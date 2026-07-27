अरे बापरे! ९ वर्षांनी लहान असलेल्या ‘या’ क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? व्हायरल Video तर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

मृणाल ठाकूरचा हा व्हिडिओ इंटरनेटवर अवघ्या काही वेळातच व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री मुंबईतील एका लोकप्रिय कॅफेमध्ये दिसत आहे. त्याच कॅफेमधून बाहेर पडताना क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वालही दिसतो, ज्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. जैस्वाल आपल्या कारमध्ये बसून निघून जातो. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी या दोघांचे नाव जोडण्यास सुरुवात केली आणि सोशल मीडियावर त्यांच्यातील कथित ‘डेटिंग’च्या चर्चांना उधाण आले.
पाहा व्हिडिओ
So… Yashasvi Jaiswal is dating Mrunal Thakur now? 😭💀 Didn’t see that plot twist coming at all. Internet detectives are working overtime! 👀pic.twitter.com/y0lT2A5OgU — Gaurav (@Gaurav_HRX) July 27, 2026
मृणाल ठाकूर आणि यशस्वी जैस्वाल यांचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, ते दोघे एकमेकांना डेट करत असावेत असा अंदाज लोक लावत आहेत. मात्र, अनेकांचे असेही मत आहे की ते एखाद्या व्यावसायिक प्रोजेक्टसाठी भेटले असावेत. तसेच, सोशल मीडियावर त्यांच्या वयातील अंतराबाबतही बरीच चर्चा रंगली आहे.
विशेष म्हणजे, यशस्वी जैस्वाल हा अभिनेत्री मृणाल ठाकूरपेक्षा वयाने सुमारे नऊ वर्षांनी लहान आहे. तरीही, मृणाल ठाकूर किंवा यशस्वी जैस्वाल यांपैकी कोणीही या ‘डेटिंग’च्या अफवांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सध्या तरी, या दाव्यांकडे केवळ सोशल मीडियावरील तर्कवितर्क म्हणूनच पाहिले जात आहे. कामाच्या आघाडीवर बोलायचे झाल्यास, मृणाल ठाकूरकडे अनेक प्रोजेक्ट्स आहेत. अलीकडेच ही अभिनेत्री वरुण धवनची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘हाय जवानी तो इश्क होना है’ या चित्रपटात दिसली होती.