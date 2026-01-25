Ardh Kendra Yog 2026: शनि आणि बुध ग्रहाच्या अद्भुत युतीमुळे तयार होणार अर्धकेंद्र योग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

ज्योतिषशास्त्रात, अर्धकेंद्र योगाची निर्मिती ही एक शक्तिशाली आणि दुर्मिळ संयोग आहे. जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून 45 अंशांवर स्थित असतात तेव्हा हा योग तयार होतो. आता, ही युती बुधवार, 28 जानेवारी रोजी शनि आणि बुध यांच्यामध्ये होत आहे. या युतीचा राशींच्या जीवनावर परिणाम होईल. या अर्धकेंद्र योगाच्या निर्मितीमुळे अनेक राशींना नशिबाची साथ मिळेल. अर्धकेंद्र योगाच्या वेळी शनि मीन राशीत असेल आणि बुध मकर राशीत असेल. या योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घेऊया.
वृषभ राशीच्या लोकांना या योगाचा फायदा होणार आहे. बुध ग्रह वृषभ राशीच्या नवव्या घरात असेल आणि शनि तिसऱ्या घरात असेल. शनि धैर्य वाढवेल. बुधाचा प्रभाव भाग्य आणेल. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात आणि यश मिळेल. व्यवसायासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास फायदेशीर ठरेल. लेखन, माध्यमे, मार्केटिंग आणि संप्रेषण क्षेत्रात गुंतलेल्यांना यश मिळेल. भावंडांसोबतचे नाते अधिक दृढ होईल. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात तुमची आवड वाढू शकते.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील तसेच त्यांच्या संघर्षांवर विजय मिळेल. बुध तुमच्या आठव्या घरात आणि शनि तुमच्या सहाव्या घरात संक्रमण करेल. तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर विजय मिळवू शकाल. बुधाच्या प्रभावामुळे अनपेक्षित फायदे होऊ शकतात. तुमचे आरोग्य सुधारेल. तुम्हाला न्यायालयीन खटले किंवा वादांमध्ये यश मिळेल. नोकरीमध्ये स्पर्धेत मात करण्याच्या संधी असतील आणि अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण होतील.
बुध ग्रह मीन राशीच्या नवव्या घरात संक्रमण करेल तर शनिदेखील तिथेच संक्रमण करेल. या काळात तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि तुमच्या निर्णय क्षमतेत सुधारणा होईल. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात तुमची आवड वाढू शकते. त्यामुळे तुम्ही त्यामध्ये व्यस्त राहू शकता. बुध तुमचे नशीब, शिक्षण आणि उच्च ज्ञान सक्रिय करेल. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा कुंडलीत किंवा गोचरात शनि आणि बुध ग्रह एकमेकांपासून केंद्र/अर्धकेंद्र स्थानी येतात, तेव्हा तयार होणाऱ्या योगाला अर्धकेंद्र योग असे म्हटले जाते. हा योग बुद्धी, करिअर आणि आर्थिक प्रगतीशी संबंधित मानला जातो.
Ans: 2026 मध्ये बुध ग्रह शनिच्या प्रभावात किंवा शनिसोबत विशेष स्थितीत आल्यामुळे अर्धकेंद्र योग तयार होणार आहे. या काळात काही राशींवर याचा विशेष सकारात्मक प्रभाव दिसून येईल.
Ans: शनि कर्म, शिस्त आणि परिश्रम दर्शवतो, तर बुध बुद्धी, व्यापार आणि संवादाचा कारक आहे. या दोघांची युती झाल्यास मेहनतीसोबत बुद्धीचा योग्य वापर होतो आणि स्थिर यश मिळते.