मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chanakya Niti : चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर, अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे

Updated On: Jul 21, 2026 | 12:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

चाणक्य नीतीमध्ये योग्य संगत आणि चुकीच्या मैत्रीचे परिणाम याबाबत अनेक महत्त्वाचे विचार मांडले आहेत. वैवाहिक जीवन सुखी आणि विश्वासपूर्ण ठेवण्यासाठी पत्नीने कोणत्या प्रकारच्या लोकांपासून अंतर ठेवावे आणि चुकीच्या संगतीमुळे नातेसंबंधांवर कसा परिणाम होऊ शकतो, याविषयी जाणून घ्या.

चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर, अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे

चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर, अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चाणक्य नीतीनुसार महत्त्वाचे मार्गदर्शन
  • पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर
  • अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे
Relationship Advice : पती-पत्नीमध्ये वाद होणे सामान्य आहे. मात्र, अनेक पुरुषांची तक्रार असते की त्यांच्या पत्नी अवास्तव अपेक्षा किंवा मागण्या करतात, ज्यामुळे सतत वाद निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत आचार्य चाणक्य यांनी सुखी आणि शांततापूर्ण वैवाहिक जीवनासाठी काही महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले आहे.

चाणक्य यांच्या मते, वैवाहिक आयुष्यातील प्रत्येक समस्येसाठी केवळ पती-पत्नीच जबाबदार नसतात. अनेकदा चुकीच्या संगतीचा किंवा मित्र-मैत्रिणींचा प्रभावही नातेसंबंधांवर पडतो. विशेषतः पत्नीवर तिच्या मैत्रिणींचा प्रभाव सहज पडू शकतो. त्यामुळे पतीने पत्नीला काही विशिष्ट प्रकारच्या व्यक्तींपासून दूर राहण्याचा सल्ला द्यावा, असे चाणक्य म्हणतात. यामुळे घरात अनावश्यक वाद आणि तणाव टाळता येऊ शकतो.

Budh Uday: बुध ग्रहाच्या उदयामुळे २५ जुलैनंतर या राशींच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि उत्पन्नाला मिळेल चालना

1. वाईट सवयी किंवा संशयास्पद चारित्र्य असलेल्या महिलांपासून दूर राहावे

आचार्य चाणक्य यांच्या मते, पत्नीने वाईट सवयी असलेल्या किंवा संशयास्पद चारित्र्याच्या महिलांशी मैत्री करू नये. अशा व्यक्ती कौटुंबिक मूल्यांचा आदर करत नाहीत. त्यांच्या संगतीमुळे स्वतःच्या तसेच इतरांच्या कुटुंबातही मतभेद आणि वाद निर्माण होऊ शकतात.

2. संपत्तीचा गर्व करणाऱ्या महिलांपासून सावध राहावे

चाणक्य सांगतात की, स्वतःच्या संपत्तीचा सतत दिखावा करणाऱ्या आणि इतरांना कमी लेखणाऱ्या महिलांपासून अंतर ठेवणे योग्य आहे. अशा संगतीमुळे अवास्तव अपेक्षा, तुलना आणि अनावश्यक इच्छा निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे वैवाहिक जीवनात तणाव आणि मतभेद वाढण्याची शक्यता असते.

3. सतत रागावणाऱ्या आणि वाद घालणाऱ्या महिलांपासून दूर राहावे

नेहमीच रागाच्या भरात वागणाऱ्या किंवा किरकोळ कारणांवरून भांडण करणाऱ्या व्यक्तींचा स्वभाव इतरांवरही परिणाम करू शकतो. अशा संगतीमुळे घरातील वातावरण बिघडू शकते आणि कुटुंबातील आनंद कमी होऊ शकतो.

4. मत्सरी आणि द्वेष बाळगणाऱ्या मैत्रिणींपासून सावध राहावे

चाणक्य यांच्या मते, मत्सरी व्यक्ती इतरांचे यश किंवा आनंद सहज स्वीकारू शकत नाहीत. त्या समोर गोड बोलतात; मात्र पाठीमागे नकारात्मक चर्चा किंवा कारस्थान करू शकतात. अशा व्यक्तींशी अतिजवळीक असल्यास घरातील खासगी गोष्टी बाहेर जाऊ शकतात, ज्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.

आचार्य चाणक्य यांचे हे विचार योग्य संगत, विश्वास आणि परस्पर आदर यांचे महत्त्व अधोरेखित करतात. मात्र, हे विचार प्राचीन काळातील सामाजिक परिस्थितीवर आधारित आहेत. आधुनिक काळात कोणत्याही नात्यात विश्वास, संवाद आणि परस्पर सन्मान हीच सुखी वैवाहिक जीवनाची खरी गुरुकिल्ली मानली जाते.

Ashadhi Wari 2026: पंढरपूरची चंद्रभागा इतकी पवित्र का मानली जाते? जाणून घ्या वारकरी परंपरेतील विशेष स्थान

Web Title: Chanakya niti four friends wife should avoid for happy married life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chanakya Niti : चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर, अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे

Chanakya Niti : चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर, अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे

Jul 21, 2026 | 12:49 PM
3 Idiots: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘3 इडियट्स’ची पुन्हा थिएटरमध्ये एन्ट्री; जाणून घ्या रिलीज डेट

3 Idiots: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘3 इडियट्स’ची पुन्हा थिएटरमध्ये एन्ट्री; जाणून घ्या रिलीज डेट

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!

NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!

Jul 21, 2026 | 12:43 PM
चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

Jul 21, 2026 | 12:15 PM
वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

Jul 21, 2026 | 12:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा