Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Budh Shani Yog People Of These Zodiac Signs Will Benefit From Labh Drishti Yoga

Budh Shani Conjunction: बुध आणि शनि पुन्हा येणार एकत्र, 22 मेपासून या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

जेव्हा दोन प्रभावशाली ग्रह एका विशिष्ट कोनात किंवा दृष्टीत एकत्र येतात, तेव्हा तो काळ अत्यंत विशेष ठरतो. अशीच एक महत्त्वपूर्ण युती 22 मे रोजी घडणार आहे. बुध आणि शनि एकत्र येण्याचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Updated On: May 04, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • बुध आणि शनि पुन्हा येणार एकत्र
  • लाभ दृष्टी योग म्हणजे काय
  • 22 मेपासून या राशीेंच्या लोकांचे बदलणार नशीब
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांची हालचाल आणि त्यांच्या युती अत्यंत प्रभावी मानल्या जातात. जेव्हा दोन प्रमुख आणि महत्त्वाचे ग्रह आकाशात एकत्र येतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम राष्ट्र, जग आणि सर्व राशींवर होतो. यावेळी, अशीच एक दुर्मिळ युती शुक्रवार, २२ मे रोजी होणार आहे. बुद्धी आणि व्यवसायाचा ग्रह मानला जाणारा बुध आणि कर्म व न्यायाचा देव शनि, एक अनोखा योग साधत असून, त्यामुळे लाभ दृष्टी योग निर्माण होत आहे. हा महत्त्वपूर्ण योग काही राशींसाठी सुख, समृद्धी आणि अफाट संपत्ती घेऊन येणारा राहील. लाभ दृष्टी योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घेऊया

लाभ दृष्टी योग म्हणजे काय?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा अनुकूल किंवा पूरक प्रभाव असलेले दोन ग्रह एका विशिष्ट स्थानात स्थित असतात आणि एकमेकांवर शुभ दृष्टी टाकतात, तेव्हा त्याला लाभ दृष्टी योग म्हणतात. बुध हा संवाद, तर्क आणि कौशल्याचा स्वामी आहे, तर शनी शिस्त आणि स्थिरतेचे प्रतीक आहे. या दोन्हींच्या संयोगामुळे व्यक्तीच्या जीवनात बौद्धिक क्षमता तसेच आर्थिक स्थैर्य येते. हा संयोग प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यास मदत करतो आणि गुंतवणुकीद्वारे आर्थिक लाभाची शक्यता निर्माण करतो.

Vastu Tips: सेकंड हँड वस्तू घरात आणण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तूचे ‘हे नियम

लाभ दृष्टी योगाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि पगारवाढीची बातमी मिळू शकते. बुध आणि शनीच्या आशीर्वादाने तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढू शकतो. ज्यामुळे तुम्ही कामाच्या ठिकाणी कठीण निर्णय घेऊ शकाल. वडिलोपार्जित मालमत्तेसंबंधीचे वाद मिटू शकतात आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील.

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांचा स्वामी स्वतः बुध असल्याने या राशींच्या लोकांवर या युतीचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे. व्यावसायिकांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळू शकतात. जर तुम्ही एखाद्या प्रकल्पावर बऱ्याच काळापासून काम करत असाल, तर आता यश मिळवण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण आणि माध्यम क्षेत्रातील लोकांसाठी हा सुवर्णकाळ असेल.

तूळ रास

तूळ राशींच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. पैशाचा नियमित ओघही राहील. भागीदारी व्यवसायातून भरघोस नफा मिळण्याची शक्यता आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि कुटुंबात शुभ प्रसंगांचे नियोजन केले जाऊ शकते.

Darshan of Kuladevata: वर्षातून एकदा कुलदेवतेचे दर्शन घेण्यामागे काय आहे धार्मिक परंपरा

मकर रास

मकर रास ही शनिची स्वरास असल्याने या राशींच्या लोकांवर शनिदेवांचा विशेष आशीर्वाद राहील. यावेळी तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे अपेक्षित फळ मिळेल. ज्यांना परदेशात शिक्षण किंवा नोकरी करण्याची इच्छा आहे अशा लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. जुनी कर्जे फेडण्याची शक्यता असून, गुंतवणुकीसाठी हा उत्तम काळ आहे.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी बुध आणि शनिचा हा संयोग मानसिक शांती आणि आर्थिक लाभ दोन्ही आणेल. तुमची निर्णयक्षमता सुधारेल, ज्याचा तुमच्या करिअरवर थेट परिणाम होईल. स्थावर मालमत्ता किंवा शेअर बाजारात गुंतलेल्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळू शकतो. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध–शनि युती म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा बुध आणि शनि एकाच राशीत किंवा जवळ येतात, तेव्हा त्याला बुध–शनि युती म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रात ही युती महत्त्वाची मानली जाते.

  • Que: या युतीचा करिअरवर काय परिणाम होतो?

    Ans: कामात जबाबदारी वाढते, पण प्रगती थोडी धीमी होऊ शकते. संयम ठेवला तर दीर्घकालीन फायदे मिळतात.

  • Que: बुध शनि युतीचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: बुध शनि युतीचा मेष, कन्या, तूळ, मकर आणि कुंभ राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Budh shani yog people of these zodiac signs will benefit from labh drishti yoga

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व
1

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती
2

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या
3

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब
4

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM