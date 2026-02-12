Grah Gochar 2026: 120 वर्षानंतर शुक्र, सूर्य आणि शनिची होणार युती, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

फेब्रुवारीमध्ये ग्रहांची स्थिती खूपच खास आहे. सध्या अनेक ग्रह कुंभ राशीत एकत्र येत आहेत. सध्या राहू, बुध आणि शुक्र आधीच कुंभ राशीत आहेत. त्यानंतर, 13 फेब्रुवारी रोजी सूर्य कुंभ राशीत आणि 23 फेब्रुवारी रोजी मंगळ राशीत प्रवेश करेल. यावेळी फेब्रुवारीच्या अखेरीस कुंभ राशीत पाच प्रमुख ग्रहांची युती होणार आहे. याचा परिणाम सर्व राशीच्या लोकांवर विविध प्रकारे होणार आहे.
फेब्रुवारीमध्ये अनेक ग्रह गुरुच्या राशीत, मीन राशीत प्रवेश करतील. पंचांगानुसार, शुक्र 2 मार्च रोजी मीन राशीत आणि सूर्य 15 मार्च रोजी मीन राशीत प्रवेश करेल. शनि आधीच मीन राशीत आहे. म्हणून, शुक्र आणि सूर्य हे ग्रह मीन राशीत शनिसोबत युती करतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मीन राशीत या तीन ग्रहांची ही युती 120 वर्षांनंतर होत आहे. काही राशींसाठी, हा काळ स्थिरता, करिअरमध्ये प्रगती आणि दीर्घकालीन फायदे घेऊन येईल. काहींना विलंब, मानसिक दबाव आणि नातेसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असू शकते. या युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल ते जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहणार आहे. फेब्रुवारी आणि मार्चमधील ग्रहांच्या संरेखनामुळे तुमच्या करिअर आणि आर्थिक परिस्थितीत स्पष्ट फायदा होईल. जुनी गुंतवणूक किंवा आर्थिक योजना स्थिर होतील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात बढती आणि मान्यता मिळण्याची शक्यता वाढेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. नवीन प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.
सिंह राशीच्या लोकांनी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये ग्रहांच्या होणाऱ्या युतीचा फायदा होणार आहे. दीर्घकाळ रखडलेले प्रकल्प पुढे जातील. आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत आणि कुटुंबासोबतचे संबंध दृढ होतील. प्रवास देखील शक्य आहे, जो फायदेशीर ठरेल. मानसिक संतुलन राखणे महत्वाचे आहे, कारण तुम्हाला काही दबाव आणि जबाबदाऱ्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्यशाली राहणार आहे. गुरु, शुक्र आणि सूर्य यांच्या युतीमुळे तुमच्या करिअर, शिक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल होतील. जुने कर्ज किंवा आर्थिक समस्यांपासून मुक्तता मिळू शकते. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन उंची गाठण्याचा हा काळ आहे. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. आरोग्य सामान्य राहील, परंतु मानसिक शांती राखण्यासाठी ध्यान आणि योग फायदेशीर ठरतील.
फेब्रुवारी आणि मार्च मकर राशीच्या लोकांसाठी नवीन आर्थिक आणि करिअर संधी घेऊन येतील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात अचानक संधी येऊ शकतात. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. गुंतवणूक आणि बचतीसाठी हा काळ अनुकूल राहील. मानसिक संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा किरकोळ ताण वाढू शकतात. आरोग्य सामान्य राहील, परंतु नियमित व्यायाम आणि ध्यान फायदेशीर ठरेल.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी ही युती सामान्य राहणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये कुंभ राशीत पाच प्रमुख ग्रहांची युती कारकिर्द, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक लाभ वाढवेल. जुने प्रकल्प किंवा योजना यशस्वी होतील. तुमच्या कुटुंबात तुम्हाला शांती आणि आनंद मिळेल आणि तुमच्या सामाजिक जीवनात आदर मिळेल. प्रवासदेखील शक्य आहे, जो फायदेशीर ठरेल. या काळात मानसिकदृष्ट्या सतर्क राहावे लागेल. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ग्रह गोचरात जेव्हा शुक्र, सूर्य आणि शनि एकाच राशीत किंवा अतिशय जवळ येतात, तेव्हा त्याला युती म्हणतात. ही युती दीर्घ काळानंतर होत असल्याने तिचा प्रभाव विशेष मानला जातो.
Ans: या तीन ग्रहांची गती, परिभ्रमणकाल आणि राशीतील स्थान यांचा संगम क्वचितच जुळतो. त्यामुळे असा योग अनेक दशकांनी निर्माण होतो, ज्याला ज्योतिषात दुर्मिळ योग मानले जाते.
Ans: ग्रहांच्या युतीचा वृषभ, सिंह, धनु, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे