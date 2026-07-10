शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Akshay Kumar Shares An Emotional Post For Rajesh Sharma Who Is Undergoing Treatment In Hospital

‘लवकर बरा हो मित्रा…’; रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या राजेश शर्मांसाठी Akshay Kumar ची भावनिक पोस्ट

Updated On: Jul 10, 2026 | 11:27 AM IST
जाहिरात
सारांश

प्रभासच्या 'स्पिरिट' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान किड्याने चावा घेतल्यानंतर अभिनेते राजेश शर्मा रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत अक्षय कुमारने भावनिक पोस्ट शेअर केली.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बॉलिवूड अभिनेते राजेश शर्मा यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रभासच्या आगामी ‘स्पिरिट’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान एका किड्याने चावा घेतल्यानंतर त्यांची तब्येत बिघडल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या त्यांच्यावर पश्चिम बंगालमधील एका रुग्णालयात उपचार सुरू असून चाहते आणि सेलिब्रिटी त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत.

दरम्यान, अभिनेता अक्षय कुमारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर भावनिक पोस्ट शेअर करत राजेश शर्मा यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. अक्षयने लिहिले, “माझा प्रिय मित्र राजेशच्या तब्येतीबद्दल समजल्यानंतर मला खूप काळजी वाटली. चित्रीकरणादरम्यान त्याला एका किड्याने चावा घेतल्याचे समजले. देव त्याचे रक्षण करो. लवकर बरा हो मित्रा, आपण अजून खूप हसायचं आहे.” या पोस्टसोबत अक्षयने राजेशसोबतचा एक जुना फोटोही शेअर केला आहे, ज्यामध्ये दोघे आनंदाने हसताना दिसत आहेत.

राजेश शर्मा आणि अक्षय कुमार यांनी ‘भूत बंगला’, ‘स्पेशल 26’, ‘लक्ष्मी’, ‘मिशन राणीगंज’ आणि ‘टॉयलेट: एक प्रेम कथा’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. या जोडीची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना विशेष आवडली होती. अक्षयच्या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनीही राजेश यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, अशी प्रार्थना केली आहे.

 

Govinda : ‘गोळी खिशात घेऊन…’, Lock Upp 2’मध्ये गोविंदाची दमदार एंट्री; पत्नी सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यावरही सोडलं मौन

मिळालेल्या माहितीनुसार, हैदराबादमध्ये ‘स्पिरिट’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान राजेश शर्मा यांच्या पायाला एका किड्याने चावा घेतला. सुरुवातीला त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. मात्र, काही तासांनंतर त्यांच्या पायात तीव्र वेदना सुरू झाल्या आणि संसर्ग झपाट्याने वाढल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर डॉक्टरांचे बारकाईने उपचार सुरू आहेत.

राजेश शर्मा यांनी ‘खोसला का घोसला’, ‘इश्किया’, ‘नो वन किल्ड जेसिका’, ‘द डर्टी पिक्चर’, ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’, ‘बजरंगी भाईजान’, ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ आणि ‘इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये आपल्या दमदार अभिनयाची छाप सोडली आहे. त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, अशी प्रार्थना चाहत्यांकडून केली जात आहे.

Mysaa: रश्मिका मंदानाचा विक्रम! अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करणारी ठरली पहिली अभिनेत्री; 20 तास पाण्यात राहून केलं शूटिंग

Web Title: Akshay kumar shares an emotional post for rajesh sharma who is undergoing treatment in hospital

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 11:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

’10 वर्षे माझ्यासोबत खेळली…’; आकांक्षा चमोलाबद्दल गौरव खन्नाचे वक्तव्य चर्चेत, ‘Lock Upp 2’मधील व्हिडिओ व्हायरल
1

’10 वर्षे माझ्यासोबत खेळली…’; आकांक्षा चमोलाबद्दल गौरव खन्नाचे वक्तव्य चर्चेत, ‘Lock Upp 2’मधील व्हिडिओ व्हायरल

