Holika Dahan 2026: होलिका दहनामध्ये कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात? प्रसाद घरी आणणे योग्य की अयोग्य

दरवर्षी फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेला होळी साजरी केली जाते. या दिवशी देशभरात रंग आणि गुलाल पसरलेला असतो. होळीच्या दिवशी लोक आपले मतभेद विसरून एकमेकांना रंग आणि गुलाल लावतात. सर्वजण होळीची आतुरतेने वाट पाहत आहे. दरवर्षी फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेच्या रात्री होलिका दहन देखील साजरे केले जाते. होळी पेटवल्यानंतर होळी होळी रे होळी पुरणाची पोळी, असे ओरडले देखील जाते.
रात्री होलिकादहन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी होळी खेळली जाते. वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून होलिका दहन साजरे केले जाते. होलिका दहनाच्या अग्नीत जीवनातील सर्व दुःखे आणि नकारात्मकता जळून राख होतात असे मानले जाते. फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेच्या रात्री शुभ मुहूर्तावर होलिका दहन केले जाते. अशा वेळी होलिका दहनाच्या वेळी भक्त अग्नीमध्ये विविध वस्तू अर्पण करून सुख-समृद्धी आणि नकारात्मकतेपासून संरक्षणाची प्रार्थना करतात. या अर्पण केलेल्या गोष्टी पुन्हा घरी आणणे योग्य की अयोग्य ते जाणून घ्या
पंचांगानुसार, यावर्षी फाल्गुन पौर्णिमेची सुरुवात सोमवार, 2 मार्च रोजी संध्याकाळी 5.55 वाजता होणार आहे आणि पौर्णिमेची समाप्ती मंगळवार, 3 मार्च रोजी संध्याकाळी 5.7 वाजता होईल. अशावेळी होलिकादहन सोमवार, 2 मार्च रोजी आहे आणि 3 मार्च रोजी धुलिवंदन आहे.
पूजेदरम्यान, नारळ, शेणाच्या गोळ्या, नवीन पिके, गहू, गुलाल तांदूळ, बार्ली, रोली, तांदूळ, मिठाई, फुले, हळद आणि कापूर, पुरणपोळी हे नैवेद्य होलिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळत्या अग्नीला अर्पण केले जातात. वाईटावर चांगल्याच्या विजयासाठी आशीर्वाद मागितले जातात.
होलिकादहनामध्ये ज्या वस्तू अर्पण केल्या जातात त्याला प्रसाद मानले जाते. शिवाय, होलिका दहनाच्या शेवटी राहिलेली राख देखील अत्यंत शुभ मानली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, होलिकाची राख मंदिरात किंवा घरी तिजोरीत ठेवावी. ती कपाळावर देखील लावावी. यामुळे चांगले आरोग्य लाभते असे मानले जाते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, होलिका दहनाचा नैवेद्य घरी आणता येतो. गहू, हरभरा, नारळ, मिठाई, नवीन पिके, तांदूळ आणि बार्ली हे सर्व मित्र आणि कुटुंबियांमध्ये वाटले पाहिजे. यामुळे नकारात्मकता दूर होण्यास मदत होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होलिकादहन हा होळीच्या आदल्या दिवशी साजरा केला जाणारा धार्मिक विधी आहे. यात अग्नी प्रज्वलित करून वाईट शक्तींवर चांगुलपणाचा विजय साजरा केला जातो.
Ans: नारळ, गहू किंवा ज्वारीचे कणसे, हरभरा / चणे, तांदूळ, हळद-कुंकू, फुले, कापूर, गोमूत्र किंवा गंगाजल (शुद्धीसाठी)
Ans: काही ठिकाणी होलिका दहनानंतर भाजलेले गहू किंवा चणे प्रसाद म्हणून घरी आणले जातात आणि कुटुंबीयांमध्ये वाटले जातात. हे शुभ मानले जाते. मात्र काही भागांत परंपरेनुसार प्रसाद तिथेच ग्रहण करणे योग्य समजले जाते. त्यामुळे स्थानिक परंपरा पाळणे उत्तम.