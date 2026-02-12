Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'या' आहेत भारतातील सर्वात जास्त मायलेज देणाऱ्या अफलातून कार, एकदा लिस्टवरून नजर फिरवाच

जर तुम्हीही अशा कारच्या शोधात असाल जी तुम्हाला उत्तम मायलेज आणि दमदार परफॉर्मन्स ऑफर करत असेल तर मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. चला या कारच्या यादीबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 12, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

  • भारतात अनेक उत्तम कार्स उपलब्ध
  • ग्राहकांना हवी उत्तम मायलेज देणारी कार
  • जाणून घ्या उत्तम मायलेज देणाऱ्या कारची यादी
आजही कार खरेदी करताना ग्राहक नेहमीच अशा कारच्या शोधात असतात, जे त्यांना उत्तम मायलेज देईल. जर तुम्हीही अशाच पर्यायांच्या शोधात असाल तर मग ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

भारतात कार खरेदी करताना ग्राहक सर्वप्रथम मायलेजविषयी विचारतात. वाढत्या पेट्रोल दरांच्या पार्श्वभूमीवर चांगली इंधन कार्यक्षमता प्रत्येक कुटुंबासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. बहुतांश ग्राहक ARAI (ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया) कडून प्रमाणित मायलेज आकडेवारीवर विश्वास ठेवतात, कारण त्यामुळे विविध कारची तुलना करणे सोपे जाते.

मुंबईकरांचा प्रवास होणार संगीतमय! ‘या’ रस्त्यावर कार चालवताना ऐकू येईल मधुर संगीत

लक्षात घ्या, प्रत्यक्ष ड्रायव्हिंग परिस्थितीत मायलेज थोडेफार बदलू शकते, तरीही हे आकडे विश्वसनीय मानक मानले जातात. येथे भारतातील सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या 6 पेट्रोल आणि हायब्रिड कार्स ची माहिती देत आहोत.

Maruti Swift आणि Celerio

Maruti Swift आपल्या हलक्या वजनामुळे आणि 1.2-लिटर Z-सीरिज पेट्रोल इंजिनमुळे उत्कृष्ट मायलेज देते. तिचे AMT व्हर्जन सुमारे 25.75 किमी/लिटरपर्यंत, तर मॅन्युअल व्हर्जन सुमारे 24.8 किमी/लिटरपर्यंत मायलेज देते. या कारची सुरुवातीची किंमत सुमारे 5.79 लाख रुपये आहे.

Maruti Celerio देखील मायलेजच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. 1.0-लिटर पेट्रोल इंजिन आणि हलक्या बांधणीमुळे ही कार सुमारे 26 किमी/लिटरपर्यंत इंधन कार्यक्षमता देते. तिची सुरुवातीची किंमत सुमारे 4.70 लाख रुपये असून बजेट ग्राहकांसाठी हा आकर्षक पर्याय ठरतो.

Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

Honda City e:HEV

Honda City e:HEV ही स्ट्रॉंग हायब्रिड सेडान आहे. यात 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरचा संगम आहे. एकूण 126 हॉर्सपॉवरची शक्ती देणाऱ्या या कारचे ARAI प्रमाणित मायलेज 27.26 किमी/लिटर आहे. सुमारे 20 लाख रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध असलेली ही कार उत्तम परफॉर्मन्स आणि चांगल्या मायलेजचा समतोल साधते.

Toyota Hyryder, Maruti Grand Vitara आणि Victoris

Toyota Urban Cruiser Hyryder आणि Maruti Grand Vitara या दोन्ही एसयूव्हीमध्ये 1.5-लिटर स्ट्रॉंग-हायब्रिड प्रणाली दिली आहे. या दोन्ही मॉडेल्सचे ARAI मायलेज 27.97 किमी/लिटर असून एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये हे एक मानक मानले जाते. अलीकडेच लाँच झालेली Maruti Victoris देखील याच हायब्रिड प्रणालीसह येते; मात्र सुधारित ट्युनिंगमुळे तिचे मायलेज सुमारे 28.65 किमी/लिटरपर्यंत पोहोचते. या मॉडेलची सुरुवातीची किंमत 10.49 लाख रुपये आहे.

 

Web Title: Best cars in india with good mileage

Published On: Feb 12, 2026 | 06:15 AM

