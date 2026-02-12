Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Grah Gochar Venus Sun And Saturn Will Align After 120 Years People Of This Zodiac Sign Will Be Showered With Wealth

Grah Gochar 2026: 120 वर्षानंतर शुक्र, सूर्य आणि शनिची होणार युती, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

2 मार्च रोजी शुक्र आणि 15 मार्च रोजी सूर्य मीन राशीत प्रवेश करणार आहे. ज्या ठिकाणी शनि आधीच उपस्थित आहे. यामुळे मीन राशीत या तीन ग्रहांची युती होईल. या युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 12, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शुक्र, सूर्य आणि शनिची युती
  • 120 वर्षानंतर होणार युती
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

फेब्रुवारीमध्ये ग्रहांची स्थिती खूपच खास आहे. सध्या अनेक ग्रह कुंभ राशीत एकत्र येत आहेत. सध्या राहू, बुध आणि शुक्र आधीच कुंभ राशीत आहेत. त्यानंतर, 13 फेब्रुवारी रोजी सूर्य कुंभ राशीत आणि 23 फेब्रुवारी रोजी मंगळ राशीत प्रवेश करेल. यावेळी फेब्रुवारीच्या अखेरीस कुंभ राशीत पाच प्रमुख ग्रहांची युती होणार आहे. याचा परिणाम सर्व राशीच्या लोकांवर विविध प्रकारे होणार आहे.

फेब्रुवारीमध्ये अनेक ग्रह गुरुच्या राशीत, मीन राशीत प्रवेश करतील. पंचांगानुसार, शुक्र 2 मार्च रोजी मीन राशीत आणि सूर्य 15 मार्च रोजी मीन राशीत प्रवेश करेल. शनि आधीच मीन राशीत आहे. म्हणून, शुक्र आणि सूर्य हे ग्रह मीन राशीत शनिसोबत युती करतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मीन राशीत या तीन ग्रहांची ही युती 120 वर्षांनंतर होत आहे. काही राशींसाठी, हा काळ स्थिरता, करिअरमध्ये प्रगती आणि दीर्घकालीन फायदे घेऊन येईल. काहींना विलंब, मानसिक दबाव आणि नातेसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असू शकते. या युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहणार आहे. फेब्रुवारी आणि मार्चमधील ग्रहांच्या संरेखनामुळे तुमच्या करिअर आणि आर्थिक परिस्थितीत स्पष्ट फायदा होईल. जुनी गुंतवणूक किंवा आर्थिक योजना स्थिर होतील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात बढती आणि मान्यता मिळण्याची शक्यता वाढेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. नवीन प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांनी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये ग्रहांच्या होणाऱ्या युतीचा फायदा होणार आहे. दीर्घकाळ रखडलेले प्रकल्प पुढे जातील. आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत आणि कुटुंबासोबतचे संबंध दृढ होतील. प्रवास देखील शक्य आहे, जो फायदेशीर ठरेल. मानसिक संतुलन राखणे महत्वाचे आहे, कारण तुम्हाला काही दबाव आणि जबाबदाऱ्यांचा सामना करावा लागू शकतो.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्यशाली राहणार आहे. गुरु, शुक्र आणि सूर्य यांच्या युतीमुळे तुमच्या करिअर, शिक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल होतील. जुने कर्ज किंवा आर्थिक समस्यांपासून मुक्तता मिळू शकते. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन उंची गाठण्याचा हा काळ आहे. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. आरोग्य सामान्य राहील, परंतु मानसिक शांती राखण्यासाठी ध्यान आणि योग फायदेशीर ठरतील.

Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना जाणवू शकतो आर्थिक त्रास आणि मानसिक ताण

मकर रास

फेब्रुवारी आणि मार्च मकर राशीच्या लोकांसाठी नवीन आर्थिक आणि करिअर संधी घेऊन येतील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात अचानक संधी येऊ शकतात. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. गुंतवणूक आणि बचतीसाठी हा काळ अनुकूल राहील. मानसिक संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा किरकोळ ताण वाढू शकतात. आरोग्य सामान्य राहील, परंतु नियमित व्यायाम आणि ध्यान फायदेशीर ठरेल.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी ही युती सामान्य राहणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये कुंभ राशीत पाच प्रमुख ग्रहांची युती कारकिर्द, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक लाभ वाढवेल. जुने प्रकल्प किंवा योजना यशस्वी होतील. तुमच्या कुटुंबात तुम्हाला शांती आणि आनंद मिळेल आणि तुमच्या सामाजिक जीवनात आदर मिळेल. प्रवासदेखील शक्य आहे, जो फायदेशीर ठरेल. या काळात मानसिकदृष्ट्या सतर्क राहावे लागेल. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र, सूर्य आणि शनी युती म्हणजे काय?

