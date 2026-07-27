Middle East : अमेरिका ‘माफिया टोळीसारखी’ वागत आहे; पश्चिम आशियातील संकटासाठी इराणचा वॉशिंग्टनवर ठपका

इस्माईल बघाई यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून आपल्या हितासाठी दुहेरी भूमिका घेत आहे. इस्रायलला दिला जाणारा लष्करी आणि राजनैतिक पाठिंबा हा प्रदेशातील संघर्ष अधिक तीव्र करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.इराणचा दावा आहे की, गाझा पट्टीसह पश्चिम आशियातील विविध भागांमध्ये वाढलेल्या संघर्षामागे अमेरिकेचे धोरण महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे या भागातील शांतता आणि स्थैर्य धोक्यात आले असून परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे.
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दुसरीकडे, अमेरिका हे सर्व आरोप फेटाळत आली आहे. अमेरिकेच्या भूमिकेनुसार, इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी दिला जाणारा पाठिंबा योग्य असून, इराणच प्रदेशातील अनेक सशस्त्र गटांना मदत करून अस्थिरता वाढवत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका कायम आहे. विश्लेषकांच्या मते, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता राजनैतिक संघर्ष पश्चिम आशियातील आधीच गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला अधिक गंभीर बनवू शकतो. गाझा, लेबनॉन, सीरिया आणि येमेनमधील घडामोडींमुळे संपूर्ण प्रदेशातील सुरक्षा आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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दरम्यान, इराणच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांतील राजनैतिक तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता असून, आगामी काळात पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर जगभरातील देशांचे लक्ष लागले आहे.