into punarvasu nakshatra for 2 months will be beneficial for 4 zodiac signs

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Published On: Jun 09, 2026 | 12:59 PM

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