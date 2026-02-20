सलमान खान लीलावती रुग्णालयाच्या हेल्थ बुलेटिनवर नाराज? वडील सलीम खान यांच्या प्रकृतीवर बोलण्यास दिला नकार

प्रसिद्ध लघुकथाकार सलीम खान यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या आरोग्याच्या स्थितीच्या खुलाशावर ठाम भूमिका घेतली आहे आणि स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित कोणतीही माहिती सार्वजनिकरित्या शेअर केली जाणार नाही. त्यांच्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिलेल्या निवेदनाने माध्यमांमध्ये व्यापक लक्ष वेधल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सलीम खान यांना मेंदूतील रक्तस्त्राव झाल्यानंतर मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल सुरुवातीच्या बातम्या पसरू लागल्या, परंतु त्यांच्या उपचारांवर देखरेख करणारे डॉ. जलील पारकर यांनी माध्यमांना पुष्टी दिली की लघुकथाकारांची प्रकृती स्थिर आहे, परंतु ते व्हेंटिलेटरवर आहेत. ही माहिती समीर येताच त्यांचे चाहते चिंता व्यक्त करत आहेत.
सलीम खान यांच्या प्रकृतीबद्दल कुटुंबाची भूमिका
तसेच, हे विधान सार्वजनिक झाल्यामुळे कुटुंब नाराज असल्याचे वृत्त आहे. कुटुंबाच्या जवळच्या एका सूत्राने व्हरायटी इंडियाला सांगितले की, “आरोग्य ही एक खाजगी बाब आहे. मीडियासोबत कोणतेही अपडेट शेअर केले जाऊ नयेत आणि कोणतीही माहिती कुटुंबावर सोपवली पाहिजे जेणेकरून ते चाहते आणि हितचिंतकांना जेव्हाही वाटेल तेव्हा शेअर करू शकतील.”
सलमान खानने डॉक्टरांशी केली चर्चा
सूत्राने पुढे सांगितले की कुटुंबाने त्यांच्या चिंता थेट रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना व्यक्त केल्या, “सलमान आणि त्याचे कुटुंब डॉक्टरांच्या जाहीर विधानावर असमाधानी आहेत आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते पुढील कोणतीही माहिती जाहीर करू इच्छित नाहीत.” हाय-प्रोफाइल सेलिब्रिटी रुग्णांबद्दल नियमितपणे अपडेट्स प्रकाशित करणारे लीलावती रुग्णालय या प्रकरणात कुटुंबाच्या इच्छेचा आदर करण्यास सहमत असल्याचे वृत्त आहे.
कुटुंबाला तपासणी नको आहे
त्यांच्या प्रकृतीत प्रचंड सार्वजनिक रस असूनही, कुटुंबाने आरोग्य माहिती गोपनीय ठेवण्याचा आग्रह धरला आहे. सूत्राने सांगितले की, “सलीम साहब यांच्या प्रकृतीत प्रचंड सार्वजनिक रस आहे हे समजण्यासारखे आहे, परंतु वैद्यकीय माहिती ही एक गोपनीय बाब आहे. कुटुंब सलीम खान यांच्या प्रकृतीबाबत कोणत्याही अनावश्यक अटकळ किंवा मीडिया तपासणी टाळू इच्छित आहे.”
सलीम खान यांना ब्रेन हॅमरेज
डॉ. जलील पारकर यांनी यापूर्वीच पुष्टी केली की सलीम खान यांना किरकोळ ब्रेन हॅमरेज झाला होता आणि बुधवारी सकाळी त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले. त्यांना लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सलीम आणि सलमा खान यांचा मोठा मुलगा आणि अभिनेता सलमान खान देखील आज सकाळी रुग्णालयात त्याच्या वडिलांना भेटण्यासाठी पोहचला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून, सलमा खान, अरबाज खान आणि त्यांची पत्नी शौरा खान, मुली अलविरा आणि अर्पिता तसेच हेलन आणि सलमा खान यांच्यासह अनेक कुटुंबातील सदस्य रुग्णालयात येताना दिसले आहेत.