Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

शुक्रवार, 20 फेब्रुवारीचा आजचा दिवस. फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षाचा तृतीया आहे. या दिवशी चंद्राचे मीन राशीतील संक्रमण शुभ राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र शनि ग्रहाशी युती करत असल्याने शनी आणि चंद्र मिळून विश्वयोग तयार होईल. विषाला निष्क्रिय करण्याचे काम बृहस्पति करत आहे, जो मिथुन राशीत बसून चंद्रासोबत केंद्र योग आणि गजकेसरी योग तयार करत आहे. उत्तराभाद्रपद नक्षत्राच्या संयोगामुळे सर्वार्थ सिद्धी योग, अमृत सिद्धी योग, रवियोग आणि साधी योग तयार होणार आहे. गजकेसरी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
वृषभ राशीपासून दहाव्या घरात शुक्राचे संक्रमण तुमच्यासाठी शुभ राहणार आहे. तुमच्या कारकिर्दीत वरिष्ठांकडून तुम्हाला फायदेशीर संधी मिळेल. सरकारी योजनांचाही तुम्हाला फायदा होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणाशी संबंधित लोकांना दिवस अनुकूल राहील. शिक्षण क्षेत्रात तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि कौशल्याचा तुम्ही फायदा घेऊ शकाल. वडिलांकडून तुम्हाला अपेक्षित लाभ मिळेल. आजारी असलेल्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा दिसून येईल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमच्या राशीचा स्वामी सूर्य सातव्या घरात असल्याने तुमचा प्रभाव आणि मनोबल वाढेल. तुमच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण संधी घेऊन येईल. तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला नवीन संधी देऊ शकतात. तुमचे राजकीय संबंध तुम्हाला फायदेशीर ठरतील. जर तुम्ही नोकरी शोधत असाल तर तुम्हाला यश मिळू शकते. व्यावसायिकांना भागीदारीतून फायदा होऊ शकतो. काही नवीन संपर्कही होतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत मजा करू शकाल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही कामापेक्षा मनोरंजनावर अधिक लक्ष केंद्रित कराल आणि तुम्ही उत्साहाने दिवस घालवू शकाल. तुमचे निर्णय घेण्याचे कौशल्य आणि अनुभव देखील तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला मित्र किंवा नातेवाईक भेटतील. बँकिंगशी संबंधित कामात यश मिळेल. तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो. गुंतवणूक टाळली पाहिजे. तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी देखील मिळेल.
कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. अनुभवी आणि वरिष्ठ व्यक्तींकडून तुम्हाला पाठिंबा आणि मार्गदर्शन मिळेल. व्यावसायिकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला सामाजिक क्षेत्रात आदर मिळेल. मित्र किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी देखील मिळू शकते. नोकरी बदलण्याच्या शोधात असलेल्यांना यश मिळू शकते. तुम्हाला अशी संधी मिळू शकते ज्याची तुम्ही वाट पाहत होता. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. तुमच्यातील कोणताही तणाव दूर होऊ शकेल.
मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल आणि तुम्ही तुमचे काम वेळेवर पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. मालमत्तेशी संबंधित काम तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकते. कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)