Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Gautam Buddha Is It A Weakness To Remain Silent What Did Gautam Buddha Reply

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

Gautam Buddha : परिस्थितीनुसार कधी कधी शांत राहणं देखील महत्वाचं असतं. पण हे शांत राहणं कमीपणा आहे का ? या प्रश्नावर गौतम बुद्धांनी खूप सुंदर उत्तर दिलं आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 02:22 PM
gautam buddha story

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शांत राहणं कमीपणा असतो का ?
  • गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?
Gautam Buddha :  अनेकदा बरेचजण विनाकारण आपल्याशी ओरडून बोलतात वाईट वागणूक देतात. आपल्याला राग येईल असं वागतात आणि या सगळ्यात सर्वात जास्त त्रास होतो तो आपल्यालाच. रागाचा उद्रेक होऊन आपल्या शरीरावर आणि मनावर याचा परिणाम होतो. अशावेळी शांत राहणं कधीही चांगलं असं आपण नेहमी ऐकत आलोय. खरंतर परिस्थितीनुसार कधी कधी शांत राहणं देखील महत्वाचं असतं. बुद्धांच्या मते शांत राहणं म्हणजे कमीपणा नव्हे. एकदा झालं असं की, बुद्ध आणि त्यांचे शिष्य एका गावातून जात असताना एका माणसाने त्यांच्या ज्ञानाची, कपड्यांची आणि विचारांची खिल्ली उडवली. तो वाट्टेल तसं बुद्धांना बोलू लागला त्यावर बुद्ध शांत होते आणि त्यांनी त्या माणसाला दुर्लक्ष केलं आणि पुढे चालू लागले.

शांत राहणं कमीपणा असतो का ?

त्यावेळी बुद्धांच्या एका शिष्याला याचं फार वाईट वाटलं. तो पुढे आला आणि बुद्धांना म्हणाला की , तो माणूस वाट्टेल ते बोलून गेला तरी तुम्ही त्याला काहीच बोलले नाही असं का केलतं तुम्ही. त्यावर बुद्ध म्हणाले की, कोणी आपल्याला भेटवस्तू दिली दिली आणि आपण तिचा स्विकार केला नाही तर ती भेटवस्तू कोणाच्या मालकीची होते ? शिष्य म्हणाला जी व्यक्ती देत आहे तिच्या. यावर बुद्ध म्हणाले तो माणूस रागात वाट्टेल बोलला पण मी त्याचा राग स्विकार केला नाही त्यामुळे तो जे काही म्हणाला ते त्यालाच लागू होतं. आपल्या अवती भवती खूप माणसं अशी असतात जे समजण्याच्या पलिकडे असतात.

 

Gautam Buddha : आयुष्य बदलवणारे बुद्धांचे अष्टांगिक मार्ग आणि त्याचा अर्थ

त्रास देणाऱ्या माणसांशी कसं वागावं ?

त्यामुळे त्यांना उलट उत्तरं देण्यात किंवा त्यांचं बोलणं मनाला लावून घेण्यात आपण आपला वेळ वाया घालवू नये, असं बुद्ध म्हणतात. तात्पर्य काय तर शांत राहणं कमीपणा नाही तर सर्वात मोठी ताकद आहे. वेळ ही सर्वात अमुल्य गोष्ट आहे त्यामुळे चुकीच्या माणसांसाठी तो वाया घालवू नये.

काही माणसं सतत आपल्याला राग येईल असं वागतात विनाकारण त्रास देतात आणि या सगळ्यात सर्वात जास्त त्रास होतो तो आपल्यालाच. रागाचा उद्रेक होऊन आपल्या शरीरावर आणि मनावर याचा परिणाम होतो. खरंतर परिस्थितीनुसार कधी कधी शांत राहणं देखील महत्वाचं असतं. पण हे शांत राहणं कमीपणा नाही तर सर्वात मोठी ताकद असते. जेव्हा एखादा व्यक्ती मनाविरुद्ध  घडत असाताना देखील शांत राहतो त्यावेळी त्याची सहनशक्ती ही सर्वात जास्त वाढलेलाी असते त्यामुळे शांत राहणं कमीपणा नव्हे तर सर्वात मोठी ताकद असते असं  गौतम बुद्धांनी खूप सुंदर उत्तर दिलं आहे.

Gautam Buddha : तुम्हाला बुद्धांचा तांदूळ माहितेय का ? शांतीचा संदेश देणाऱ्या तथागतांचं शेतीशी होतं खास नातं

 

Web Title: Gautam buddha is it a weakness to remain silent what did gautam buddha reply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 02:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज
1

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण
2

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड
3

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
4

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

May 17, 2026 | 02:22 PM
IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

May 17, 2026 | 02:21 PM
Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

May 17, 2026 | 02:18 PM
Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

May 17, 2026 | 02:15 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

May 17, 2026 | 02:09 PM
RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

May 17, 2026 | 02:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM