Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Ardh Kendra Yog The Wonderful Alliance Of Saturn And Mercury Will Bring Good Luck To The People Of This Zodiac Sign

Ardh Kendra Yog 2026: शनि आणि बुध ग्रहाच्या अद्भुत युतीमुळे तयार होणार अर्धकेंद्र योग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

कर्माचे प्रतीक असलेल्या शनि ग्रह आणि बुद्धिमत्ता व्यवसायाचे प्रतीक असलेल्या बुध ग्रहाची स्थिती महत्त्वाची मानली जाते. हे दोन्ही ग्रह अर्ध-केंद्रित युती तयार करणार आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 25, 2026 | 11:41 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शनि आणि बुध ग्रहाची युती
  • अर्धकेंद्र योग तयार होणार
  • या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब
 

ज्योतिषशास्त्रात, अर्धकेंद्र योगाची निर्मिती ही एक शक्तिशाली आणि दुर्मिळ संयोग आहे. जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून 45 अंशांवर स्थित असतात तेव्हा हा योग तयार होतो. आता, ही युती बुधवार, 28 जानेवारी रोजी शनि आणि बुध यांच्यामध्ये होत आहे. या युतीचा राशींच्या जीवनावर परिणाम होईल. या अर्धकेंद्र योगाच्या निर्मितीमुळे अनेक राशींना नशिबाची साथ मिळेल. अर्धकेंद्र योगाच्या वेळी शनि मीन राशीत असेल आणि बुध मकर राशीत असेल. या योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घेऊया.

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना या योगाचा फायदा होणार आहे. बुध ग्रह वृषभ राशीच्या नवव्या घरात असेल आणि शनि तिसऱ्या घरात असेल. शनि धैर्य वाढवेल. बुधाचा प्रभाव भाग्य आणेल. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात आणि यश मिळेल. व्यवसायासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास फायदेशीर ठरेल. लेखन, माध्यमे, मार्केटिंग आणि संप्रेषण क्षेत्रात गुंतलेल्यांना यश मिळेल. भावंडांसोबतचे नाते अधिक दृढ होईल. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात तुमची आवड वाढू शकते.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील तसेच त्यांच्या संघर्षांवर विजय मिळेल. बुध तुमच्या आठव्या घरात आणि शनि तुमच्या सहाव्या घरात संक्रमण करेल. तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर विजय मिळवू शकाल. बुधाच्या प्रभावामुळे अनपेक्षित फायदे होऊ शकतात. तुमचे आरोग्य सुधारेल. तुम्हाला न्यायालयीन खटले किंवा वादांमध्ये यश मिळेल. नोकरीमध्ये स्पर्धेत मात करण्याच्या संधी असतील आणि अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण होतील.

Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

मीन रास

बुध ग्रह मीन राशीच्या नवव्या घरात संक्रमण करेल तर शनिदेखील तिथेच संक्रमण करेल. या काळात तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि तुमच्या निर्णय क्षमतेत सुधारणा होईल. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात तुमची आवड वाढू शकते. त्यामुळे तुम्ही त्यामध्ये व्यस्त राहू शकता. बुध तुमचे नशीब, शिक्षण आणि उच्च ज्ञान सक्रिय करेल. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अर्धकेंद्र योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा कुंडलीत किंवा गोचरात शनि आणि बुध ग्रह एकमेकांपासून केंद्र/अर्धकेंद्र स्थानी येतात, तेव्हा तयार होणाऱ्या योगाला अर्धकेंद्र योग असे म्हटले जाते. हा योग बुद्धी, करिअर आणि आर्थिक प्रगतीशी संबंधित मानला जातो.

  • Que: अर्धकेंद्र योग कधी तयार होणार आहे?

    Ans: 2026 मध्ये बुध ग्रह शनिच्या प्रभावात किंवा शनिसोबत विशेष स्थितीत आल्यामुळे अर्धकेंद्र योग तयार होणार आहे. या काळात काही राशींवर याचा विशेष सकारात्मक प्रभाव दिसून येईल.

  • Que: शनि-बुध युतीचे ज्योतिषीय महत्त्व काय आहे?

    Ans: शनि कर्म, शिस्त आणि परिश्रम दर्शवतो, तर बुध बुद्धी, व्यापार आणि संवादाचा कारक आहे. या दोघांची युती झाल्यास मेहनतीसोबत बुद्धीचा योग्य वापर होतो आणि स्थिर यश मिळते.

Web Title: Ardh kendra yog the wonderful alliance of saturn and mercury will bring good luck to the people of this zodiac sign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप
1

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

Bhishma Ashtami 2026: कधी आहे भीष्म अष्टमी? जुळून येणार 2 शुभ योग, जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त
2

Bhishma Ashtami 2026: कधी आहे भीष्म अष्टमी? जुळून येणार 2 शुभ योग, जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त

Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमीला मीठ न खाण्याचे महत्त्व काय? जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे
3

Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमीला मीठ न खाण्याचे महत्त्व काय? जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

Zodiac Sign: धन योग आणि रथसप्तमीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांवर सूर्यदेवाचा राहील आशीर्वाद
4

Zodiac Sign: धन योग आणि रथसप्तमीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांवर सूर्यदेवाचा राहील आशीर्वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ardh Kendra Yog 2026: शनि आणि बुध ग्रहाच्या अद्भुत युतीमुळे तयार होणार अर्धकेंद्र योग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Ardh Kendra Yog 2026: शनि आणि बुध ग्रहाच्या अद्भुत युतीमुळे तयार होणार अर्धकेंद्र योग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Jan 25, 2026 | 11:41 AM
Pune Crime: सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी करत होती पत्नी; संतापून पतीने चाकूने वार करत घेतला जीव

Pune Crime: सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी करत होती पत्नी; संतापून पतीने चाकूने वार करत घेतला जीव

Jan 25, 2026 | 11:34 AM
Russia Ukraine मध्ये युद्धबंदी नाहीच! अबू धाबीतील शांतता बैठक निष्फळ; आता पुढे काय होणार?

Russia Ukraine मध्ये युद्धबंदी नाहीच! अबू धाबीतील शांतता बैठक निष्फळ; आता पुढे काय होणार?

Jan 25, 2026 | 11:30 AM
T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

Jan 25, 2026 | 11:29 AM
चार्जिंग करताना फोन फुटला! Samsung Galaxy S25+ प्रकरणाने सोशल मीडियावर खळबळ, कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण

चार्जिंग करताना फोन फुटला! Samsung Galaxy S25+ प्रकरणाने सोशल मीडियावर खळबळ, कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण

Jan 25, 2026 | 11:27 AM
Gautam Adani Net Worth: अदानी समूहाला मोठा फटका! ‘या’ कारणांमुळे बाजारात अदानींची पडझड

Gautam Adani Net Worth: अदानी समूहाला मोठा फटका! ‘या’ कारणांमुळे बाजारात अदानींची पडझड

Jan 25, 2026 | 11:24 AM
‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

Jan 25, 2026 | 11:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM