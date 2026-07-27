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अरे बापरे! ९ वर्षांनी लहान असलेल्या ‘या’ क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? व्हायरल Video तर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

Updated On: Jul 27, 2026 | 09:39 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री मृणाल ठाकूर पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. यावेळी तिचे नाव भारतीय क्रिकेट संघातील एका युवा फलंदाजाशी जोडले जात आहे. सोशल मीडियावर अभिनेत्रीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ती भारतीय क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वालसोबत दिसत आहे.

९ वर्षांनी लहान असलेल्या 'या' क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? (Photo Credit - X)

९ वर्षांनी लहान असलेल्या 'या' क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? (Photo Credit - X)

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विस्तार
  • अरे बापरे!
  • ९ वर्षांनी लहान असलेल्या ‘या’ क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट?
  • व्हायरल Video तर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण
Mrunal Thakur and Yashasvi Jaiswal News: प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री मृणाल ठाकूर (Mrunal Thakur) पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. यावेळी तिचे नाव भारतीय क्रिकेट संघातील एका युवा फलंदाजाशी जोडले जात आहे. सोशल मीडियावर अभिनेत्रीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ती भारतीय क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वालसोबत (Yashasvi Jaiswal) दिसत आहे. हा व्हिडिओ मुंबईतील एका कॅफेमधील आहे.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

मृणाल ठाकूरचा हा व्हिडिओ इंटरनेटवर अवघ्या काही वेळातच व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री मुंबईतील एका लोकप्रिय कॅफेमध्ये दिसत आहे. त्याच कॅफेमधून बाहेर पडताना क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वालही दिसतो, ज्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. जैस्वाल आपल्या कारमध्ये बसून निघून जातो. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी या दोघांचे नाव जोडण्यास सुरुवात केली आणि सोशल मीडियावर त्यांच्यातील कथित ‘डेटिंग’च्या चर्चांना उधाण आले.

पाहा व्हिडिओ


मृणाल ठाकूर आणि यशस्वी जैस्वाल यांचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, ते दोघे एकमेकांना डेट करत असावेत असा अंदाज लोक लावत आहेत. मात्र, अनेकांचे असेही मत आहे की ते एखाद्या व्यावसायिक प्रोजेक्टसाठी भेटले असावेत. तसेच, सोशल मीडियावर त्यांच्या वयातील अंतराबाबतही बरीच चर्चा रंगली आहे.

मृणाल ठाकूरचे आगामी काम

विशेष म्हणजे, यशस्वी जैस्वाल हा अभिनेत्री मृणाल ठाकूरपेक्षा वयाने सुमारे नऊ वर्षांनी लहान आहे. तरीही, मृणाल ठाकूर किंवा यशस्वी जैस्वाल यांपैकी कोणीही या ‘डेटिंग’च्या अफवांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सध्या तरी, या दाव्यांकडे केवळ सोशल मीडियावरील तर्कवितर्क म्हणूनच पाहिले जात आहे. कामाच्या आघाडीवर बोलायचे झाल्यास, मृणाल ठाकूरकडे अनेक प्रोजेक्ट्स आहेत. अलीकडेच ही अभिनेत्री वरुण धवनची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘हाय जवानी तो इश्क होना है’ या चित्रपटात दिसली होती.

Web Title: Mrunal thakur is dating this cricketer who is 9 years younger

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Published On: Jul 27, 2026 | 09:39 PM

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