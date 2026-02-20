Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 : सुपर 8 मध्ये सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी सर्वात मोठी लढाई सुरू! अव्वल संघ भिडणार भारताशी?

गट १ मधील संघांनी अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे, गट टप्प्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे आणि ते उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. त्यामुळे, दोन्ही गटांमध्ये तीव्र स्पर्धा होण्याची अपेक्षा आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 08:49 AM
फोटो सौजन्य - Zimbabwe Cricket सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Zimbabwe Cricket सोशल मिडिया

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी सर्व सुपर ८ संघ निश्चित झाले आहेत. सुपर ८ संघांना दोन गटात विभागण्यात आले आहे, प्रत्येक गटात चार संघ आहेत. भारतीय संघ झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका या गटात आहे. हा गट सोपा मानला जातो, परंतु वास्तव अगदी उलट आहे. न्यूझीलंड, इंग्लंड, श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांचा समावेश असलेला दुसरा गट कठीण मानला जातो. तथापि, गट १ मधील संघांनी अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे, गट टप्प्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे आणि ते उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. त्यामुळे, दोन्ही गटांमध्ये तीव्र स्पर्धा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये तीव्र सामने अपेक्षित आहेत.

भारत, झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका पहिल्या गटात आहेत. या सर्व संघांनी आपापल्या गटात अव्वल स्थान पटकावले आणि सुपर ८ साठी पात्रता मिळवली. भारताने त्यांचे चारही सामने जिंकले. दक्षिण आफ्रिका देखील अपराजित राहिली आणि सुपर ८ साठी पात्र ठरली. वेस्ट इंडिजबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांनी इंग्लंडसारख्या बलाढ्य संघाला हरवून त्यांचे चारही सामने जिंकले. विंडीज संघ या स्पर्धेत सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे आणि कोणताही संघ त्यांना हलक्यात घेऊ शकत नाही.

The Hundred 2026 एक मोठा निर्णय, 4 संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंवर घातली बंदी! स्पर्धेपूर्वी उडाला गोंधळ

झिम्बाब्वेने त्यांच्या गटात पहिल्या स्थानावर स्थान मिळवले. सिकंदर रझा यांच्या नेतृत्वाखालील हा संघ इतिहास घडवण्यास उत्सुक आहे. ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केल्यानंतर झिम्बाब्वेला एक अभूतपूर्व सामना मानला जात होता, परंतु श्रीलंकेवरील त्यांच्या विजयाने हे सिद्ध केले की ते एक मजबूत खेळ खेळत आहेत आणि ते हलके घेऊ नये. झिम्बाब्वेने गट टप्प्यात तीन सामने जिंकले, तर एक पावसामुळे रद्द झाला.

गट-२ ची स्थिती कशी आहे?

गट २ बद्दल बोलायचे झाले तर, त्यात न्यूझीलंड, इंग्लंड, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. भारताला हरवू न शकलेल्या पाकिस्तानने असोसिएट राष्ट्रांविरुद्धचे त्यांचे सर्व सामने जिंकून सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले. न्यूझीलंड आणि इंग्लंड देखील स्पर्धा करतील अशी अपेक्षा आहे. गट टप्प्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या संघांचा या गटात समावेश आहे.

Published On: Feb 20, 2026 | 08:49 AM

