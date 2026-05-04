Vastu Tips: सेकंड हँड वस्तू घरात आणण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तूचे ‘हे नियम

वास्तुशास्त्रानुसार, घरात जुन्या वस्तू आणल्याने नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होऊ शकते. दुसऱ्या कोणी वापरलेल्या वस्तूंमुळेही घरात समस्या निर्माण होऊ शकतात. पैसे वाचवण्यासाठी आपण अनेकदा जुन्या वस्तू विकत घेतो, पण त्या वापरणारी व्यक्ती अजून जिवंत आहे की नाही हे आपल्याला माहीत नसते. वास्तुशास्त्रानुसार, मृत व्यक्तीच्या जुन्या वस्तूंमध्ये त्यांची ऊर्जा, भावना आणि आठवणी सामावलेल्या असतात, ज्याचा परिणाम तुमच्यावरही होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीची भावनिक ऊर्जा काढून टाकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वास्तुशास्त्रानुसार जुन्या वस्तू विकत घेण्यात काही गैर नाही, पण त्या वापरण्यापूर्वी वास्तूच्या काही महत्त्वाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सेकंड हँड वस्तू घरात आणण्यापूर्वी वास्तूचे कोणते नियम पाळावे ते जाणून घ्या
जर तुम्ही एखाद्या मृत व्यक्तीचे कपाट किंवा फर्निचर वापरणार असाल, तर ते पाणी आणि सैंधव मिठाच्या द्रावणाने पूर्णपणे स्वच्छ करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मीठ जुन्या आणि त्रासदायक आठवणी शोषून घेण्यास मदत करते.
सूर्यप्रकाश हा सर्वात शक्तिशाली शुद्धिकारक मानला जातो. त्यामुळे, जुन्या वस्तू किमान एक दिवस प्रखर सूर्यप्रकाशात ठेवा. सूर्यकिरणे त्या वस्तूमधील जुनी आणि नकारात्मक ऊर्जा पूर्णपणे नष्ट करून तिला सकारात्मक ऊर्जेने भरून टाकतील.
हिंदू धर्म आणि वास्तुशास्त्र दोन्ही गंगाजलाला अत्यंत शुद्ध आणि पवित्र मानतात. नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्याची विलक्षण शक्ती त्यात आहे. त्यामुळे, एखाद्या वस्तूवर गंगाजल शिंपडल्याने, त्या वस्तूच्या पूर्वीच्या मालकाच्या दुःखांचे आणि तणावाचे परिणाम पूर्णपणे नाहीसे होतात.
कापूर आणि लोबान घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्याचे काम करतात. त्यामुळे, जुन्या वस्तूंजवळ भीम सेनी कापूर किंवा लोबान जाळा. त्याचा धूर साचलेली ऊर्जा दूर करण्यास आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढविण्यात मदत करतो. तिथे अगरबत्तीसुद्धा जाळता येते.
घरांमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी घंटा वाजवण्याची परंपरा अनेकदा पाळली जाते. घंटेच्या आवाजाने नकारात्मक ऊर्जा नाहीशी होते, असा विश्वास आहे. त्याच्या कंपनांमुळे नकारात्मक ऊर्जा नाहीशी होते. शक्य असल्यास, जुने फर्निचर आणि वस्तू पुन्हा रंगवा. नवीन रंगामुळे वस्तूला एक नवीन ओळख मिळते आणि जुनी ऊर्जा नाहीशी होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: हो, आर्थिकदृष्ट्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते योग्य आहे. पण वास्तूनुसार त्या वस्तूंमध्ये पूर्वीच्या व्यक्तीची ऊर्जा असू शकते, त्यामुळे काळजी घेणे आवश्यक आहे.
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार, वापरलेल्या वस्तूंमध्ये पूर्वीच्या मालकाच्या भावना आणि ऊर्जा राहू शकतात. त्यामुळे काही वेळा नकारात्मक प्रभाव जाणवू शकतो.
Ans: वास्तूनुसार नवीन (किंवा वापरलेल्या) वस्तू घरात पूर्व किंवा उत्तर दिशेने आणणे शुभ मानले जाते.