IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु – RCB १६ गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी कायम आहे. जर आरसीबीने पंजाब किंग्स (PBKS) विरुद्धचा आपला पुढील सामना जिंकला, तर ते थेट प्लेऑफसाठी पात्र ठरतील आणि टॉप-२ मध्ये स्थान मिळवणे जवळपास निश्चित होईल. सध्या, RCB सर्वात मजबूत स्थितीत दिसत आहे.
गुजरात टायटन्स – गुजरात टायटन्सला कोलकाता नाईट रायडर्सकडून मोठा धक्का बसला आहे. १३ सामन्यांतून १६ गुणांसह गुजरात दुसऱ्या स्थानावर आहे. २१ मे रोजी त्यांचा सामना चेन्नई सुपर किंग्सशी होईल. जर चेन्नईने १८ मे रोजी हैदराबादला हरवले, तर गुजरात आणि चेन्नई यांच्यात नॉकआउट सामना होईल.
सनरायझर्स हैदराबाद – सनरायझर्स हैदराबाद १२ सामन्यांमध्ये ४ गुणांसह गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे. SRH कडे अजूनही एक मोठी संधी आहे, त्यांना त्यांच्या उर्वरित दोन सामन्यांपैकी किमान एक सामना जिंकावा लागेल. मात्र, सलग दोन पराभव त्यांना अडचणीत आणू शकतात.
पंजाब किंग्स – पंजाब किंग्सने हंगामाची सुरुवात दणक्यात केली होती, पण आता सलग पाच पराभवांमुळे ते अडचणीत आले आहेत. सध्या १३ गुणांसह चौथ्या स्थानावर असलेल्या पंजाब किंग्सला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी आपले उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावेच लागतील. आणखी एक सामना हरल्यास त्यांचा मार्ग अत्यंत कठीण होईल.
राजस्थान रॉयल्स – राजस्थान रॉयल्सचे (RR) तीन सामने शिल्लक आहेत. जर त्यांनी तिन्ही सामन जिंकले, तर ते थेट प्लेऑफमध्ये प्रवेश करतील. राजस्थान ११ सामन्यांमध्ये १२ गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहेत.
चेन्नई सुपर किंग्स – चेन्नई सुपर किंग्सला लखनौ सुपर जायंट्सकडून (LSG) ७ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला. जर त्यांनी आपले उर्वरित दोन सामने जिंकले, तरच ते प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहू शकतील. परंतु, नेट रनरेट देखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सध्या चेन्नई सुपर किंग्स १२ सामन्यांमध्ये ६ विजय आणि १२ गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे.
कोलकाता नाइट रायडर्स – गुजरातविरुद्धच्या विजयानंतर कोलकाता ११ गुणांसह सातव्या स्थानावर आहेत. जर कोलकाताने आपले उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले, तर ते १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात. आता कोलकातासाठी प्रत्येक सामना ‘करो या मरो’ असा असणार आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स – दिल्ली कॅपिटल्स १२ सामन्यांमध्ये ५ विजय आणि ७ पराभवांसह आठव्या स्थानावर आहे. दिल्लीचे १० गुण आहेत. खराब नेट रनरेटमुळे दिल्लीचा प्लेऑफचा मार्ग कठिण असणार आहे.
लीग टप्प्यात १० सामने शिल्लक आहेत आणि अद्याप कोणताही संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरलेला नाही. जर बंगळूरुने पंजाबला हरवले, तर आरसीबी प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित करेल. याव्यतिरिक्त, जर राजस्थानने दिल्लीला हरवले, तर दिल्लीचा प्रवास संपुष्टात येईल. यामुळे तीन जागांसाठी सहा संघ स्पर्धा करतील. कोलकाताच्या विजयाचा राजस्थान आणि चेन्नईला थेट फायदा होईल, तर दिल्ली कॅपिटल्ससाठी अडचणी निर्माण होतील. प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी, राजस्थान, चेन्नई आणि पंजाब यांनी त्यांचे उर्वरित सर्व सामने गमावावेत अशी कोलकाता आशा करेल. जर कोलकाताने मुंबई आणि दिल्लीला हरवले, तर ते १५ गुणांसह प्लेऑफसाठी पात्र ठरू शकतात.
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय