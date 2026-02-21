Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Navpancham Yog: 23 फेब्रुवारीपासून बुध-गुरू तयार करणार नवपंचम योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि संपत्ती

23 फेब्रुवारीपासून बुध-गुरु नवपंचम योग तयार करत आहे. हा योग ज्ञान, संपत्ती आणि भाग्याचा कारक मानला जातो. या योगामुळे शिक्षण, व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगती होते. नवपंचम योग कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर जाणून घ्या

Updated On: Feb 21, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • नवपंचम योग कधी तयार होणार आहे
  • या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि संपत्ती
  • बुध-गुरू तयार करणार नवपंचम योग
 

ज्योतिषशास्त्रात, बुध-गुरू युती ही बुद्धिमत्ता आणि ज्ञानाचा एक शक्तिशाली संयोजन मानली जाते, जी व्यक्तीची निर्णय क्षमता आणि समज वाढवते. या दोन्ही ग्रहांच्या संयोगामुळे शिक्षण, लेखन, व्यवसाय आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात विशेष यश मिळते. त्याच वेळी, जेव्हा बुध आणि गुरु नवपंचम संबंधात असतात तेव्हा ते अत्यंत शुभ आणि भाग्यवर्धक मानले जाते. हा योग नंतर संपत्ती वाढ, करिअरमध्ये प्रगती आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करतो आणि सकारात्मक विचारसरणी, योग्य संधी आणि दीर्घकालीन यशाचे दरवाजे उघडतो. पंचांगानुसार, सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 1.29 वाजल्यापासून बुध आणि गुरु एकमेकांपासून 120 अंशांच्या कोनीय अंतरावर स्थित असल्याने नवपंचम योग तयार होणार आहे. नवपंचम योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मिथुन रास

नवपंचम योग मिथुन राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ आहे. बुध तुमच्या राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. निर्णय जलद आणि अचूकपणे घेतले जातील. शिक्षण, लेखन, माध्यम आणि व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी हा योग फायदेशीर ठरेल. रखडलेले काम पुढे जाईल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येतील. तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. तुमचे करिअर स्थिर राहील आणि प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होतील.

Zodiac Sign: राजयोगाचे संयोजन, मेष, मिथुन आणि कर्क राशीसह या राशी असणार भाग्यवान

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप शुभ राहील. करिअर आणि आर्थिक बाबींसाठी हा काळ अनुकूल राहील. बुध ग्रहामुळे तुमच्या विश्लेषणात्मक क्षमता बळकट होतील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या योजना यशस्वी होतील. वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या कामाने प्रभावित होतील. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील.

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांसह या लोकांना मिळेल प्रगतीची संधी

धनु रास

गुरु राशीत असल्याने नवपंचम योग धनु राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात. व्यवसायामध्ये तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. परदेशातून किंवा दूरच्या ठिकाणाहून लाभ होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. आध्यात्मिक आवड वाढेल. आर्थिक स्थिती अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: नवपंचम योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा बुध आणि गुरु एकमेकांपासून नववा (९वा) आणि पाचवा (५वा) भावसंबंध तयार करतात, तेव्हा नवपंचम योग मानला जातो. हा संबंध बुद्धिमत्ता, भाग्य आणि ज्ञानाशी जोडला जातो.

  • Que: 23 फेब्रुवारीपासून हा योग कसा प्रभाव टाकेल?

    Ans: या तारखेपासून बुध आणि गुरु यांची अनुकूल स्थिती काही राशींसाठी प्रगतीकारक ठरू शकते. शिक्षण, करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक बदल दिसू शकतात.

  • Que: नवपंचम योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: नवपंचम योगाचा मिथुन, कन्या आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Published On: Feb 21, 2026 | 10:00 AM