Govinda : ‘गोळी खिशात घेऊन…’, Lock Upp 2’मध्ये गोविंदाची दमदार एंट्री; पत्नी सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यावरही सोडलं मौन
2

Govinda : ‘गोळी खिशात घेऊन…’, Lock Upp 2’मध्ये गोविंदाची दमदार एंट्री; पत्नी सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यावरही सोडलं मौन

Mysaa: रश्मिका मंदानाचा विक्रम! अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करणारी ठरली पहिली अभिनेत्री; 20 तास पाण्यात राहून केलं शूटिंग
3

Mysaa: रश्मिका मंदानाचा विक्रम! अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करणारी ठरली पहिली अभिनेत्री; 20 तास पाण्यात राहून केलं शूटिंग

Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा
4

Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘लवकर बरा हो मित्रा…’; रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या राजेश शर्मांसाठी Akshay Kumar ची भावनिक पोस्ट

‘लवकर बरा हो मित्रा…’; रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या राजेश शर्मांसाठी Akshay Kumar ची भावनिक पोस्ट

Jul 10, 2026 | 11:27 AM
अर्जेंटिनात फ्लाइट इन्स्ट्रक्टरची उडत्या विमानातून उडी; ट्रेनी पायलटचा गोंधळ उडाला अन्…; जाणून घ्या पुढं काय घडलं?

अर्जेंटिनात फ्लाइट इन्स्ट्रक्टरची उडत्या विमानातून उडी; ट्रेनी पायलटचा गोंधळ उडाला अन्…; जाणून घ्या पुढं काय घडलं?

Jul 10, 2026 | 11:26 AM
Join Indian Army: भारतीय सैन्यात इंजिनिअर्ससाठी मोठी भरती; कोणतीही फी नाही, अर्ज करण्याच्या सोप्या स्टेप्स पहा एका क्लिकवर..

Join Indian Army: भारतीय सैन्यात इंजिनिअर्ससाठी मोठी भरती; कोणतीही फी नाही, अर्ज करण्याच्या सोप्या स्टेप्स पहा एका क्लिकवर..

Jul 10, 2026 | 11:22 AM
India Oman Ties: S. Jaishankar यांचा कुवेत-ओमान दौरा; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर झाले एकमत, न्यूयॉर्कमध्ये दिसणार भारतीय सैन्य

India Oman Ties: S. Jaishankar यांचा कुवेत-ओमान दौरा; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर झाले एकमत, न्यूयॉर्कमध्ये दिसणार भारतीय सैन्य

Jul 10, 2026 | 11:19 AM
किंमत कमी अन् फीचर्स दमदार! 5000mAh बॅटरीसह HMD चा नवा स्वस्त स्मार्टफोन लाँच, जाणून घ्या फीचर्स

किंमत कमी अन् फीचर्स दमदार! 5000mAh बॅटरीसह HMD चा नवा स्वस्त स्मार्टफोन लाँच, जाणून घ्या फीचर्स

Jul 10, 2026 | 11:18 AM
Education Transformation: कंपन्यांना डिग्रीपेक्षा ‘कौशल्याची’ गरज का वाटतेय? जाणून घ्या शिक्षणातील नव्या बदलाची नेमकी कारणे..

Education Transformation: कंपन्यांना डिग्रीपेक्षा ‘कौशल्याची’ गरज का वाटतेय? जाणून घ्या शिक्षणातील नव्या बदलाची नेमकी कारणे..

Jul 10, 2026 | 11:02 AM
Ebola Crisis Congo : काँगोत इबोलाचा उद्रेक! 1,700 हून अधिक बाधित, 625 जणांचा मृत्यू; युगांडातही पसरला प्रादुर्भाव

Ebola Crisis Congo : काँगोत इबोलाचा उद्रेक! 1,700 हून अधिक बाधित, 625 जणांचा मृत्यू; युगांडातही पसरला प्रादुर्भाव

Jul 10, 2026 | 10:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा