Mangal Gochar: मंगळ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशींच्या लोकांचे वाढू शकते संकट

पौराणिक कथेनुसार, एकेकाळी जेव्हा भगवान शिवाच्या घामाचे थेंब पृथ्वीवर पडले, तेव्हा त्यातून मंगळ ग्रहाची निर्मिती झाली आणि नंतर पृथ्वीने त्याचे पालनपोषण केले. म्हणून, त्याला “पृथ्वीचा पुत्र,” “पृथ्वीचा पुत्र,” किंवा “भूमी” असे म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रात, मंगळाचे संक्रमण धैर्य, ऊर्जा, आक्रमकता आणि जमिनीशी संबंधित बाबींवर प्रभाव पाडते. मंगळाला ग्रहांचा सेनापती मानले जाते, म्हणून त्याच्या संक्रमणामुळे व्यक्तीचे जीवन, करिअर, आरोग्य आणि रागावर नियंत्रण यासारख्या बाबींमध्ये बदल दर्शवते.
पंचांगानुसार, सोमवार 23 फेब्रुवारी रोजी मंगळ मकर राशी सोडून कुंभ राशीत प्रवेश करेल. कुंभ राशीवर शनिचे राज्य असल्याने मंगळाचे कुंभ राशीतील संक्रमण विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे आणि शनि हा मंगळाचा मित्र मानला जात नाही. जेव्हा हे दोन्ही ग्रह कुंभ राशीत एकत्र येतात तेव्हा अनेकदा तणाव, संघर्ष आणि अचानक बदल होतात. हे मानसिक अस्वस्थता, राग, कामावर अनिश्चितता आणि कुटुंबात किंवा कामाच्या ठिकाणी मतभेद म्हणून प्रकट होऊ शकते. यामुळे वाढलेला खर्च आणि कमी झालेली बचत देखील दर्शवते. मंगळाच्या संक्रमणाचा प्रभाव कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या
23 फेब्रुवारी रोजी मंगळाचे कुंभ राशीतील प्रवेशामुळे मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक राहील. कामात अचानक बदल आणि वाढत्या जबाबदाऱ्या शक्य आहेत. या काळात तुम्हाला लवकर राग येऊ शकतो आणि छोट्या छोट्या गोष्टींवरून भांडण होण्याची शक्यता वाढते. या काळात आरोग्यावर देखील परिणाम होऊ शकतो. डोके आणि रक्तदाबाशी संबंधित समस्या. आर्थिकदृष्ट्या, अनियोजित खर्चामुळे बचत कमी होऊ शकते. कुटुंब आणि मित्रांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणजे मंगळवारी शिवलिंगावर शिजवलेला भात आणि कुंकू अर्पण करा, मंगळ ग्रहाचा क्रोध शांत करण्यासाठी हा सर्वात शक्तिशाली उपाय मानला जातो.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अस्थिर राहील. कामाच्या ठिकाणी नवीन आव्हाने उद्भवू शकतात. सहकाऱ्यांशी किंवा वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक आणि खर्चात सावधगिरी बाळगणे महत्वाचे आहे, अनावश्यक खर्च आर्थिक स्थिती कमकुवत करू शकतात. मानसिक अस्वस्थता आणि ताण वाढू शकतो. या काळात आरोग्याच्या बाबतीत पोट आणि पचनाच्या समस्या होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणून मातीच्या भांड्यामध्ये किंवा एखाद्या भांड्यामध्ये गुळापासून बनवलेले पदार्थ खायला द्या. यामुळे तुमच्या कुंडलीतील कर्जमुक्ती करणारा मंगळ सक्रिय होतो आणि मालमत्तेशी संबंधित अडथळे दूर होतात.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक राहील. या काळात कुटुंबामध्ये तणावाचे वातावरण राहू शकते. वडीलधाऱ्यांशी किंवा मुलांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी अनिश्चितता आणि अचानक बदल यामुळे आर्थिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. या काळात तुमचा राग नियंत्रित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण लहान संघर्षांमुळे देखील मोठा ताण येऊ शकतो. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, पोट आणि हृदयाकडे लक्ष द्या. यावर उपाय म्हणजे तांब्याच्या भांड्यात थोडे मध आणि गूळ टाका आणि ते वाहत्या पाण्यात सोडून द्या. यामुळे जीवनातील अडथळे मुळापासून नाहीसे होतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा मंगळ एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो किंवा गती बदलतो, त्याला मंगळ गोचर म्हणतात. मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य, आक्रमकता आणि भूमीचा कारक ग्रह मानला जातो.
Ans: मंगळाची स्थिती बदलल्याने व्यक्तीच्या निर्णयक्षमता, राग, स्पर्धात्मक वृत्ती आणि कृतीशीलतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काही काळ आव्हानात्मक ठरू शकतो.
Ans: मंगळाची चाल बदलण्यामुळे मेष, वृषभ आणि कर्क राशीच्या लोकांना संकटांचा सामना करावा लागेल