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Venezuela Earthquake : भूकंपाच्या विध्वंसात आशेचा किरण; ८ दिवसांनी सुरक्षा रक्षकाची ढिगाऱ्यातून सुखरुप सुटका

Updated On: Jul 03, 2026 | 12:29 PM IST
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सारांश

Venezuela Earthquake latest update : व्हेनेझुएला भूकंपानंतर तब्बल १०० तासांनी एका व्यक्तीला जिवंत बाहेर काढण्यात आले आहे. तसेच एका श्वानाचाही बचाव करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे व्हेनेझुएलातील नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे

security gurd saved alive after 8 days

Venezuela Earthquake : भूकंपाच्या विध्वंसात आशेचा किरण; ८ दिवसांनी सुरक्षा रक्षकाची ढिगाऱ्यातून सुखरुप सुटका (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • तब्बल ८ दिवस मृत्यूशी झुंज
  • अखेर सुरक्षा रक्षकाची ढिगाऱ्यातून सुखरुप सुटका
  • श्वानाचेही बचावले प्राण
  • मृतांचा आकडा २,२०० पार
Venezuela Earthquake News in Marathi : काराकस : व्हेनेझुएलात २४ जून रोजी झालेल्या दोन सर्वात शक्तिशाली भूकंपांनी हजारो लोकांचे प्राण घेतले. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २,२०० हून अधिक लोकांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. हजारो घरे जमीनदोस्त झाल्या असून मोठ्या प्रमाणात विध्वंस घडला आहे. या भीषण घटनेनंतर तब्बल आठ दिवसांनी एका व्यक्तीला जिवंत बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आहे. तसेच एका श्वानालाही पाच दिवसांनी सुरुखप वाचवण्यात आले आहे. यामुळे लोकांना एक आशेचा किरण मिळाला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या एका ४३ वर्षी सिक्युरिटी गार्ड हर्नान अल्बर्टो गिल फ्लोरेस यांना बचाव पथकाने सुरक्षितपणे बाहेर काढले आहे. हर्नान एका शॉपिंग सेंटरमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करते होते. भूकंपाच्या वेळी ते सुरक्षा केबिनमध्ये होते.

यावेळी अचानक इमारत कोसळली परंतु त्यांची लहान केबिन पूर्णपणे जमिनदोस्त झाली नाही. यामुळे आतमध्ये हवा जाण्यासाठी काहीशी जागा राहिली आणि ते जिवंत राहू शकते. बचाव पथकाने याची माहिती मिळताच त्यांना एक अरुंदमार्गातून पाणी आणि द्रव पदार्थांचा पुरवले.

१०० तासांची बचाव मोहिम यशस्वी

हर्नान यांना बाहेर काढण्यासाठी जवळपास १०० तास बचाव पथकाची मोहिम सुरु होती. भूकंपानंतर सततच्या आफ्टरशॉक, मुसळधार पाउस आणि ढिगार पुन्हा कोसळण्याची भीती यामुळे मोहिमेत अत्यंत अडचणी आल्या. परंतु बचाव कर्मचाऱ्यांनी मोहिम सुरुच ठेवली आणि अखेर भूकंपाच्या ८ दिवसांनी हर्नान यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.

श्वानाचाही वाचला जीव

या आपत्तीत आणखी एक दिलासादायक घटना म्हणजे, ढिगाऱ्याखाली पाच दिवस अडकलेल्या गिसेल नावाच्या श्वानालाही सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. या बचावाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये श्वानाला वाचवल्यानंतर बचावी कर्मींमध्ये आनंद पहायला मिळत आहे. यापूर्वी देखील एका श्वानाला बाहेर काढण्यात आले होते. तसेच लहान बालकांनाही जीवनदान मिळाले होते.


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Web Title: Venezuela earthquake latest update security guard rescued alive after 8 days

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Published On: Jul 03, 2026 | 12:28 PM

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