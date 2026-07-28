पुण्यात नशेसाठी इंजेक्शनची बेकायदा विक्री, पाच जणांना ठोकल्या बेड्या; तब्बल ‘इतक्या’ बाटल्या जप्त

पुणे : इंजेक्शनचा नशेसाठी वापर होत असल्याचा प्रकार आंबेगाव पोलिसांनी उघडकीस आणला. या प्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून मेफिवान या ओैषधी इंजेक्शनच्या ५० बाटल्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. अथर्व इंद्रजीत शिंदे (वय २४) अथर्व इंद्रजीत शिंदे (वय २४, दोघे रा. उर्मिला सोसायटी, गुलाबनगर, धनकवडी), अविनाश शिवा बळुंगी (वय २२, रा. छत्रपती संभाजीनगर, धनकवडी), प्रदीप जितेंद्र हुंबरे (वय २६,रा. सिद्धीविनायक सोसायटी, आंंबेगाव), पियूष गणेश भरम (वय २६, रा. कचरावत चाळ, आंबेगाव), लक्ष्मण परमेश्वर माने (वय १९, रा. माने निवास, साईसिद्धी चौक, आंबेगाव) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत.
याबाबत पोलीस कर्मचारी नितीन कातुर्डे यांनी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. ही कारवाई आंबेगाव पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक शरद झिने, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक चांगदेव सजगणे, सहायक निरीक्षक स्वाती देवधर, उपनिरीक्षक युवराज शिंदे व त्यांच्या पथकाने केली आहे.
पोलिसांनी सापळा लावून केली कारवाई
कात्रज-दत्तनगर रस्त्यावर २४ जुलै रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास इंजेक्शनची विक्री करण्यासाठी काही जण येेणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या इंजेक्शनचा वापर नशेसाठी करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा लावून त्यांना पकडले. आरोपींकडे असलेल्या पिशवीची तपासणी केली. तेव्हा त्यात इंजेक्शनच्या बाटल्या सापडल्या. या इंजेक्शनचा वापर नशेसाठी करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली. या पिशवीत मेफेंटरमाईन सल्फेट इंजेक्शनच्या (मेफीवन) ५० बाटल्या सापडल्या.
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वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय वापर चुकीचा
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय काही जण या इंजेक्शनचा वापर शरीरसौष्ठवासाठी करत असून, या इंजेक्शनचा वापर काही जण नशेसाठी करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या इंजेक्शनची बेकायदा जादा दराने विक्री करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले. न्यायालयाने आरोपींनी दोन दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
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