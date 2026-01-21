Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

धार्मिक श्रद्धेनुसार वसंत पंचमीचा शुभ सण ज्ञान, बुद्धी आणि कलेच्या देवी सरस्वतीच्या पूजेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. पिवळ्या मोहरीचे फूल आणि निसर्गाचे नवे रूप मनमोहक आहे. दरम्यान, धर्मसिंधू आणि स्कंद पुराणानुसार या दिवशी काही चुका केल्याने उपासनेचे फळ मिळणार नाही, परंतु त्याचा परिणाम ‘विद्या दोष’ होऊ शकतो. बऱ्याचदा, भक्तीसोबतच, आपण नकळत काही चुका करतो ज्यामुळे देवी सरस्वती नाराज होऊ शकते. वसंत पंचमीच्या दिवशी कोणत्या चुका करू नये जाणून घ्या
वसंत पंचमीला “पिवळा सण” असेही म्हणतात. ज्योतिषशास्त्र आणि पारंपारिक मान्यतेनुसार, या दिवशी काळा किंवा लाल रंग परिधान करणे चांगले लक्षण मानले जात नाही. काळा रंग नकारात्मकता आणि शोक यांचे प्रतीक मानला जातो. देवी सरस्वतीला पिवळा आणि पांढरा रंग सर्वात जास्त आवडतो. म्हणूनच, पूजेदरम्यान पिवळे कपडे घालणे सर्वोत्तम मानले जाते, कारण ते सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते.
या दिवशी लोक सहसा करत असलेली सर्वात मोठी चूक म्हणजे शैक्षणिक साहित्याचा अनादर करणे. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की वसंत पंचमीला पेन, पुस्तके किंवा वाद्ये यांना पायांनी स्पर्श करू नयेत. असे करणे म्हणजे “विद्या दोष होऊ शकतो. या दिवशी विद्यार्थी त्यांच्या वह्या पुस्तकांची पूजा करतात.
देवी सरस्वतीला वाक देवी म्हणजेच वाणीची देवी असेही म्हणतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार या दिवशी शपथ घेणे, भांडणे किंवा खोटे बोलणे टाळावे. जर तुम्ही या दिवशी कठोर आणि अपशब्द बोललात तर असे मानले जाते की देवी सरस्वती तुमच्या जिभेवर वास करत नाही.
याशिवाय सात्विक आहाराच्या नियमांनुसार, वसंत पंचमीला घरी मांस, मद्य किंवा कांदा आणि लसूण खाऊ नये. केवळ सात्विक आणि शुद्ध अन्नच या दिवसाचे पावित्र्य राखते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार वसंत ऋतूचे आगमन वसंत पंचमीला सुरू होते. या काळात झाडे तोडल्याने किंवा छाटल्याने देवी सरस्वतीला राग येऊ शकतो. याचा तुमच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
Ans: वसंत पंचमी हा दिवस देवी सरस्वतीच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. या दिवशी विद्या, बुद्धी, कला आणि ज्ञानाची आराधना केली जाते.
Ans: देवी सरस्वतीच्या पूजेत किंवा आचरणात झालेल्या चुका झाल्यास शिक्षण, स्मरणशक्ती आणि बौद्धिक प्रगतीत अडथळे येतात, यालाच विद्या दोष असे म्हटले जाते.
Ans: पूजा न करता दिवस वाया घालवणे, अभ्यासाची पुस्तके अस्ताव्यस्त ठेवणे, खोटे बोलणे किंवा वाद-विवाद करणे , अस्वच्छता ठेवणे , देवी सरस्वतीसमोर अन्न ठेवून नंतर फेकून देणे