    Ans: ग्रह गोचरात जेव्हा शुक्र, सूर्य आणि शनि एकाच राशीत किंवा अतिशय जवळ येतात, तेव्हा त्याला युती म्हणतात. ही युती दीर्घ काळानंतर होत असल्याने तिचा प्रभाव विशेष मानला जातो.

  • Que: ही युती 120 वर्षानंतरच का विशेष ठरते?

    Ans: या तीन ग्रहांची गती, परिभ्रमणकाल आणि राशीतील स्थान यांचा संगम क्वचितच जुळतो. त्यामुळे असा योग अनेक दशकांनी निर्माण होतो, ज्याला ज्योतिषात दुर्मिळ योग मानले जाते.

  • Que: ग्रहांच्या युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: ग्रहांच्या युतीचा वृषभ, सिंह, धनु, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Grah gochar venus sun and saturn will align after 120 years people of this zodiac sign will be showered with wealth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Angarakh Yog: अंगारक योगामुळे सावध राहा! एप्रिलपर्यंत या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना
1

Angarakh Yog: अंगारक योगामुळे सावध राहा! एप्रिलपर्यंत या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना

Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद
2

Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
3

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना जाणवू शकतो आर्थिक त्रास आणि मानसिक ताण
4

Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना जाणवू शकतो आर्थिक त्रास आणि मानसिक ताण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Grah Gochar 2026: 120 वर्षानंतर शुक्र, सूर्य आणि शनिची होणार युती, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Grah Gochar 2026: 120 वर्षानंतर शुक्र, सूर्य आणि शनिची होणार युती, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Feb 12, 2026 | 07:05 AM
‘या’ आहेत भारतातील सर्वात जास्त मायलेज देणाऱ्या अफलातून कार, एकदा लिस्टवरून नजर फिरवाच

‘या’ आहेत भारतातील सर्वात जास्त मायलेज देणाऱ्या अफलातून कार, एकदा लिस्टवरून नजर फिरवाच

Feb 12, 2026 | 06:15 AM
Hug Day 2026: एका मिठीत व्यक्त करा सगळं प्रेम….! हग डे निमित्त प्रियकराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यांमध्ये वाढेल प्रेम

Hug Day 2026: एका मिठीत व्यक्त करा सगळं प्रेम….! हग डे निमित्त प्रियकराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यांमध्ये वाढेल प्रेम

Feb 12, 2026 | 05:30 AM
देशातील पहिला ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान मुंबईत!

देशातील पहिला ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान मुंबईत!

Feb 12, 2026 | 04:15 AM
Railway ने नागपूरला जाताय? मध्य रेल्वेने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय; वाचा सविस्तर…

Railway ने नागपूरला जाताय? मध्य रेल्वेने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय; वाचा सविस्तर…

Feb 12, 2026 | 02:35 AM
ओम बिरला कोणच्या दबावाखाली करतायेत काम? विरोधकांचा अविश्वासाचा प्रस्ताव करणार घाव

ओम बिरला कोणच्या दबावाखाली करतायेत काम? विरोधकांचा अविश्वासाचा प्रस्ताव करणार घाव

Feb 12, 2026 | 01:15 AM
Bangladesh Courruption : युनूस सरकारचे वाभाडे! मंत्र्यांच्या संपत्तीत कोटींची वाढ, धक्कादायक आकडेवारीने बांगलादेशात खळबळ

Bangladesh Courruption : युनूस सरकारचे वाभाडे! मंत्र्यांच्या संपत्तीत कोटींची वाढ, धक्कादायक आकडेवारीने बांगलादेशात खळबळ

Feb 11, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM