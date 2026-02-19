Tithi Importance: तिथींचे कोणते आहेत प्रकार, या तिथींमध्ये शुभ कामे का केली जात नाही? जाणून घ्या

सनातन धर्म आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये तारखांना आणि तिथींना विशेष महत्त्व आहे. भारतीय परंपरेत, चंद्राच्या हालचालीनुसार तारखा निश्चित केल्या जातात. म्हणूनच त्यांना चांद्र महिने म्हणतात. वर्ष हे महिन्यांत आणि त्यांच्या संबंधित तारखांमध्ये विभागलेले आहे. सनातन धर्मात, तारखा या सण, उत्सव आणि सर्व शुभ कार्यक्रमांसाठी आधार आहेत. यामध्ये 15 कृष्ण आणि १५ शुक्ल पक्ष तिथी आहेत. शुक्ल पक्षाचा शेवटचा दिवस म्हणजे पौर्णिमा.
या दिवशी आकाशात पौर्णिमा दिसते. त्याचप्रमाणे, कृष्ण पक्षाच्या शेवटच्या दिवशी ज्यावेळी चंद्र नसतो तेव्हा त्याला अमावस्या म्हणतात. या ३० तिथी पाच भागात विभागल्या आहेत. नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता आणि पूर्णा यामध्ये विभागल्या गेल्या आहेत. तिथींचे प्रकार आणि यावेळी शुभ कामे का केली जात नाही ते जाणून घ्या
प्रत्येक महिन्याच्या दोन पंधरवड्यांपैकी पहिला दिवस म्हणजेच कृष्ण पक्षाचा पहिला दिवस आणि चंद्राचा उज्वल पंधरवडा, सहावा दिवस आणि अकरावा दिवस याला नंदा तिथी म्हणतात. या तिथीला शेवटचे 24 मिनिटे वगळता सर्व शुभ कार्ये करता येतात.
प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील दुसऱ्या, सातव्या आणि बाराव्या दिवसांना भद्रा म्हणतात. या दिवशी पूजा, उपवास, जप आणि दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. या दिवशी तुम्ही वाहन देखील खरेदी करू शकता. या दिवशी कोणतेही शुभ कार्य केले जात नाही.
प्रत्येक महिन्याच्या अंधार पंधरवड्यातील तिसरा, आठवा, तेरावा आणि अकरावा दिवस ज्याला जया तिथी म्हणतात. या तिथी लष्करी कामासाठी, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी, वाहन खरेदीसाठी आणि कलात्मक कामांसाठी शुभ मानल्या जातात.
प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्ष आणि शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी, नवमी आणि चतुर्दशी तिथींना रिक्त म्हणतात. या तिथी अशुभ मानल्या जातात. त्यांना रिक्त तिथी म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, रिक्त तारखा अशुभ मानल्या जातात कारण या तारखांना केलेल्या शुभ कार्यामुळे दीर्घकालीन फायदे मिळत नाहीत.
पंचमी, दशमी, पौर्णिमा आणि अमावस्या यांना पौर्णिमा तिथी म्हणतात. अमावस्या वगळता सर्व तिथींना शुभ कामे करता येतात.
Ans: हिंदू पंचांगानुसार चंद्र आणि सूर्य यांच्या कोनात्मक अंतरावर आधारित दिवसाला “तिथी” म्हणतात. एका चांद्रमासात एकूण ३० तिथी असतात — १५ शुक्ल पक्षात आणि १५ कृष्ण पक्षात.
Ans: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा हे तिथींचे प्रकार आहेत
Ans: नाही. तिथीचा प्रभाव व्यक्तीच्या जन्मकुंडली, नक्षत्र आणि मुहूर्तावर अवलंबून असतो. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेताना ज्योतिष सल्ला घेतला जातो.