Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Basant Panchami 2026 Mistakes That Should Not Be Made On Vasant Panchami Can Lead To Vidya Dosh

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

वसंत पंचमीचा सण देवी सरस्वतीला समर्पित आहे. हा दिवस सरस्वती देवीच्या पूजेसाठी शुभ मानला जातो. विद्या, बुद्धी, कला आणि ज्ञानाची प्राप्ती व्हावी यासाठी या दिवशी विशेष पूजा केली जाते. कोणत्या चुका करू नये जाणून घ्या

Updated On: Jan 21, 2026 | 11:07 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • वसंत पंचमी कधी आहे
  • वसंत पंचमीला कोणत्या चुका करू नये
  • विद्या दोष होऊ शकतो
 

 

धार्मिक श्रद्धेनुसार  वसंत पंचमीचा शुभ सण ज्ञान, बुद्धी आणि कलेच्या देवी सरस्वतीच्या पूजेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. पिवळ्या मोहरीचे फूल आणि निसर्गाचे नवे रूप मनमोहक आहे. दरम्यान, धर्मसिंधू आणि स्कंद पुराणानुसार या दिवशी काही चुका केल्याने उपासनेचे फळ मिळणार नाही, परंतु त्याचा परिणाम ‘विद्या दोष’ होऊ शकतो. बऱ्याचदा, भक्तीसोबतच, आपण नकळत काही चुका करतो ज्यामुळे देवी सरस्वती नाराज होऊ शकते. वसंत पंचमीच्या दिवशी कोणत्या चुका करू नये जाणून घ्या

कोणत्या चुका करू नये

काळ्या कपड्यापासून दूर राहणे

वसंत पंचमीला “पिवळा सण” असेही म्हणतात. ज्योतिषशास्त्र आणि पारंपारिक मान्यतेनुसार, या दिवशी काळा किंवा लाल रंग परिधान करणे चांगले लक्षण मानले जात नाही. काळा रंग नकारात्मकता आणि शोक यांचे प्रतीक मानला जातो. देवी सरस्वतीला पिवळा आणि पांढरा रंग सर्वात जास्त आवडतो. म्हणूनच, पूजेदरम्यान पिवळे कपडे घालणे सर्वोत्तम मानले जाते, कारण ते सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते.

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

पेन आणि पुस्तकांचा अपमान करू नये

या दिवशी लोक सहसा करत असलेली सर्वात मोठी चूक म्हणजे शैक्षणिक साहित्याचा अनादर करणे. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की वसंत पंचमीला पेन, पुस्तके किंवा वाद्ये यांना पायांनी स्पर्श करू नयेत. असे करणे म्हणजे “विद्या दोष होऊ शकतो. या दिवशी विद्यार्थी त्यांच्या वह्या पुस्तकांची पूजा करतात.

बोलण्यावर आणि आहाराच्या नियमांवर नियंत्रण ठेवा

देवी सरस्वतीला वाक देवी म्हणजेच वाणीची देवी असेही म्हणतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार या दिवशी शपथ घेणे, भांडणे किंवा खोटे बोलणे टाळावे. जर तुम्ही या दिवशी कठोर आणि अपशब्द बोललात तर असे मानले जाते की देवी सरस्वती तुमच्या जिभेवर वास करत नाही.

याशिवाय सात्विक आहाराच्या नियमांनुसार, वसंत पंचमीला घरी मांस, मद्य किंवा कांदा आणि लसूण खाऊ नये. केवळ सात्विक आणि शुद्ध अन्नच या दिवसाचे पावित्र्य राखते.

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

झाडांची छाटणी करू नये

ज्योतिषशास्त्रानुसार वसंत ऋतूचे आगमन वसंत पंचमीला सुरू होते. या काळात झाडे तोडल्याने किंवा छाटल्याने देवी सरस्वतीला राग येऊ शकतो. याचा तुमच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वसंत पंचमी का साजरी केली जाते?

    Ans: वसंत पंचमी हा दिवस देवी सरस्वतीच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. या दिवशी विद्या, बुद्धी, कला आणि ज्ञानाची आराधना केली जाते.

  • Que: वसंत पंचमीच्या दिवशी ‘विद्या दोष’ म्हणजे काय?

    Ans: देवी सरस्वतीच्या पूजेत किंवा आचरणात झालेल्या चुका झाल्यास शिक्षण, स्मरणशक्ती आणि बौद्धिक प्रगतीत अडथळे येतात, यालाच विद्या दोष असे म्हटले जाते.

  • Que: वसंत पंचमीच्या दिवशी कोणत्या चुका टाळाव्यात?

    Ans: पूजा न करता दिवस वाया घालवणे, अभ्यासाची पुस्तके अस्ताव्यस्त ठेवणे, खोटे बोलणे किंवा वाद-विवाद करणे , अस्वच्छता ठेवणे , देवी सरस्वतीसमोर अन्न ठेवून नंतर फेकून देणे

Web Title: Basant panchami 2026 mistakes that should not be made on vasant panchami can lead to vidya dosh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 11:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ
1

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या
2

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल
3

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Jan 21, 2026 | 11:07 AM
Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Jan 21, 2026 | 11:03 AM
Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Jan 21, 2026 | 11:00 AM
Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Jan 21, 2026 | 10:55 AM
India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

Jan 21, 2026 | 10:54 AM
आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

Jan 21, 2026 | 10:49 AM
पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

Jan 21, 2026 | 10:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM