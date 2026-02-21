Shani Dosha upay: शनिदेवांच्या आशीर्वादाने कमी होतील अडचणी, शनिवारी करा ‘हे’ सोपे उपाय

बऱ्याचदा कठोर परिश्रम करूनही यश मिळत नाही आणि जीवनात एकामागून एक मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ज्योतिषशास्त्रानुसार याचे एक कारण शनिचा प्रभाव असू शकतो. जर कुंडलीत शनिची स्थिती अनुकूल नसल्यास व्यक्तीला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ज्योतिषशास्त्रामध्ये यावर काही उपाय सांगण्यात आलेले आहे. शनिवार हा केवळ आठवड्याचा एक दिवस नसून तो आत्मचिंतन आणि सुधारणा करण्याची संधी देखील आहे. शनि दोष दूर करण्यासाठी शनिवारी काही उपाय करणे फायदेशीर ठरते. कोणते आहेत ते उपाय जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा कुंडलीमध्ये शनि अशुभ स्थितीत असतो तेव्हा व्यक्तीला वारंवार अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. करिअरमध्ये अस्थिरता, व्यवसायात तोटा, कायदेशीर बाबींमध्ये गुंतागुंत आणि कौटुंबिक वाद यांसारखी चिन्हे दिसू शकतात. अनेक लोकांना असेही वाटते की त्यांचे निकाल त्यांच्या पात्रतेपेक्षा कमी आहेत. जरी हा पूर्णपणे श्रद्धेचा विषय असला तरी त्याचा मानसिक परिणाम होतो.
शनिवारी एका निर्जन ठिकाणी काळे मीठ किंवा काळी अँटीमनी पुरल्याने नकारात्मक ऊर्जा कमी होते.
काळे उडीद, काळे चणे, काळी मिरी किंवा इतर काळ्या वस्तूंचे दान केल्याने सकारात्मकता वाढते. दान करताना खऱ्या भावना असणे महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक समस्या कमी करण्यासाठी लहान बासरीमध्ये गुळ भरून तो एका निर्जन ठिकाणी पुरणे हा एक उपाय आहे.
शनिवारी 12 बदाम काळ्या कापडात बांधून घराच्या दक्षिण दिशेला ठेवण्याची परंपरा आहे, जी स्थिरतेचे प्रतीक मानले जाते.
शनिवारी उपवास केल्याने आणि दिवसभर शनि मंत्राचा जप केल्याने मानसिक शांती मिळते. बरेच लोक सूर्यास्तानंतर जेवतात. यामुळे आर्थिक समस्या कमी होण्यास मदत होते.
कोणत्याही महत्त्वाच्या कामापूर्वी घरात पाण्याने भरलेले मातीचे भांडे ठेवणे हे शुभ लक्षण मानले जाते, जे स्थिरता आणि सकारात्मक उर्जेचे प्रतीक आहे.
सलग १२ शनिवारी माशांना खायला दिल्याने संयम आणि नियमितता विकसित होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जन्मकुंडलीत शनि प्रतिकूल स्थितीत असल्यास किंवा साडेसाती/ढैय्या चालू असल्यास शनि दोष मानला जातो. यामुळे विलंब, अडथळे आणि मानसिक ताण वाढू शकतो, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: कामांमध्ये वारंवार अडथळे, आर्थिक ताण, न्यायालयीन प्रकरणे लांबणे, आरोग्याच्या किरकोळ समस्या, मानसिक अस्वस्थता
Ans: शनिदेवांना काळे तीळ आणि तेल अर्पण करणे, पीपळाच्या झाडाला पाणी घालणे, गरिबांना अन्न किंवा काळ्या वस्तूंचे दान करणे, “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्राचा जप (१०८ वेळा)