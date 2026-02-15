Political News : “कोणीही भगवे वस्त्र घातले की संत होत नाही… अखिलेश यादव यांचा UPच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

उन्नाव येथील एका कार्यक्रमादरम्यान अखिलेश यादव यांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांचा मुद्दा उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांवर थेट हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की हिंदू धर्मात भगवा वस्त्रांचा खूप आदर केला जातो, परंतु केवळ वस्त्र परिधान केल्याने किंवा कान टोचल्याने माणूस योगी होत नाही. गीता आणि गुरु नानक देव यांच्या शिकवणींचा उल्लेख करून अखिलेश यांनी असा युक्तिवाद केला की जो व्यक्ती अजूनही सांसारिक इच्छा बाळगतो तो योगी म्हणण्यास पात्र नाही. त्यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली की पूजनीय शंकराचार्य यांना गंगेत स्नान करण्यापासून रोखणारे कोणतेही सरकार पापाचे दोषी आहे.
हे देखील वाचा : राष्ट्रपती मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; योगी आदित्यनाथ यांची खास शिवपूजा
संत समाजाकडून कडक इशारा
अखिल भारतीय संत समितीने अखिलेश यादव यांच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. समितीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी स्पष्टपणे सांगितले की अखिलेश यादव यांनी भाषेच्या मर्यादा ओलांडू नयेत. त्यांनी प्रत्युत्तर दिले की, “योगी आदित्यनाथ यांना अखिलेश यादव यांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. अखिलेश त्यांच्या वडिलांच्या वारशावर राजकारण करत आहेत. योगी आदित्यनाथ हे गोरखपीठाच्या तीन पिढ्यांच्या तपस्येचे प्रतीक आहेत.” असे उत्तर अखिल भारतीय संत समितीने दिले आहे.
हे देखील वाचा : महाशिवरात्रीनिमित्त 12 ज्योतिर्लिंगांना भक्तांची अलोट गर्दी; उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पारंपरिक पूजा संपन्न
वादाचे मूळ: शंकराचार्य आणि प्रतिष्ठा
हा संपूर्ण संघर्ष प्रयागराजमधील माघ मेळ्यापासून सुरू झाला, जिथे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांना पोलिसांनी संगमात स्नान करण्यापासून रोखले. त्यानंतर, प्रशासनाने त्यांच्या शंकराचार्य पदवीच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी नोटीस बजावली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की धार्मिक शिष्टाचाराचे पालन करणे अनिवार्य आहे आणि पात्रतेशिवाय कोणीही शंकराचार्य ही पदवी वापरू शकत नाही. सध्या, श्रद्धा आणि राजकारणाच्या या संगमामुळे उत्तर प्रदेशात तणाव वाढला आहे, विरोधकांनी याला शाश्वत परंपरेचा अपमान म्हटले आहे. दरम्यान, सत्ताधारी पक्ष याला नियम आणि शिष्टाचाराची पुनर्स्थापना म्हणत आहे.