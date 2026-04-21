Ganga Saptami 2026 Daan: नशिब फळफळणार; गंगा सप्तमीला राशीनुसार असं करा दान, जाणून घ्या काय सांगतं शास्त्र?

गंगा सप्तमी वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या सातव्या दिवशी साजरी केली जाते. यावर्षी गंगा सप्तमी 23 एप्रिल 2026 रोजी साजरी केली जाईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, किंवा आपल्या राशीनुसार शुभ दिवशी शुभ वस्तूंचे दान केल्याने ग्रहांचे दुष्परिणाम शांत होतात आणि जीवनात सुख, समृद्धी व शांती लाभते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, या शुभ दिवशी आपल्या राशीनुसार शुभ वस्तूंचे दान केल्याने ग्रहांचे विकार शांत होतात आणि जीवनात सुख, समृद्धी व शांती लाभते. पण लक्षात ठेवा की प्रत्येक राशीचा एक अधिपती ग्रह असतो आणि जेव्हा त्या ग्रहाशी संबंधित वस्तूचे दान केले जाते, तेव्हा तो ग्रह शांत आणि बलवान होतो. गंगा सप्तमीला आपल्या राशीनुसार भक्तिभावाने दान केल्याने आत्मशुद्धी होते आणि तुमच्या कुंडलीतील दुर्बळ ग्रहांना बळकट करून शुभ-भाग्य प्राप्त होते.
मेष – मेष राशीच्या मंडळींनी गंगा देवीची पूजा करा आणि गरजूंना लाल वस्त्रे दान करा.
वृषभ – शुक्राच्या अंमलाखाली असलेल्या या मंडळींनी तांदूळ, साखर आणि पांढरे कपडे दान करणे अत्यंत शुभ ठरेल.
मिथुन – मूग आणि हिरव्या भाज्या दान केल्याने तुमच्या पापांचे निवारण होण्यास मदत होईल.
कर्क – तुमचा राशीस्वामी चंद्र आणखीनच बलवान करण्यासाठी दही आणि साखर दान केल्याने तुमचे मन शांत होईल.
सिंह – गहू, मका आणि गूळ दान केल्याने शुभ परिणाम मिळू शकतात.
कन्या – गायीची सेवा केल्यानंतर, गोशाळेला हिरवा चारा किंवा चाऱ्यासाठी पैसे दान करा.
तूळ – पांढरे कपडे आणि तांदूळ दान केल्याने तुम्हाला लाभ मिळू शकतो.
वृश्चिक – लाल कपडे आणि डाळ दान करा.
धनु – हरभरा डाळ आणि बेसन दान केल्याने शुभशकुन मिळू शकतो.
मकर – खिचडी बनवून भुकेल्यांना खाऊ घातल्याने तुमची पापे कमी होण्यास मदत होईल.
कुंभ – छत्री, कपडे आणि चामड्याचे बूट दान केल्याने शनीचा प्रभाव कमी होऊ शकतो.
मीन: पिवळे कपडे आणि हिरवा पिठा लाडू दान केल्याने तुम्हाला शुभशकुन मिळू शकतो.
गंगा सप्तमीला काही मंत्रांचा जप करा.
गंगा मंत्र: या मंत्राचा जप केल्याने मनाला शांती मिळते. मन शुद्ध होते.
‘ॐ नमः शिवायै गंगायै शिवदया नमो नमः।’
गंगा स्तोत्र मंत्र: या मंत्राचा जप केल्याने आध्यात्मिक शक्ती वाढते.
‘देवि सुरेश्वरी भगवति गंगे त्रिभुवन तारिणि तरल तरंगे।’
‘शङ्करमौलिविहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदयुगमे॥’
