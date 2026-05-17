Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली सातत्यपूर्ण विक्री, रुपयाचे अवमूल्यन आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यांमुळे गेल्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. त्यामुळे मागील आठवड्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणावर तणाव पाहायला मिळाला. येत्या आठवड्यात काय होणार?

Updated On: May 17, 2026 | 02:22 PM
  • शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसण्याची शक्यता
  • अमेरिका-इराण तणावाचा थेट परिणाम
  • प्रभाव टाकणारे इतर घटक
Share Market Outlook : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली सातत्यपूर्ण विक्री, रुपयाचे अवमूल्यन आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यांमुळे गेल्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. त्यामुळे मागील आठवड्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणावर तणाव पाहायला मिळाला. BSE सेन्सेक्स २०९०.२० अंकांनी तर म्हणजेच २.७ टक्क्यांनी कोसळला. तर दुसरीकडे NSE निफ्टीची हालत पण काही तशीच होती. ५३२.६५ अंकांनी, म्हणजेच २.२ टक्क्यांनी खाली आला. बाजारातील या मोठ्या घसरणीनंतर, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता आगामी आठवड्यावर केंद्रित झाले आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमधील ही घसरण अशीच सुरू राहील, की बाजारात पुन्हा सुधारणा दिसून येईल, हाच मुख्य प्रश्न सध्या उपस्थित राहिला आहे.

शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसण्याची शक्यता

बाजार तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय शेअर बाजाराला सध्या अनेक आघाड्यांवरून दबावाचा सामना करावा लागत आहे. भू-राजकीय तणाव, महागाईची चिंता, कमकुवत होत असलेला रुपया आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी विक्री यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डगमगला आहे. परिणामी, आगामी काळात शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून येण्याची शक्यता आहे.

रुपयाची घसरण चिंता वाढवेल

गेल्या आठवड्यात, भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९६ च्या पातळीपर्यंत खाली घसरला. रुपयातील या कमकुवतपणामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता आणखीच वाढली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काही दिवसांत रुपयाची वाटचाल कशी असेल, हे बाजाराची दिशा ठरवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. रुपया कमकुवत झाल्यास आयातीचा खर्च वाढतो; परिणामी कंपन्यांवर दबाव येतो आणि महागाईचा वेग वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. जर रुपया आणखी कमकुवत झाला, तर परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी विक्री अधिक तीव्र होऊ शकते आणि त्यामुळे भारतीय मार्केटवर त्याचा चुकीचा परिणाम होऊ शकतो. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, त्या १०९ डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईबाबतची चिंता आणखीच गडद झाली आहे.

अमेरिका-इराण तणावाचा थेट परिणाम

Religare Broking Ltd. चे वरिष्ठ संशोधन, अजित मिश्रा यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांचे लक्ष अमेरिका-इराण संघर्ष आणि त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर केंद्रित राहील. त्यांनी नमूद केले की, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार, महागाईची पातळी आणि जागतिक risk sentiment मधील बदल यांचा भारतीय बाजारांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी पुढे सांगितले की, नजीकच्या भविष्यात ऊर्जा बाजार आणि रुपयामधील अस्थिरता हेच बाजाराचे trends निश्चित करतील.

हॉर्मुझ’वर सर्वांच्या नजरा

दरम्यान, Enrich Money चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी Ponmudy R यांनी निरीक्षण नोंदवले की, सध्या बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. अमेरिका-इराण वादाशी संबंधित प्रत्येक नवीन घडामोडीमध्ये गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता आहे. ते म्हणाले, “जागतिक बाजारपेठा ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’शी संबंधित कोणत्याही घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवतील; कारण जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्यासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. जर राजनैतिक पातळीवर तणाव निवळण्याबाबत काही सकारात्मक संकेत मिळाले, तर बाजारात पुन्हा तेजी परत येऊ शकते. याउलट, जर तणाव वाढला किंवा तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तर equity, चलन आणि कमोडिटी बाजारांमध्ये मोठा दबाव दिसून येऊ शकतो.”

प्रभाव टाकणारे इतर घटक

Swastika Investmart चे संशोधन प्रमुख, संतोष मीना यांनी नमूद केले की, या आठवड्यात गुंतवणूकदारांचे लक्ष केवळ भू-राजकीय घडामोडींवरच नव्हे, तर चीन, अमेरिका आणि भारत येथून जाहीर होणाऱ्या आर्थिक आकडेवारीवरही केंद्रित असेल. याव्यतिरिक्त, ‘फेडरल ओपन मार्केट कमिटी’च्या बैठकीचे तपशीलही बाजाराची दिशा ठरवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.

