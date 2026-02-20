Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Gajakesari Yoga It Will Be Auspicious For These Zodiac Signs Including Taurus And Aquarius

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

शुक्रवार, 20 फेब्रुवारी. आज चंद्र दिवसरात्र मीन राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. चंद्र आणि शनिच्या युतीमुळे विश्वयोग तयार होईल. गजकेसरी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

शुक्रवार, 20 फेब्रुवारीचा आजचा दिवस. फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षाचा तृतीया आहे. या दिवशी चंद्राचे मीन राशीतील संक्रमण शुभ राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र शनि ग्रहाशी युती करत असल्याने शनी आणि चंद्र मिळून विश्वयोग तयार होईल. विषाला निष्क्रिय करण्याचे काम बृहस्पति करत आहे, जो मिथुन राशीत बसून चंद्रासोबत केंद्र योग आणि गजकेसरी योग तयार करत आहे. उत्तराभाद्रपद नक्षत्राच्या संयोगामुळे सर्वार्थ सिद्धी योग, अमृत सिद्धी योग, रवियोग आणि साधी योग तयार होणार आहे. गजकेसरी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीपासून दहाव्या घरात शुक्राचे संक्रमण तुमच्यासाठी शुभ राहणार आहे. तुमच्या कारकिर्दीत वरिष्ठांकडून तुम्हाला फायदेशीर संधी मिळेल. सरकारी योजनांचाही तुम्हाला फायदा होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणाशी संबंधित लोकांना दिवस अनुकूल राहील. शिक्षण क्षेत्रात तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि कौशल्याचा तुम्ही फायदा घेऊ शकाल. वडिलांकडून तुम्हाला अपेक्षित लाभ मिळेल. आजारी असलेल्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा दिसून येईल.

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमच्या राशीचा स्वामी सूर्य सातव्या घरात असल्याने तुमचा प्रभाव आणि मनोबल वाढेल. तुमच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण संधी घेऊन येईल. तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला नवीन संधी देऊ शकतात. तुमचे राजकीय संबंध तुम्हाला फायदेशीर ठरतील. जर तुम्ही नोकरी शोधत असाल तर तुम्हाला यश मिळू शकते. व्यावसायिकांना भागीदारीतून फायदा होऊ शकतो. काही नवीन संपर्कही होतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत मजा करू शकाल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही कामापेक्षा मनोरंजनावर अधिक लक्ष केंद्रित कराल आणि तुम्ही उत्साहाने दिवस घालवू शकाल. तुमचे निर्णय घेण्याचे कौशल्य आणि अनुभव देखील तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला मित्र किंवा नातेवाईक भेटतील. बँकिंगशी संबंधित कामात यश मिळेल. तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो. गुंतवणूक टाळली पाहिजे. तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी देखील मिळेल.

Holika Dahan 2026: होलिका दहनामध्ये कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात? प्रसाद घरी आणणे योग्य की अयोग्य

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. अनुभवी आणि वरिष्ठ व्यक्तींकडून तुम्हाला पाठिंबा आणि मार्गदर्शन मिळेल. व्यावसायिकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला सामाजिक क्षेत्रात आदर मिळेल. मित्र किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी देखील मिळू शकते. नोकरी बदलण्याच्या शोधात असलेल्यांना यश मिळू शकते. तुम्हाला अशी संधी मिळू शकते ज्याची तुम्ही वाट पाहत होता. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. तुमच्यातील कोणताही तणाव दूर होऊ शकेल.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल आणि तुम्ही तुमचे काम वेळेवर पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. मालमत्तेशी संबंधित काम तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकते. कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Gajakesari yoga it will be auspicious for these zodiac signs including taurus and aquarius

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Holika Dahan 2026: होलिका दहनामध्ये कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात? प्रसाद घरी आणणे योग्य की अयोग्य
2

Holika Dahan 2026: होलिका दहनामध्ये कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात? प्रसाद घरी आणणे योग्य की अयोग्य

Tithi Importance: तिथींचे कोणते आहेत प्रकार, या तिथींमध्ये शुभ कामे का केली जात नाही? जाणून घ्या
3

Tithi Importance: तिथींचे कोणते आहेत प्रकार, या तिथींमध्ये शुभ कामे का केली जात नाही? जाणून घ्या

Mangal Gochar: मंगळ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशींच्या लोकांचे वाढू शकते संकट
4

Mangal Gochar: मंगळ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशींच्या लोकांचे वाढू शकते संकट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

Feb 20, 2026 | 09:00 AM
T20 World Cup 2026 : सुपर 8 मध्ये सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी सर्वात मोठी लढाई सुरू! अव्वल संघ भिडणार भारताशी?

T20 World Cup 2026 : सुपर 8 मध्ये सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी सर्वात मोठी लढाई सुरू! अव्वल संघ भिडणार भारताशी?

Feb 20, 2026 | 08:49 AM
आईला मदत करायला गेला चिमुकला; पण बग्गी पकडताच हवेत खेळाला झोका… पाहूनच येईल हसू; क्युट Video Viral

आईला मदत करायला गेला चिमुकला; पण बग्गी पकडताच हवेत खेळाला झोका… पाहूनच येईल हसू; क्युट Video Viral

Feb 20, 2026 | 08:49 AM
सलमान खान लीलावती रुग्णालयाच्या हेल्थ बुलेटिनवर नाराज? वडील सलीम खान यांच्या प्रकृतीवर बोलण्यास दिला नकार

सलमान खान लीलावती रुग्णालयाच्या हेल्थ बुलेटिनवर नाराज? वडील सलीम खान यांच्या प्रकृतीवर बोलण्यास दिला नकार

Feb 20, 2026 | 08:31 AM
सुनेत्रा पवार होणार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा; राजकीय हालचालींना वेग

सुनेत्रा पवार होणार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा; राजकीय हालचालींना वेग

Feb 20, 2026 | 08:27 AM
The Hundred 2026 एक मोठा निर्णय, 4 संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंवर घातली बंदी! स्पर्धेपूर्वी उडाला गोंधळ

The Hundred 2026 एक मोठा निर्णय, 4 संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंवर घातली बंदी! स्पर्धेपूर्वी उडाला गोंधळ

Feb 20, 2026 | 08:26 AM
द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…

Feb 20, 2026 | 08:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM