Venezuela Earthquake : भूकंपाच्या विध्वंसात आशेचा किरण; ८ दिवसांनी सुरक्षा रक्षकाची ढिगाऱ्यातून सुखरुप सुटका

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मिळालेल्या माहितीनुसार, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या एका ४३ वर्षी सिक्युरिटी गार्ड हर्नान अल्बर्टो गिल फ्लोरेस यांना बचाव पथकाने सुरक्षितपणे बाहेर काढले आहे. हर्नान एका शॉपिंग सेंटरमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करते होते. भूकंपाच्या वेळी ते सुरक्षा केबिनमध्ये होते.
यावेळी अचानक इमारत कोसळली परंतु त्यांची लहान केबिन पूर्णपणे जमिनदोस्त झाली नाही. यामुळे आतमध्ये हवा जाण्यासाठी काहीशी जागा राहिली आणि ते जिवंत राहू शकते. बचाव पथकाने याची माहिती मिळताच त्यांना एक अरुंदमार्गातून पाणी आणि द्रव पदार्थांचा पुरवले.
हर्नान यांना बाहेर काढण्यासाठी जवळपास १०० तास बचाव पथकाची मोहिम सुरु होती. भूकंपानंतर सततच्या आफ्टरशॉक, मुसळधार पाउस आणि ढिगार पुन्हा कोसळण्याची भीती यामुळे मोहिमेत अत्यंत अडचणी आल्या. परंतु बचाव कर्मचाऱ्यांनी मोहिम सुरुच ठेवली आणि अखेर भूकंपाच्या ८ दिवसांनी हर्नान यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.
Al aire // Milagro en Venezuela: Hernán es rescatado tras ocho días debajo de los escombros ocasionados por el doble sismo que azotó aquel país. Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con Mary Triny Mena, corresponsal en Venezuela. pic.twitter.com/8ZrWvPDDCg — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 3, 2026
या आपत्तीत आणखी एक दिलासादायक घटना म्हणजे, ढिगाऱ्याखाली पाच दिवस अडकलेल्या गिसेल नावाच्या श्वानालाही सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. या बचावाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये श्वानाला वाचवल्यानंतर बचावी कर्मींमध्ये आनंद पहायला मिळत आहे. यापूर्वी देखील एका श्वानाला बाहेर काढण्यात आले होते. तसेच लहान बालकांनाही जीवनदान मिळाले होते.
Meet Giselle 🐶 — the miracle dog rescued alive after five days under the rubble in Venezuela 🇻🇪 Search-and-rescue teams from El Salvador pulled her from a collapsed building, where she had been trapped since a devastating earthquake. pic.twitter.com/4fpi22Owqp — Newswire Plus (@newswireplus) July 1, 2026
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