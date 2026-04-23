Nashik Crime : अशोक खरातनंतर ‘महेशगिरी बाबा’चा भयानक कांड समोर, ‘दैवी शक्ती’चा दावा रुद्राक्षाची भीती आणि…

नाशिकच्या निफाडमध्ये भोंदू महेशगिरी बाबाने दैवी शक्तीच्या नावाखाली महिलेची फसवणूक करून तिचे लैंगिक शोषण केल्याचा प्रकार उघड झाला. अंनिसच्या मदतीने पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 10:05 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ‘बाधा काढतो’ म्हणत भोंदू बाबाकडून महिलेचे शोषण
  • व्हॉट्सॲपवर अश्लील मेसेज, लॉजवर नेऊन अत्याचार
  • अंनिसच्या मदतीने गुन्हा दाखल; आरोपी फरार
नाशिक: नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. स्वतःला कॅप्टन म्हणून घेणारा अशोक खरात याचे भयानक कांड समोर आल्यानंतर अनेक बाबांचे प्रकार समोर येत आहे. आता निफाड तालुक्यातील धरणगाव (खडक) येथील एका भोंदू बाबाचा काळा कारनामा उघडकीस आला आहे. कौटुंबिक समस्या दूर करण्याचे आणि भूतबाधा उतरवण्याचे आमिष दाखवून एका महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचे समोर आले आहे. महेशगिरी महाराज उर्फ महेश दिलीप काकडे याच्यावर लासलगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

पीडित महिलेचे कुटुंब घरगुती ताणतणावात आणि मुलीच्या लग्नातील अडथळ्यांमुळे त्रस्त होते. यासाठी ते धरणगाव येथील महेशगिरी याच्या तथाकथित ‘प्रति गाणगापूर’ मठात गेले. यावेळी भोनि महेशगिरीने महिलेला “बाहेरची बाधा” असल्याचे सांगून भीती घातली. विधीच्या नावाखाली तिला पापनाशक कुंडात अंघोळ घालण्यास लावून ओल्या वस्त्रानिशी उंबराच्या झाडाला फेऱ्या मारण्यास भाग पाडले.

त्यांनतर काही दिवसांनी या भोंदूने पीडितेचा मोबाईल नंबर मिळवून तिला व्हॉट्सॲपवर अश्लील मेसेज पाठवण्यास सुरुवात केली. “दैवी विधी आणि मार्गदर्शनासाठी एकांतात यावे लागेल” असे सांगून त्याने पीडितेला नाशिकमध्ये बोलावून घेतले. तिथून तिला नाशिक-त्र्यंबक रोडवरील एका लॉजवर नेले. “माझ्या गळ्यात रुद्राक्ष आहे, माझ्यात दैवी शक्ती आहे, माझे कोणी काही करू शकत नाही,” अशी धमकी देऊन त्याने तिच्यावर अत्याचार केला आणि तिचे आक्षेपार्ह फोटोही काढले.

गुन्हा दाखल

भोंदूंच्या दहशतीमुळे पीडित महिला सुरुवातीला गप्प होती. मात्र तिने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. हा प्रकार नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या कानावर घालण्यात आला. या भोंदूने अशाच प्रकारे अनेक महिला आणि मुलींना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांचे शोषण केल्याची शक्यता पीडितेने आणि अंनिसने व्यक्त केली आहे. पोलीस अधीक्षणाच्या सूचनेनुसार, लासलगाव पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून महेशगिरी काकडे विरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस आरोपीच्या अटकेसाठी रवाना झाले आहेत. उभा गुन्ह्यात मदत करणाऱ्या साथीदारांनाही सहआरोपी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील धरणगाव (खडक) येथे.

  • Que: आरोपीने काय केलं?

    Ans: दैवी शक्ती व भूतबाधा काढण्याच्या नावाखाली महिलेची फसवणूक करून तिच्यावर अत्याचार केला.

  • Que: प्रकरण कसे उघडकीस आले?

    Ans: पीडितेने अंनिसकडे तक्रार केल्यानंतर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.

Published On: Apr 23, 2026 | 10:05 AM

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या 'या' खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Washim News : 'आवडेल तिथे प्रवास 'ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

