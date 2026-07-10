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Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंना दाखवा या गोष्टींचा नैवेद्य, मिळेल अपेक्षित यश

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:40 AM IST
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सारांश

आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीला योगिनी एकादशी म्हणतात. योगिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंना त्यांचा आवडता नैवेद्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते. योगिनी एकादशीला भगवान विष्णूंना कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवायचा जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • योगिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंना दाखवा या गोष्टींचा नैवेद्य
  • योगिनी एकादशीचा उपवास प्रभावी का मानला जातो
  • उपवासाच्या दिवशी कोणत्या चुका करू नये
 

योगिनी एकादशीचे व्रत आज शुक्रवार, 10 जुलै रोजी पाळले जाणार आहे. या दिवशी अनेक भक्त उपवास करतात. सनातन धर्मात भगवान विष्णूचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी ही एकादशी सर्वात शुभ तारखांपैकी एक मानली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी श्रद्धा, शिस्त आणि भक्तीने उपवास केल्याने भगवान विष्णूची पूजा केल्याने आणि त्यांना त्यांचा आवडता नैवेद्य अर्पण केल्याने जीवनातील दुःख कमी होते, नकारात्मकता दूर होते आणि सुख, समृद्धी व आध्यात्मिक प्रगतीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो.

योगिनी एकादशी मुहूर्त

पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात शुक्रवार, १० जुलै रोजी सकाळी ८:१६ वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती शनिवार, ११ जुलै रोजी पहाटे ५:२२ वाजता होईल. त्यामुळे, उदयतिथीनुसार शुक्रवार, १० जुलै रोजी योगिनी एकादषीचे व्रत पाळले जाणार आहे.

भगवान विष्णूंना या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवा

धार्मिक श्रद्धेनुसार, भगवान विष्णूंना शुद्ध, सात्विक नैवेद्य अत्यंत प्रिय आहेत. योगिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान हरींना पंचामृत, तुळशीची पाने, कमळबीज खीर, दूध, दही, तूप, मध, खडीसाखर आणि ताजी हंगामी फळे अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. नैवेद्यामध्ये नारळ आणि सुकामेवा यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. लक्षात ठेवा की तुळशीच्या पानांशिवाय भगवान विष्णूंची उपासना अपूर्ण मानली जाते, म्हणून नैवेद्यामध्ये तुळस नक्की अर्पण करा.

या पद्धतीने करा भगवान विष्णूंची उपासना

योगिनी एकादशीच्या दिवशी सकाळी स्नान झाल्यानंतर स्वच्छ वस्त्र परिधान करा.

देवघर पूर्णपणे स्वच्छ करून भगवान विष्णूची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करा.

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यानंतर देवाला पिवळी फुले, चंदनाचा लेप, अख्खे धान्य आणि तुळशीची पाने अर्पण करा.

तुपाचा दिवा आणि उदबत्ती लावून भक्तिभावाने पूजा करा.

पूजेदरम्यान ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय’ या मंत्राचा जप करा.

शक्य असल्यास, विष्णू सहस्रनाम किंवा विष्णू चालिसा यांचेही पठण करा.

शेवटी, विष्णूंची आरती करून नैवेद्य अर्पण करा आणि कुटुंबातील सर्व सदस्यांना प्रसाद वाटा.

उपवासाच्या काळात करू नका या चुका

योगिनी एकादशीचा उपवास केवळ अन्नत्यागापुरता मर्यादित नसून, तो मन, वाणी आणि कर्म यांच्या शुद्धतेचेही प्रतीक आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी राग, खोटेपणा, वादविवाद, कठोर शब्द आणि इतरांचा अपमान करणे टाळावे. गरजूंना मदत करणे, दानधर्म करणे, भगवान विष्णूचे स्मरण करणे आणि सद्गुणी जीवनशैलीचा अवलंब करणे हे शुभ मानले जाते. भक्त आपल्या क्षमतेनुसार आणि परंपरेनुसार पाण्याशिवाय, पाण्याशिवाय किंवा केवळ फळांवर आधारित उपवास करू शकतात.

Yogini Ekadashi 2026: जुलै महिन्यातील पहिले एकादशीचे व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

योगिनी एकादशीचा उपवास प्रभावी का मानला जातो

धार्मिक मान्यतेनुसार, योगिनी एकादशीचा उपवास केल्याने आणि विहित पद्धतीने भगवान विष्णूची पूजा केल्याने जीवनातील अनेक अडथळे दूर होतात, असे मानले जाते. यामुळे मानसिक शांती मिळते, कुटुंबात सुख-समृद्धी टिकून राहते आणि शुभ कार्यांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता वाढते. हा उपवास सकारात्मक ऊर्जा आणि आध्यात्मिक प्रगतीचे प्रतीक म्हणूनही मानला जातो.

या एकादशीला पुराणामध्ये दुर्मिळ का म्हटले आहे

पुराणांमध्ये योगिनी एकादशीचे वर्णन अत्यंत पुण्यकारक आणि लाभदायक व्रत असे केले आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांची भक्तीभावाने पूजा केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि भक्ताला भगवान विष्णूचा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होतो. म्हणूनच हे व्रत सुख, समृद्धी, कौटुंबिक शांती, आर्थिक प्रगती आणि मोक्षप्राप्तीचा मार्ग प्रशस्त करते असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: योगिनी एकादशीला भगवान विष्णूंना कोणता नैवेद्य अर्पण करावा?

    Ans: खीर, पंचामृत, तुळशीपत्र, फळे, मखाने, सुकामेवा आणि सात्त्विक मिठाईचा नैवेद्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: भगवान विष्णूंना तुळशीपत्र अर्पण करण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: तुळशी भगवान विष्णूंना अत्यंत प्रिय मानली जाते. तुळशीपत्र अर्पण केल्याने पूजा पूर्णत्वास गेली, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

  • Que: योगिनी एकादशीचे व्रत केल्याने कोणते लाभ मिळतात?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार पापक्षय, मानसिक शांती, सुख-समृद्धी आणि भगवान विष्णूंची कृपा प्राप्त होते.

Web Title: Yogini ekadashi 2026 show these offerings to lord vishnu

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:40 AM

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