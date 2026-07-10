किंमत कमी अन् फीचर्स दमदार! 5000mAh बॅटरीसह HMD चा नवा स्वस्त स्मार्टफोन लाँच, जाणून घ्या फीचर्स

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कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 4GB+ 64GB आणि 4GB+128GB या दोन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. स्मार्टफोनच्या 4GB+ 64GB व्हेरिअंटची किंमत THB 2290 म्हणजेच सुमारे 6541 रुपये आणि 4GB+128GB व्हेरिअंटची किंमत THB 2990 म्हणजेच सुमारे 8540 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन डार्क ब्लू आणि गोल्डन बिगी कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात. कंपनी हा स्मार्टफोन भारतात कधी लाँच करणार, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही. (फोटो सौजन्य: HMD)
एचएमएडीच्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 6.52 इंच आयपीएस एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. फोनचा डिस्प्ले एचडी+ रेजलूशनला सपोर्ट करतो. या नव्या फोनमध्ये 60Hz रिफ्रेश रेटचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये अँड्रॉईड 14 गो ऑपरेटिंग सिस्टिम दिली आहे, जी विशेषत: बजेट फ्रेंडली स्मार्टफोन्समध्ये वापरली जाते.
या फोनमध्ये कंपनीने यूनिसॉक SC9863A चिपसेट दिला आहे. कंपनीच्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 4GB रॅम आणि 128GB पर्यंत स्टोरेज सपोर्ट ऑफर केले जाणार आहे. फोनमध्ये 12nm प्रोसेसिंगवाला चिपसेट देण्यात आला आहे. फोनचे स्टोरेज माइक्रोएसडी कार्डद्वारे वाढवले जाऊ शकते.
HMD Arc 2 मध्ये 13 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. तसेच सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे.
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कंपनीच्या या नव्या फोनमध्ये 10W चार्जिंग सपोर्टसह 5000mAh बॅटरी दिली आहे. फोनमध्ये यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग आणि 3.5mm ऑडियो जॅक दिले आहे. फोनमध्ये कनेक्टिविटीसाठी 4G एलटीई, ब्लूटूथ, वायफायसारख्या फीचर्सचा देखील समावेश आहे.