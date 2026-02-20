The Hundred 2026 एक मोठा निर्णय, 4 संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंवर घातली बंदी! स्पर्धेपूर्वी उडाला गोंधळ

The Hundred 2026 : भारत आणि श्रीलंकेमध्ये सध्या विश्वचषक सुरू आहे. यामध्ये सुपर 8 ची लढत 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. भारतासोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांनंतर, आता पाकिस्तानी खेळाडूंना इंग्लंडमध्ये त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात. द हंड्रेडमधील चार संघांनी लिलावात पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. द हंड्रेड २०२६ मधील चार संघ भारतीयांच्या मालकीचे आहेत. परिणामी, या चार संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
द हंड्रेड लीगमध्ये, मँचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआय लंडन, सदर्न ब्रेव्हज आणि सनरायझर्स लीड्स हे भारतीयांचे मालक आहेत, ज्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हंड्रेड लिलाव दोन दिवस चालेल. महिला खेळाडूंचा लिलाव ११ मार्च रोजी आणि पुरुष खेळाडूंचा लिलाव १२ मार्च रोजी होईल. हा लिलाव इंग्लंडची राजधानी लंडन येथे होईल. जगभरातील सुमारे १,००० खेळाडू लिलावात सहभागी होतील.
ईसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खेळाडू एजंटशी अनौपचारिकपणे बोलताना सांगितले आहे की चार आयपीएल फ्रँचायझी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंसाठी बोली लावणार नाहीत. ईसीबीचे कार्यवाहक अध्यक्ष रिचर्ड गोल्ड यांना यापूर्वी विचारण्यात आले होते की भारतीय गुंतवणुकीनंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना खेळण्याची परवानगी दिली जाईल का आणि त्यांनी सांगितले की कोणत्याही खेळाडूशी भेदभाव केला जाणार नाही. मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन आफ्रिदी, शादाब खान आणि हरिस रौफ यांसारखे स्टार खेळाडू आधीच द हंड्रेड लीगमध्ये सहभागी झाले आहेत.
🚨 NO PAKISTAN PLAYERS IN THE HUNDRED LEAGUE 🚨 – Pakistan cricketers are not being considered by Indian owned teams for next month’s The Hundred League auction. (BBC).#THEHUNDRED pic.twitter.com/2XEz4FsGDo — Vishal (@vmkvy95) February 20, 2026
भारत आणि पाकिस्तानमधील वाद सुरूच आहे. २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कायम आहे. भारतीय संघाने निषेध म्हणून पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. टी२० विश्वचषकात हस्तांदोलन वाद सुरूच आहे. आयपीएलचा पहिला हंगाम २००८ मध्ये खेळवण्यात आला होता आणि त्यात पाकिस्तानी खेळाडू देखील विविध संघांसाठी खेळले होते. त्यानंतर, पाकिस्तानी खेळाडूंना आयपीएलमधून बंदी घालण्यात आली.