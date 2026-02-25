Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Mahalaxmi Raja Yoga Will Create Mars And Moon People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Mahalaxmi Rajyog: मंगळ आणि चंद्र तयार करणार महालक्ष्मी राजयोग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

16 मार्चपासून मंगळ आणि चंद्राच्या अनुकूल स्थितीमुळे महालक्ष्मी राजयोग तयार होणार आहे. जो अचानक संपत्ती, पदोन्नती आणि आर्थिक बळ देईल. महालक्ष्मी राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:45 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • महालक्ष्मी राजयोग म्हणजे काय
  • मंगळ आणि चंद्र तयार करणार योग
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

पंचांगानुसार, 16 मार्चचा दिवस ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या विशेष महत्त्वाचा आहे. ग्रहांचा अधिपती मंगळ आणि मनाचा अधिपती चंद्र यांची अनुकूल स्थिती महालक्ष्मी राजयोग तयार करत आहे. ज्योतिषशास्त्रात, हा योग संपत्ती, समृद्धी, आराम आणि आर्थिक बळ प्रदान करणारा मानला जातो. त्याचा प्रभाव सर्व राशीच्या लोकांवर होताना दिसून येणार आहे. हा काळ वृषभ, कर्क आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती, व्यवसायात वाढ आणि गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. महालक्ष्मी राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

महालक्ष्मी राजयोग म्हणजे काय

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा मंगळाची शुभ दृष्टी चंद्रावर पडते किंवा दोन्ही ग्रह केंद्रस्थानी किंवा त्रिकोण घरात मजबूत स्थितीत असतात किंवा ते युती करतात, तेव्हा हा राजयोग फायदेशीर ठरतो. या प्रभावामुळे अचानक आर्थिक लाभ, पदोन्नती, नवीन संधी आणि आर्थिक स्थिरता मिळू शकते. हा योग आर्थिक प्रगती, प्रतिष्ठा आणि सुखसोयी आणतो. तसेच, रखडलेली कामे गती घेण्याची शक्यता असते. इतके पैसे येतात की एखादी व्यक्ती ते हाताळू शकत नाही.

Dream Science: स्वप्नात गंगा आणि इमारत यासह या गोष्टी दिसणे मानले जाते शुभ

महालक्ष्मी राजयोगाचा या राशीच्या लोकांवर पडणार प्रभाव

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून हा योग खूप शुभ मानला जातो. मंगळ आणि चंद्राच्या अनुकूल स्थितीमुळे अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला अपेक्षित फायदा मिळेल. नवीन व्यवसाय योजना यशस्वी होतील. पदोन्नती आणि मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहणार आहे. या काळात तुम्हाला घेतलेल्या मेहनतीचे अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी बढती किंवा व्यवसायात फायदा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील आणि गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ चांगला राहील. तुम्हाला कुटुंब आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. मानसिक ताण कमी होईल आणि सुखसोयी आणि सुखसोयी वाढतील. तुमच्या जुन्या प्रकल्पांना आणि योजनांना नवीन दिशा देण्याची ही वेळ आहे. तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ देखील होऊ शकतात.

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. तुमचे व्यावसायिक जीवन आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. या काळात व्यवसायात वाढ होईल आणि नवीन संधी तयार होतील. आर्थिक लाभाच्या संधी अनपेक्षितपणे निर्माण होतील आणि गुंतवणुकीतून चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील.जुने वाद मिटतील आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महालक्ष्मी राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा मंगळ आणि चंद्र अनुकूल स्थितीत एकत्र येतात किंवा परस्पर लाभदृष्टीत असतात, तेव्हा “महालक्ष्मी राजयोग” तयार होतो असे मानले जाते. हा योग धन, यश आणि समृद्धी देणारा मानला जातो.

  • Que: मंगळ आणि चंद्राच्या योगाचे महत्त्व काय?

    Ans: मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि कृतीचा ग्रह मानला जातो, तर चंद्र मन, भावना आणि मानसिक स्थैर्य दर्शवतो. हे दोन्ही ग्रह अनुकूल स्थितीत आल्यास निर्णयक्षमता आणि कृतीशक्ती वाढते.

  • Que: महालक्ष्मी राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: महालक्ष्मी राजयोगाचा वृषभ, कर्क आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Mahalaxmi raja yoga will create mars and moon people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dream Science: स्वप्नात गंगा आणि इमारत यासह या गोष्टी दिसणे मानले जाते शुभ
1

Dream Science: स्वप्नात गंगा आणि इमारत यासह या गोष्टी दिसणे मानले जाते शुभ

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा
2

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

zodiac sign: रवि योगामुळे कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
3

zodiac sign: रवि योगामुळे कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लिव्हर कँसरनंतर आता दीपिका कक्कर Stomach Cyst ने त्रस्त, नेमका काय आहे हा आजार? वेळीच जाणून घ्या

लिव्हर कँसरनंतर आता दीपिका कक्कर Stomach Cyst ने त्रस्त, नेमका काय आहे हा आजार? वेळीच जाणून घ्या

Feb 25, 2026 | 11:45 AM
Mahalaxmi Rajyog: मंगळ आणि चंद्र तयार करणार महालक्ष्मी राजयोग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mahalaxmi Rajyog: मंगळ आणि चंद्र तयार करणार महालक्ष्मी राजयोग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 25, 2026 | 11:45 AM
भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता – अहमदाबादच्या मॅचची तिकिट्स

घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता – अहमदाबादच्या मॅचची तिकिट्स

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
Mumbai Railway : वांद्रे स्टेशन की कचराकुंडी? कचरा, अतिक्रमण दाखवणारा विदेशी पर्यटकाचा Video Viral

Mumbai Railway : वांद्रे स्टेशन की कचराकुंडी? कचरा, अतिक्रमण दाखवणारा विदेशी पर्यटकाचा Video Viral

Feb 25, 2026 | 11:33 AM
Madhyapradesh Crime: दहावीचा पेपर लिहीत असतांना पोटात वेदना, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये दिला बाळाला जन्म

Madhyapradesh Crime: दहावीचा पेपर लिहीत असतांना पोटात वेदना, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये दिला बाळाला जन्म

Feb 25, 2026 | 11:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM