आईला मदत करायला गेला चिमुकला; पण बग्गी पकडताच हवेत खेळाला झोका... पाहूनच येईल हसू; क्युट Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
लहान मुलांची निरागसता कधीही मन जिंकण्यात अपयशी ठरत नाही. कितीही थकलेले असोत किंवा वाईट मूडमध्ये असोत, तुमच्या आजूबाजूला लहान मुलांना पाहून तुमचा मूड हलका होऊ शकतो. लहान मुले इतकी निरागस असतात की त्यांना स्वतःलाच कळत नाही की ते किती गोंडस दिसतात. असाच एक व्हिडिओ समोर आला आहे आणि तो पाहिल्यानंतर तुम्ही हसू थांबवू शकणार नाही. या व्हिडिओमध्ये, एक लहान मुलगा त्याच्या आईच्या मदतीला येतो पण तो स्वतःच अडचणीत सापडतो. हा व्हिडिओ परदेशातील असल्याचे दिसते. त्यात एक लहान मुलगा पिकाने भरलेली बग्गी पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो पण तो इतका लहान आणि हलका असतो की बग्गी तर जागची हालत नाही उलटी त्याचीच फजिती होते. चिमुकला बग्गीचा हँडल पकडायला जातो आणि मग हँडलसकट तो हवेत लटकतो. व्हिडिओत पुढे चिमुकल्याची आई त्याची मदत करताना दिसते. नेटिझन्सना मात्र हे दृश्य पाहून हसू आवरत नाहीये. कुणी त्याच्या कतृत्वाची तर कुणी निरागसतेची प्रशंसा करत आहे.
Hilarious: Loving Son Tries To Just Help His Mother But Ends Up Getting In Trouble|WATCH pic.twitter.com/BQGxpAeOAJ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 18, 2026
दरम्यान हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “प्रत्येक मुलाने हा क्षण एकदा तरी जगला आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “एकाच वेळी गोंडस आणि मजेदार क्षण” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “त्याला त्याच्या आईला मदत करायची आहे”.
