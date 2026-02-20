Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • The Hundred 2026 A Big Decision 4 Teams Ban Pakistani Players Confusion Broke Out Before The Competition

The Hundred 2026 एक मोठा निर्णय, 4 संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंवर घातली बंदी! स्पर्धेपूर्वी उडाला गोंधळ

द हंड्रेडमधील चार संघांनी लिलावात पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. द हंड्रेड २०२६ मधील चार संघ भारतीयांच्या मालकीचे आहेत. या चार संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 08:26 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

The Hundred 2026 : भारत आणि श्रीलंकेमध्ये सध्या विश्वचषक सुरू आहे. यामध्ये सुपर 8 ची लढत 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. भारतासोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांनंतर, आता पाकिस्तानी खेळाडूंना इंग्लंडमध्ये त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात. द हंड्रेडमधील चार संघांनी लिलावात पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. द हंड्रेड २०२६ मधील चार संघ भारतीयांच्या मालकीचे आहेत. परिणामी, या चार संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाकिस्तानी खेळाडू अडचणी

द हंड्रेड लीगमध्ये, मँचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआय लंडन, सदर्न ब्रेव्हज आणि सनरायझर्स लीड्स हे भारतीयांचे मालक आहेत, ज्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हंड्रेड लिलाव दोन दिवस चालेल. महिला खेळाडूंचा लिलाव ११ मार्च रोजी आणि पुरुष खेळाडूंचा लिलाव १२ मार्च रोजी होईल. हा लिलाव इंग्लंडची राजधानी लंडन येथे होईल. जगभरातील सुमारे १,००० खेळाडू लिलावात सहभागी होतील.

AFG vs CAN, T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्ताने कॅनडाचा 82 धावांनी उडवला धुव्वा! नबीने लागवला विकेट्सचा चौकार 

ईसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खेळाडू एजंटशी अनौपचारिकपणे बोलताना सांगितले आहे की चार आयपीएल फ्रँचायझी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंसाठी बोली लावणार नाहीत. ईसीबीचे कार्यवाहक अध्यक्ष रिचर्ड गोल्ड यांना यापूर्वी विचारण्यात आले होते की भारतीय गुंतवणुकीनंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना खेळण्याची परवानगी दिली जाईल का आणि त्यांनी सांगितले की कोणत्याही खेळाडूशी भेदभाव केला जाणार नाही. मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन आफ्रिदी, शादाब खान आणि हरिस रौफ यांसारखे स्टार खेळाडू आधीच द हंड्रेड लीगमध्ये सहभागी झाले आहेत.

भारत आणि पाकिस्तानमधील वाद सुरूच आहे. २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कायम आहे. भारतीय संघाने निषेध म्हणून पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. टी२० विश्वचषकात हस्तांदोलन वाद सुरूच आहे. आयपीएलचा पहिला हंगाम २००८ मध्ये खेळवण्यात आला होता आणि त्यात पाकिस्तानी खेळाडू देखील विविध संघांसाठी खेळले होते. त्यानंतर, पाकिस्तानी खेळाडूंना आयपीएलमधून बंदी घालण्यात आली.

Web Title: The hundred 2026 a big decision 4 teams ban pakistani players confusion broke out before the competition

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 08:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 मधून बाहेर झाल्यानंतर स्फोटक क्रिकेटपटू होणार निवृत्त? रिकी पॉन्टिंगने केली भविष्यवाणी
1

ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 मधून बाहेर झाल्यानंतर स्फोटक क्रिकेटपटू होणार निवृत्त? रिकी पॉन्टिंगने केली भविष्यवाणी

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशचे T20 विश्वचषकात पुनरागमन! ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 मधून बाहेर, 12 संघांची नावे ठरली
2

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशचे T20 विश्वचषकात पुनरागमन! ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 मधून बाहेर, 12 संघांची नावे ठरली

पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमच्या X पत्नीने मोहसीन नक्वीकडे केले अपील! पती ‘खुनी’ असल्याचा केला आरोप
3

पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमच्या X पत्नीने मोहसीन नक्वीकडे केले अपील! पती ‘खुनी’ असल्याचा केला आरोप

T20 World Cup Most Wickets : वरुण चक्रवर्तीची शानदार एन्ट्री, टॉप-2 मध्ये स्थान; पाकिस्तानी गोलंदाजाला टाकले मागे
4

T20 World Cup Most Wickets : वरुण चक्रवर्तीची शानदार एन्ट्री, टॉप-2 मध्ये स्थान; पाकिस्तानी गोलंदाजाला टाकले मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सुनेत्रा पवार होणार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा; राजकीय हालचालींना वेग

सुनेत्रा पवार होणार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा; राजकीय हालचालींना वेग

Feb 20, 2026 | 08:27 AM
The Hundred 2026 एक मोठा निर्णय, 4 संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंवर घातली बंदी! स्पर्धेपूर्वी उडाला गोंधळ

The Hundred 2026 एक मोठा निर्णय, 4 संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंवर घातली बंदी! स्पर्धेपूर्वी उडाला गोंधळ

Feb 20, 2026 | 08:26 AM
द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…

Feb 20, 2026 | 08:24 AM
Stock Market Today: घसरणीसह होणार शेअर बाजाराची सुरुवात… गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंडने दिले संकेत

Stock Market Today: घसरणीसह होणार शेअर बाजाराची सुरुवात… गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंडने दिले संकेत

Feb 20, 2026 | 08:22 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात उसळी, चांदीच्या किंमतीही वधारल्या! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात उसळी, चांदीच्या किंमतीही वधारल्या! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Feb 20, 2026 | 08:04 AM
सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा Creamy Paneer Beetroot Sandwich, नोट करून घ्या पौष्टिक रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा Creamy Paneer Beetroot Sandwich, नोट करून घ्या पौष्टिक रेसिपी

Feb 20, 2026 | 08:00 AM
राज्यातील स्कूलबस चालकांचा संपाचा इशारा; ऐन परीक्षेच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?

राज्यातील स्कूलबस चालकांचा संपाचा इशारा; ऐन परीक्षेच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?

Feb 20, 2026 | 07:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM