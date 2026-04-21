Ganga Saptami 2026 Daan: नशिब फळफळणार; गंगा सप्तमीला राशीनुसार असं करा दान, जाणून घ्या काय सांगतं शास्त्र?

असं म्हणतात की, पापांचा नाश करायचा असेल तर गंगास्नान केल्याने पुण्या लाभतं. याच गंगा सप्तमीला राशीनुसार कोणत्या व्यक्तींना काय दान करावं हे सांगितलं आहे. याबाबत ज्योतिषशास्त्र काय सांगतं ते जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 21, 2026 | 02:31 PM
Ganga Saptami 2026 Daan: हिंदू धर्मात गंगेला मोठं महत्व आहे. गंगा नदी म्हणजे देवीमातेचं स्वरुप मानलं जातं. पुराणानुसार असं मानलं जातं की, हिंदू गंगा नदीचे पृथ्वीवर अवतरण ही राजा भगीरथाच्या कठोर तपस्येची आणि भगवान शिवाच्या कृपेची कथा आहे. याला ‘गंगावतरण’ असेही म्हणतात. हाच दिवस गंगा सप्तमी म्हणून साजरा केला जातो. असं म्हणतात की, पापांचा नाश करायचा असेल तर गंगास्नान केल्याने पुण्या लाभतं. याच गंगा सप्तमीला राशीनुसार कोणत्या व्यक्तींना काय दान करावं हे सांगितलं आहे. याबाबत ज्योतिषशास्त्र काय सांगतं ते जाणून घेऊयात.

गंगा सप्तमी वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या सातव्या दिवशी साजरी केली जाते. यावर्षी गंगा सप्तमी 23 एप्रिल 2026 रोजी साजरी केली जाईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, किंवा आपल्या राशीनुसार शुभ दिवशी शुभ वस्तूंचे दान केल्याने ग्रहांचे दुष्परिणाम शांत होतात आणि जीवनात सुख, समृद्धी व शांती लाभते.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, या शुभ दिवशी आपल्या राशीनुसार शुभ वस्तूंचे दान केल्याने ग्रहांचे विकार शांत होतात आणि जीवनात सुख, समृद्धी व शांती लाभते. पण लक्षात ठेवा की प्रत्येक राशीचा एक अधिपती ग्रह असतो आणि जेव्हा त्या ग्रहाशी संबंधित वस्तूचे दान केले जाते, तेव्हा तो ग्रह शांत आणि बलवान होतो. गंगा सप्तमीला आपल्या राशीनुसार भक्तिभावाने दान केल्याने आत्मशुद्धी होते आणि तुमच्या कुंडलीतील दुर्बळ ग्रहांना बळकट करून शुभ-भाग्य प्राप्त होते.

मेष – मेष राशीच्या मंडळींनी गंगा देवीची पूजा करा आणि गरजूंना लाल वस्त्रे दान करा.

वृषभ – शुक्राच्या अंमलाखाली असलेल्या या मंडळींनी तांदूळ, साखर आणि पांढरे कपडे दान करणे अत्यंत शुभ ठरेल.

मिथुन – मूग आणि हिरव्या भाज्या दान केल्याने तुमच्या पापांचे निवारण होण्यास मदत होईल.

कर्क – तुमचा राशीस्वामी चंद्र आणखीनच बलवान करण्यासाठी दही आणि साखर दान केल्याने तुमचे मन शांत होईल.

सिंह – गहू, मका आणि गूळ दान केल्याने शुभ परिणाम मिळू शकतात.

कन्या – गायीची सेवा केल्यानंतर, गोशाळेला हिरवा चारा किंवा चाऱ्यासाठी पैसे दान करा.

तूळ – पांढरे कपडे आणि तांदूळ दान केल्याने तुम्हाला लाभ मिळू शकतो.

वृश्चिक – लाल कपडे आणि डाळ दान करा.

धनु – हरभरा डाळ आणि बेसन दान केल्याने शुभशकुन मिळू शकतो.

मकर – खिचडी बनवून भुकेल्यांना खाऊ घातल्याने तुमची पापे कमी होण्यास मदत होईल.

कुंभ – छत्री, कपडे आणि चामड्याचे बूट दान केल्याने शनीचा प्रभाव कमी होऊ शकतो.

मीन: पिवळे कपडे आणि हिरवा पिठा लाडू दान केल्याने तुम्हाला शुभशकुन मिळू शकतो.

गंगा सप्तमीला काही मंत्रांचा जप करा.

गंगा मंत्र: या मंत्राचा जप केल्याने मनाला शांती मिळते. मन शुद्ध होते.

‘ॐ नमः शिवायै गंगायै शिवदया नमो नमः।’

गंगा स्तोत्र मंत्र: या मंत्राचा जप केल्याने आध्यात्मिक शक्ती वाढते.

‘देवि सुरेश्वरी भगवति गंगे त्रिभुवन तारिणि तरल तरंगे।’
‘शङ्करमौलिविहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदयुगमे॥’

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

 

Published On: Apr 21, 2026 | 02:29 PM

