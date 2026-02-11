Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Angarakh Yog: अंगारक योगामुळे सावध राहा! एप्रिलपर्यंत या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना

फेब्रुवारीच्या अखेरीस ते एप्रिलपर्यंत मंगळ-राहू अंगारक योगाचा प्रभाव राहणार आहे. यादरम्यान काही राशीच्या लोकांमध्ये आर्थिक आणि नातेसंबंधांबाबत विशेष काळजी घ्यावी लागेल. कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे, जाणून घ्या

Updated On: Feb 11, 2026 | 02:57 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • अंगारक योग कधी तयार होत आहे
  • अंगारक योग कधीपर्यंत असणार आहे
  • कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे
 

 

मंगळ-राहूमुळे अंगारक योग तयार होणार आहे त्यामुळे त्याचा प्रभाव राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, काळांचा संबंध ग्रहांच्या हालचालींशी जोडतात. यावेळी, मंगळाच्या संक्रमणाचा आणि राहूशी त्याच्या युतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे एक शक्तिशाली ग्रह संयोजन तयार होते. फेब्रुवारीच्या अखेरीस तयार होणारा हा योग एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत प्रभावी राहील. या काळात राग, घाई, चुकीचे निर्णय आणि अनपेक्षित घटना लोकांचा ताण वाढवू शकतात. विशेषतः हा काळ काही राशींच्या लोकांसाठी कठीण राहू शकतो. अंगारक योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल ते जाणून घ्या

मंगळ आणि राहूच्या युतीमुळे तयार होणार अंगारक योग

ज्योतिषशास्त्रात मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि कृतीचा ग्रह मानला जातो. दुसरीकडे, राहू हा अचानक वळणे, गोंधळ आणि सीमा तोडणारा ग्रह म्हणून ओळखला जातो. जेव्हा हे दोघे एकत्र येतात तेव्हा अंगारक योग तयार होतो. या युतीमुळे गोष्टी जलद गतीने, अप्रत्याशित आणि कधीकधी गोंधळात टाकणाऱ्या बनतात. 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11.57 वाजता मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करेल, जिथे राहू आधीच उपस्थित आहे. हा प्रभाव 2 एप्रिलपर्यंत राहणार आहे. या काळात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. लवकर राग येणे, गोंधळ घालणे आणि निर्णय घेण्यात घाई करणे वाढू शकते.

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी मंगळ ग्रह हा महत्त्वाचा मानला जातो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बॉस किंवा सहकाऱ्यांशी संघर्ष होण्याची शक्यता असते, विशेषतः जेव्हा अहंकार गुंतलेला असतो. व्यवसायांनी जलद नफा मिळविण्यासाठी जोखीम घेणे देखील टाळावे. गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ फायदेशीर राहील. नातेसंबंध चांगले राहतात. मानसिक अंतर जाणवेल. वादविवादापेक्षा संवादावर लक्ष केंद्रित करणे चांगले.

Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांवर मंगळाचा प्रभाव राहील. या काळात घरात तणाव जाणवू शकतो. मालमत्ता, पैसा किंवा जुन्या मुद्द्यांवरून वाद वाढू शकतात. कुटुंबातील संभाषण तुमच्या भावना दुखावू शकते. या काळात बोलण्यावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवा. काही लोक यावेळी आध्यात्मिक गोष्टींकडे लक्ष देऊ शकतात.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा योग तयार होत आहे. या काळात विवाहित जोडप्यांमध्ये गैरसमज वाढू शकतात. प्रेमसंबंधांमध्ये संशय, राग किंवा अंतर देखील निर्माण होऊ शकते. आरोग्याच्या बाबतीत, झोपेचा त्रास, पोटाच्या समस्या किंवा रक्तदाब यासारख्या समस्या त्रासदायक ठरू शकतात. ज्यांना आधीच ताण आहे त्यांनी विशेषतः काळजी घेणे आवश्यक आहे. मोठे आर्थिक जोखीम घेणे टाळणेदेखील चांगले.

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

कुंभ राशीत मंगळाचे संक्रमण

कुंभ राशीचा संबंध तंत्रज्ञान, समाज आणि मोठ्या बदलांशी आहे. म्हणूनच, येथे मंगळाची उपस्थिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात, सामाजिक चळवळींमध्ये आणि राजकीय वातावरणात गतिविधीला चालना देऊ शकते. डिजिटल जगात अचानक घडणाऱ्या घटना, सायबर समस्या किंवा जलद बदल देखील दिसून येऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अंगारक योग म्हणजे नेमके काय?

    Ans: मंगळ आणि राहू एकाच राशीत आले की अंगारक योग तयार होतो. ज्योतिषानुसार हा योग तणाव, उतावळेपणा आणि अनपेक्षित अडचणी वाढवणारा मानला जातो.

  • Que: हा योग एप्रिलपर्यंत प्रभावी का मानला जातो?

    Ans: मंगळ-राहूची युती काही आठवडे ते महिने टिकते. या कालावधीत निर्णय, नाती आणि कामकाजावर त्याचा परिणाम जाणवू शकतो.

  • Que: अंगारक योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल

    Ans: अंगारक योगामुळे मेष, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल

Web Title: Angarakh yog mangal gochar people of this zodiac sign will have to face difficulties till april

Published On: Feb 11, 2026 | 02:57 PM

Published On: Feb 11, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

Angarakh Yog: अंगारक योगामुळे सावध राहा! एप्रिलपर्यंत या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना

