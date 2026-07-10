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India Oman Ties: S. Jaishankar यांचा कुवेत-ओमान दौरा; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर झाले एकमत, न्यूयॉर्कमध्ये दिसणार भारतीय सैन्य

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:10 PM IST
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सारांश

Jaishankar Oman Kuwait Visit: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कुवेत आणि ओमानच्या दौऱ्यांद्वारे संरक्षण, ऊर्जा आणि व्यापारी संबंधांना नव्या उंचीवर नेले आहे. आता ते न्यूयॉर्कमध्ये भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मोहिमेचा शुभारंभ करतील.

s jaishankar kuwait oman visit india unsc campaign new york

India Oman Ties: S. Jaishankar यांचा कुवेत-ओमान दौरा; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर झाले एकमत, न्यूयॉर्कमध्ये दिसणार भारतीय सैन्य ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कुवेत आणि ओमानचा यशस्वी दौरा करून संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी सुरक्षेबाबत द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत केले.
  • आखाती देशांच्या दौऱ्यानंतर जयशंकर १३ जुलै रोजी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) २०२८-२९ च्या कार्यकाळासाठी भारताच्या अधिकृत प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत.
  • यानंतर १४-१५ जुलै रोजी ते ब्रुसेल्समध्ये भारत-युरोपियन युनियन (EU) व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या तिसऱ्या बैठकीत सहभागी होऊन धोरणात्मक चर्चा करतील.

S Jaishankar Kuwait Oman Visit : भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S.Jaishankar) यांनी नुकताच कुवेत आणि ओमानचा आपला महत्त्वपूर्ण दौरा यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे. या दौऱ्यामुळे भारताचे पश्चिम आशियाई देशांसोबतचे संरक्षण, ऊर्जा आणि व्यापारी संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. सध्याच्या बदलत्या जागतिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताची सागरी सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितसंबंध वाढवण्यासाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

ओमानमध्ये भव्य स्वागत आणि सागरी सुरक्षेवर चर्चा

कुवेत मधील आपला दौरा आटोपून परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचे ओमानमध्ये आगमन झाले. ओमानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे महासंचालक शेख अहमद अल मस्करी यांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले. जयशंकर यांनी या आदरातिथ्याबद्दल सोशल मीडियावरून ओमान सरकारचे आभार मानले. ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने ओमान हा भारताचा अत्यंत विश्वासू भागीदार आहे. उभय देशांमध्ये सागरी मार्गांची सुरक्षा आणि व्यापारी सहकार्य वाढवण्यावर सकारात्मक चर्चा झाली.

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कुवेतसोबत संरक्षण आणि भारतीय समुदायाच्या सुरक्षेवर मोठा करार

ओमानला जाण्यापूर्वी एस. जयशंकर यांनी कुवेतमध्ये उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या. त्यांनी कुवेतचे पंतप्रधान शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबा यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली. या दौऱ्यातील सर्वात महत्त्वाची बैठक कुवेतचे संरक्षण मंत्री अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल-सलेम अल-सबा यांच्यासोबत झाली. या बैठकीत संरक्षण उद्योग आणि सागरी सुरक्षा (Maritime Security) मधील सहकार्य वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. आखाती देशांमधील सध्याचा संघर्ष पाहता, व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी भारताने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे. याशिवाय, कुवैती परराष्ट्र मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबाह यांच्याशी झालेल्या चर्चेत जयशंकर यांनी तेथील मोठ्या भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेबद्दल कुवेत सरकारचे आभार मानले. ऊर्जा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यावरही यावेळी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

credit – social media and Twitter

आता लक्ष्य न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताची मोहीम

आखाती देशांचा हा दौरा संपवून परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर थेट न्यूयॉर्कसाठी रवाना होतील. १३ जुलै रोजी ते न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) २०२८-२९ च्या कार्यकाळासाठी भारताच्या अधिकृत प्रचार मोहिमेचा (UNSC Campaign) शुभारंभ करतील. जागतिक स्तरावर भारताचे वाढते वजन आणि सैन्याची भूमिका या मोहिमेद्वारे जगासमोर मांडली जाईल.

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भारत-EU व्यापार परिषदेसाठी ब्रुसेल्स दौरा

न्यूयॉर्कमधील मोहीम फत्ते केल्यानंतर, १४-१५ जुलै रोजी जयशंकर ब्रुसेल्सला भेट देतील. तिथे ते भारत-युरोपियन युनियन (EU) व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या तिसऱ्या बैठकीत सहभागी होतील. या बैठकीत युरोपियन युनियन आणि बेल्जियमच्या समकक्षांसोबत प्रगत तंत्रज्ञान, व्यापार आणि उदयोन्मुख जागतिक आव्हानांवर धोरणात्मक चर्चा केली जाईल. एस. जयशंकर यांचा हा बहुराष्ट्रीय दौरा भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.

Web Title: S jaishankar kuwait oman visit india unsc campaign new york

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Published On: Jul 10, 2026 | 11:19 AM

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