Budh Nakshatra Gochar 2026: राहूची साथ सोडून गुरूच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार बुध, पुढील 2 महिने 4 राशींसाठी ‘सुवर्णकाळ’

द्रिक पंचांगानुसार, बुध ११ जून २०२६ रोजी सकाळी ११:३० वाजता पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तेथेच राहील. ज्योतिषांच्या मते, हे बुध गोचराचे संक्रमण वृषभ, मिथुन, कन्या आणि सिंह राशींच्या व्यक्तींसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. चला, सर्वप्रथम पुनर्वसू नक्षत्राबद्दल जाणून घेऊया.
पुनर्वसू नक्षत्र म्हणजे काय?
ज्योतिषशास्त्रानुसार, २७ नक्षत्रांमध्ये पुनर्वसू नक्षत्राचा सातवा क्रमांक लागतो. या नक्षत्राचा स्वामी गुरु ग्रह आहे, जो देवांचा गुरु आहे, आणि याची अधिष्ठात्री देवता अदिती आहे, जिला देवांची माता मानले जाते. पुनर्वसू नक्षत्राचा अर्थ प्रकाशाची पुनर्प्राप्ती किंवा समृद्धीचे पुनरागमन असा होतो. हे नक्षत्र आशा, सकारात्मकता, ज्ञान आणि आध्यात्मिक प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, जेव्हा एखादा ग्रह पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा तो व्यक्तीला नवीन सुरुवात करण्यास, चुकांमधून शिकण्यास आणि जीवनात पुढे जाण्यास प्रेरित करतो.
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बुधाचा पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेश विशेष का मानला जातो?
बुध हा बुद्धिमत्ता आणि विश्लेषणात्मक क्षमतांसाठी जबाबदार असलेला ग्रह आहे, तर गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, शिक्षण आणि शुभतेचे प्रतीक मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा बुध गुरुच्या अधिपत्याखालील नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा लोकांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत सुधारणा होऊ शकते. शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, व्यवसाय, गुंतवणूक, लेखन, माध्यम आणि संवाद या क्षेत्रांत गुंतलेल्या लोकांना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, कोणतीही प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास सुरुवात होऊ शकते.
वृषभ राशीसाठी कसा ठरेल परिणाम
आर्थिक बाबतीत वृषभ राशीसाठी हा काळ खूप सकारात्मक मानला जातो. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात आणि जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा मिळू शकते. व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी देखील निर्माण होऊ शकतात. कुटुंबात आनंद आणि शांततेचे वातावरण राहील.
मिथुन राशीच्या माणसांवर काय होईल परिणाम
बुध स्वतः मिथुन राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे या नक्षत्र बदलाचा या राशीवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आत्मविश्वास वाढेल आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. हा काळ विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल मानला जातो. नवीन प्रकल्पांवर काम सुरू करण्यासाठी देखील हा चांगला काळ ठरू शकतो.
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सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी कसा असेल काळ
या काळात सिंह राशीच्या लोकांना भाग्याची साथ मिळू शकते. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. काम आणि व्यवसायात सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढू शकते आणि प्रभावशाली लोकांशी संबंध जोडले जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थितीतही सुधारणा होऊ शकते.
कन्या राशीच्या व्यक्तींनाही होईल फायदा
बुध हा कन्या राशीचा स्वामी देखील आहे. त्यामुळे, हे गोचर या राशीसाठी शुभ परिणाम आणू शकते. करिअरमध्ये प्रगती, व्यवसायात नफा आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याचे संकेत आहेत. हा काळ विद्यार्थी आणि संशोधनात गुंतलेल्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
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