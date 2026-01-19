Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

माघ महिना सोमवार 19 जानेवारी रोजी सुरू होणार आहे. या काळात संगमात स्नान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. शिवाय, माघ महिन्यात दानधर्म केल्याने उत्तम परिणाम मिळतात. या काळात स्नान आणि दान केल्याने पापांपासून मुक्ती मिळते आणि जीवनात सर्व प्रकारचे आनंद मिळतो. शास्त्रांनुसार, माघ महिन्यात कोणती कार्य करणे शुभ असते हे जाणून घेऊया.
पुराणानुसार या काळात पवित्र ठिकाणी स्नान करणे आणि दान करणे आवश्यक आहे. सूर्योदयाच्या वेळी स्नान करण्याचा सर्वोत्तम वेळ आहे. असं मानलं जातं की स्नान जितके जास्त उशिरा केले जाईल तितके ते कमी फायदेशीर ठरेल. काशी आणि प्रयागराज ही आंघोळीसाठी सर्वोत्तम ठिकाणं आहेत असं मानलं जातं. जर तिथे जाणे शक्य नसेल, तर जिथे आंघोळ केली जाते तिथे ही ठिकाणे लक्षात ठेवावीत. स्नान करताना, ‘पुष्कर सारखी पवित्र स्थळे आणि गंगा सारख्या नद्या नेहमी स्नानाच्या वेळी माझ्याकडे येऊ द्या.’
स्नान केल्यानंतर, ‘तुमच्या तेजाने नष्ट झालेले पाप माझे परमधाम असलेल्या सावित्री आणि प्रसावित्रीच्या जलात सहस मार्गांनी दूर होवो. ‘सूर्य’ या मंत्राचा जप करताना सूर्याला अर्घ्य अर्पण करून हरीची पूजा किंवा ध्यान केल्याने अत्यंत शुभ फळे मिळतात.
माघ महिन्यात देवाचे स्तोत्र आणि स्तुती करणं शुभ मानलं जातं. या काळात ब्राह्मणांना भोजन द्यावे. माघ महिन्यात ब्लॅकेट, कपडे, चादर, बूट, धोतर इत्यादी दान करणं देखील शुभ मानलं जाते.
माघ महिन्यात, जलद वाहणाऱ्या नदीच्या पाण्यात स्नान करता येते. शिवाय, घरी स्नानाच्या पाण्यात गंगाजल घालून स्नान देखील करू शकता. स्नान करण्यापूर्वी, ‘तू देवांचा देव आणि प्रकाशाचा पती आहेस, माझे पाप माझ्या वचनाने, मनाने आणि कृतीने नष्ट कर. हे देवा, पाण्याने आणि ‘दुःख आणि दारिद्र्याच्या नाशासाठी आणि श्री विष्णूच्या स्तुतीसाठी, आज माघेत सकाळी स्नान करतो. देवाचे ध्यान करा.
माघ महिन्यात स्नान आणि दान करण्यासोबतच मुळा खाणे वर्ज्य मानले जाते. पद्मपुराण आणि वैद्यपुराणांनुसार माघ महिन्यात मुळाचे सेवन करणे हे मदयपान करण्यासारखे मानले जाते. जी व्यक्ती या महिन्यामध्ये मुळा खाते त्या व्यक्तीच्या हातून घडलेल्या पुण्याचा ऱ्हास होतो आणि पापे वाढतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: माघ महिना हिंदू धर्मात अत्यंत पुण्यदायी मानला जातो. या काळात स्नान, दान, जप आणि व्रत केल्यास वर्षभर सुख-समृद्धी आणि आरोग्य लाभते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
Ans: माघ महिन्यात सूर्योदयापूर्वी स्नान करणे (माघ स्नान) पापांचा नाश करणारे मानले जाते. शक्य असल्यास नदीत, अन्यथा घरी गंगाजल मिसळून स्नान करावे.
Ans: दररोज सूर्योदयाला सूर्यनमस्कार, तुळशी पूजन, गरजू लोकांची सेवा, सत्य आणि संयमाचे पालन