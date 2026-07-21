Chanakya Niti : चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर, अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे

चाणक्य यांच्या मते, वैवाहिक आयुष्यातील प्रत्येक समस्येसाठी केवळ पती-पत्नीच जबाबदार नसतात. अनेकदा चुकीच्या संगतीचा किंवा मित्र-मैत्रिणींचा प्रभावही नातेसंबंधांवर पडतो. विशेषतः पत्नीवर तिच्या मैत्रिणींचा प्रभाव सहज पडू शकतो. त्यामुळे पतीने पत्नीला काही विशिष्ट प्रकारच्या व्यक्तींपासून दूर राहण्याचा सल्ला द्यावा, असे चाणक्य म्हणतात. यामुळे घरात अनावश्यक वाद आणि तणाव टाळता येऊ शकतो.
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आचार्य चाणक्य यांच्या मते, पत्नीने वाईट सवयी असलेल्या किंवा संशयास्पद चारित्र्याच्या महिलांशी मैत्री करू नये. अशा व्यक्ती कौटुंबिक मूल्यांचा आदर करत नाहीत. त्यांच्या संगतीमुळे स्वतःच्या तसेच इतरांच्या कुटुंबातही मतभेद आणि वाद निर्माण होऊ शकतात.
चाणक्य सांगतात की, स्वतःच्या संपत्तीचा सतत दिखावा करणाऱ्या आणि इतरांना कमी लेखणाऱ्या महिलांपासून अंतर ठेवणे योग्य आहे. अशा संगतीमुळे अवास्तव अपेक्षा, तुलना आणि अनावश्यक इच्छा निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे वैवाहिक जीवनात तणाव आणि मतभेद वाढण्याची शक्यता असते.
नेहमीच रागाच्या भरात वागणाऱ्या किंवा किरकोळ कारणांवरून भांडण करणाऱ्या व्यक्तींचा स्वभाव इतरांवरही परिणाम करू शकतो. अशा संगतीमुळे घरातील वातावरण बिघडू शकते आणि कुटुंबातील आनंद कमी होऊ शकतो.
चाणक्य यांच्या मते, मत्सरी व्यक्ती इतरांचे यश किंवा आनंद सहज स्वीकारू शकत नाहीत. त्या समोर गोड बोलतात; मात्र पाठीमागे नकारात्मक चर्चा किंवा कारस्थान करू शकतात. अशा व्यक्तींशी अतिजवळीक असल्यास घरातील खासगी गोष्टी बाहेर जाऊ शकतात, ज्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.
आचार्य चाणक्य यांचे हे विचार योग्य संगत, विश्वास आणि परस्पर आदर यांचे महत्त्व अधोरेखित करतात. मात्र, हे विचार प्राचीन काळातील सामाजिक परिस्थितीवर आधारित आहेत. आधुनिक काळात कोणत्याही नात्यात विश्वास, संवाद आणि परस्पर सन्मान हीच सुखी वैवाहिक जीवनाची खरी गुरुकिल्ली मानली जाते.
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