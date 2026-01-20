Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chanakya Niti : 'या' स्वभावाच्या स्त्रीसोबत बिनधास्त करा लग्न, अशी बायको घराला बनवते स्वर्ग; पतीला ठेवते कायम खुश

Chanakya Niti News : आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या चाणक्यनीती या ग्रंथामध्ये स्त्रीमधील काही विशेष गुण असतील तर ते घराला आणि पतीला फायदेशीर ठरू शकतात, याबद्दल वर्णन केले आहे.

Jan 20, 2026 | 02:06 PM
'या' स्वभावाच्या स्त्रीसोबत बिनधास्त करा लग्न, अशी बायको घराला बनवते स्वर्ग; पतीला ठेवते कायम खुश

'या' स्वभावाच्या स्त्रीसोबत बिनधास्त करा लग्न, अशी बायको घराला बनवते स्वर्ग; पतीला ठेवते कायम खुश

Chanakya Niti News Marathi : आचार्य चाणक्य त्यांच्या नीतिमध्ये स्त्रीच्या काही विशेष गुणांचे वर्णन करण्यात आले आहे. स्त्रीच्या या विशेष गुणामुळे पतीचे सुप्त भाग्य जागृत करू शकतात. चाणक्यांचा असा विश्वास होता की, जी स्त्री हे विशेष गुण किंवा गुण प्रदर्शित करते ती देवी लक्ष्मीचे खरे रूप आहे. शिवाय, अशा स्त्रीशी लग्न करणारा कोणताही पुरुष उज्ज्वल भाग्याचा आशीर्वाद घेतो. अशी स्त्री घराला स्वर्गात रूपांतरित करते. चाणक्य महिलांमध्ये कोणत्या गुणांबद्दल बोलले ते जाणून घेऊया.

लग्न हे एखाद्या लॉटरीसारखे आहे, जर तुम्हाला चांगला जोडीदार मिळाला तर तुमचे कुटुंब स्वर्ग बनते, पण जर तुम्हाला स्वार्थी, निष्काळजी, कपटी जोडीदार मिळाला तर आयुष्य उद्धवस्त होऊ शकते. त्यातही स्त्री ही घरची लक्ष्मी असते. तिच्यामध्ये काही विशेष गुण असतील तर ते घराला आणि पतीला फायदा करून देतात.

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

भाग्यवान स्त्रीचा स्वभाव

आचार्य चाणक्य त्यांच्या नीतिशास्त्रात म्हणतात की, जी स्त्री नेहमीच नीतिमत्तेचा मार्ग अवलंबते आणि कधीही आपले मूल्य विसरत नाही अशा स्त्रीशी लग्न केल्याने कोणत्याही पुरुषाला सौभाग्य मिळू शकते.

चाणक्य यांनी असेही म्हटले आहे की, जी स्त्री धैर्यवान आहे आणि कठीण काळातही साथ देऊ शकते, अशा स्त्रीशी लग्न केल्याने पुरुषाला सौभाग्य मिळू शकते.

आचार्य चाणक्य पुढे म्हणतात की, गोड आवाजाची स्त्री तिच्या बोलण्याच्या पद्धतीने मने जिंकते आणि घर आनंदी ठेवते. गोड बोलण्याने देवी लक्ष्मी महिलांच्या घरात वास करते.

आचार्य चाणक्य म्हणतात की, जी स्त्री कठीण काळातही धीर धरते ती केवळ तिच्या पतीसाठीच नाही तर संपूर्ण कुटुंबासाठी सर्वात मोठी शक्ती असते. अशा स्त्रीच्या घरात गरिबी कधीही प्रवेश करू शकत नाही. अशा स्त्रीचे निर्णय नेहमीच बरोबर ठरतात.
जी स्त्री आर्थिक व्यवहार आणि कधीही पैशाचा गैरवापर करत नाही, तिच्या कुटुंबात गरिबी कधीही येत नाही.

पत्नीने तिच्या कुटुंबाच्या गरजा आणि अपेक्षा समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक गरजांवर आधारित निर्णय घेणे हे एक चांगले कौशल्य आहे. चाणक्य नीती यांनी म्हटले आहे की जर कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तर घरातील वातावरण आनंदी राहते. अशाप्रकारे, पत्नीचे समजूतदारपणा आणि विचारशील शब्द कुटुंबातील सर्व सदस्यांना आनंद देतात.

चाणक्यनीतीनुसार, संयम आणि शांती राखणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. घरातील तणावाच्या प्रसंगी संयम राखून विचारपूर्वक वागणे आणि समस्यांना शांततेने सोडवणे हे घरातील वातावरणाला सकारात्मक ठेवण्यास मदत करते. पत्नीने आपल्या वागणुकीत संयम दाखवला आणि छोट्या-मोठ्या गोष्टींवरून तणाव निर्माण न करता संवाद साधला तर घरात शांतीचे वातावरण निर्माण होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 20, 2026 | 12:40 PM

