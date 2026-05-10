Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • National Overseas Scholarship Nos 2026 27 Application Process Eligibility

Scholarship: परदेशी विद्यापीठात शिकायचंय पण खिशाचा विचार करताय? मग ‘या’ सरकारी शिष्यवृत्तीचा नक्की लाभ घ्या.

भारत सरकारच्या National Overseas Scholarship २०२६-२७ ची अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याद्वारे SC, भटक्या जमाती आणि भूमिहीन मजुरांच्या पाल्यांना परदेशात शिक्षणासाठी १००% अर्थसाहाय्य मिळणार.

Updated On: May 10, 2026 | 11:50 AM
National Overseas Scholarship

फोटो सौजन्य - सौशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

National Overseas Scholarship:परदेशात पदवी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय तरूणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.यंदा भारत सरकार पूर्णपणे अर्थसहाय्यित (Fully-funded) शिष्यवृत्तीवर विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवणार आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप (NOS)  ची अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी २ जूनपर्यंत पोर्टल खुले राहणार असून इच्छुकांना या कालावधीत अर्ज करावा. तसेच अर्जातील चुका सुधारण्यासाठी ७ जूनपर्यंत करेक्शन विंडो खुली असेल.

नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप म्हणजे काय?

NOS ही एक सरकारी योजना आहे, ज्याद्वारे समाजातील उपेक्षित घटकांमधील विद्यांर्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC),  विमुक्त भटक्या आणि अर्ध भटक्या जमाती, भूमिहीन शेतमजूर आणि पारंपारिक कारागीर या प्रवर्गातील विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. या योजनेद्वारे परदेशात पदव्युत्तर (Masters) आणि पीएचडी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे अर्थसहाय्य केले जाते.

Thalapathy Vijay : थलपती विजयची १०वीची मार्कशीट सोशल मीडियावर व्हायरल! गणित आणि विज्ञानातील मार्क पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल!

अर्जाची प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या अटी:

विद्यार्थ्यांना सर्वात आधी NOS च्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर वैयक्तीक, शैक्षणिक आणि आवश्यक माहिती भरून अर्ज पूर्ण करावा लागेल. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, एकदा नोंदणी झाल्यानंतर पुन्हा त्यात बदल करता येणार नाही. तसेच अर्जामध्ये चुका अढळल्यास तो फेटाळला जाईल. २ जून रोजी मुख्य अर्ज प्रक्रिया बंद झाल्यानंतर  ४ जून ते ७ जून याकालावधीत दुरुस्तीसाठी ४ दिवसांची मुदत दिली जाईल.

पात्रता निकष:

  1. अर्जदाराचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी असावे.
  2. अर्ज भरताना रहिवासी पुरावा, शैक्षणिक पात्रता आणि परदेशी विद्यापीठातील प्रवेशाची स्थिती यांसारखी माहिती देणे आवश्यक आहे.
  3. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आणि पात्र प्रवर्ग यांची माहिती देणे अनिवार्य आहे.
  4. पीएचडीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या संशोधनाचा विषय(Research Topic) आणि संक्षिप्त गोषवारा देणे आवश्यक आहे.
Indian Army : अग्निवीर परीक्षेचे हॉल तिकीट कधी येणार? पाहा प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याची सोपी पद्धत!

आवश्यक कागदपत्रे: अर्ज करताना उमेद्वाराला काही महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागते. ज्यांमध्ये ओळखपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक गुणपत्रिका, कुटुंबातील सदस्याचे उत्पन्न आणि परदेशी विद्यापीठाचे प्रवेशपत्र (Admission Offer Letter) यांचा समावेश आहे. ही सर्व कागदपत्रे दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये अपलोड करणे आवश्यक आहे.

या योजनेचा उद्देश अल्पप्रतिनिधित्व असलेल्या गटातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करणे हा आहे.

 

Web Title: National overseas scholarship nos 2026 27 application process eligibility

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 11:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!
1

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!

General Knowledge : तुमचा ‘जीके’ (GK) वाढवण्यासाठी ‘हे’ प्रश्न नक्की वाचा!
2

General Knowledge : तुमचा ‘जीके’ (GK) वाढवण्यासाठी ‘हे’ प्रश्न नक्की वाचा!

First Woman IFS Officer : UPSC उत्तीर्ण होणारी पहिली भारतीय महिला कोण? पहा एका क्लिकवर…
3

First Woman IFS Officer : UPSC उत्तीर्ण होणारी पहिली भारतीय महिला कोण? पहा एका क्लिकवर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 14, 2026 | 11:30 AM
‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

May 14, 2026 | 11:20 AM
‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

May 14, 2026 | 11:18 AM
Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

May 14, 2026 | 11:17 AM
5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

May 14, 2026 | 11:15 AM
US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 14, 2026 | 11:12 AM
Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

May 14, 2026 | 11:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM