Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर ठरणार आहे. श्रावण नक्षत्रात गजकेसरी योग आणि बुधाचे संक्रमण मानसिक स्पष्टता वाढवेल आणि नवीन कल्पना अंमलात आणणे सोपे करेल. करिअर आणि व्यवसायात फायदा होईल. गुंतवणूक किंवा आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात नातेसंबंध चांगले राहतील. आरोग्य सामान्य राहील.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. गुरु आणि चंद्राच्या आशीर्वादाने, आदर आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन संधी येतील आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात यश मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्य सामान्य राहील आणि मानसिक शांती राहील.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. गजकेसरी योग आणि बुध राशीच्या संक्रमणामुळे तुमची बुद्धिमत्ता आणि निर्णय घेण्याची क्षमता मजबूत करेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल आणि कोणतेही प्रलंबित काम यशस्वी होईल. आर्थिक लाभ होईल. या काळात गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. आरोग्य सामान्य राहील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहील. चंद्र आणि बुध यांच्या प्रभावामुळे नवीन संधी आणि यशाचे मार्ग उघडतील. करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होईल. शिक्षण आणि ज्ञानात रस वाढेल आणि मनोबल मजबूत राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक आणि सामाजिक संबंधांमध्ये सुसंवाद राहील. आरोग्य सामान्य राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु आणि चंद्र एकमेकांच्या केंद्रस्थानी (केन्द्रात) येतात तेव्हा गजकेसरी योग तयार होतो. हा योग बुद्धी, धन, प्रतिष्ठा आणि यश देणारा मानला जातो.
Ans: 23 जानेवारीनंतर चंद्राची स्थिती गुरुच्या अनुकूल स्थानी येत असून, त्याच वेळी बुध ग्रहाची कृपा लाभल्याने या योगाचा प्रभाव अधिक शक्तिशाली होतो.
Ans: गजकेसरी योगाचा मेष, कर्क, कन्या आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होईल