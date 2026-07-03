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‘पतीने Kiss केलं तर चालेल पण…,’ इंटिमेट सीनवर ‘तारक मेहता’ फेम अभिनेत्रीची स्पष्ट भूमिका

Updated On: Jul 03, 2026 | 12:47 PM IST
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सारांश

'तारक मेहता' फेम अभिनेत्री सिंपल कौलने इंटीमेट आणि किसिंग सीनबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "किस चालेल, पण अफेअर अजिबात नाही," असे म्हणत तिने नात्यातील विश्वास आणि निष्ठेवर भर दिला.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Simple Kaul on husband kissing scene: चित्रपट आणि मालिकांमध्ये किस किंवा जिव्हाळ्याच्या दृश्यांचे चित्रीकरण हा अभिनयाचा एक भाग असतो. मात्र, अशा दृश्यांमुळे अनेकदा कलाकारांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर चर्चा रंगते. अशातच ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ फेम अभिनेत्री सिंपल कौल हिने इंटीमेट आणि किसिंग सीनबाबत आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

एका विशेष मुलाखतीत बोलताना सिंपल कौल म्हणाली, “जर एखादा अभिनेता किंवा अभिनेत्री किसिंग सीन किंवा इतर जिव्हाळ्याचे दृश्य करत असेल, तर ते फक्त त्यांच्या कामाचा भाग आहे. माझ्या पतीने किंवा जोडीदाराने व्यावसायिक गरज म्हणून असे दृश्य केले, तर मला त्यात कोणतीही अडचण नाही.”

मात्र, तिने विवाहबाह्य संबंधांबाबत ठाम भूमिका घेतली. “पडद्यावरील इंटीमेट सीन आणि वास्तविक आयुष्यातील नातेसंबंध यात खूप मोठा फरक आहे. जर जोडीदाराने विवाहबाह्य संबंध ठेवले, तर ते मी कधीही स्वीकारणार नाही,” असे तिने स्पष्ट केले.

नात्यातील विश्वास आणि निष्ठा यावर भर देताना सिंपल म्हणाली, “फसवणूक म्हणजे फसवणूकच. त्याची दुसरी कोणतीही व्याख्या असू शकत नाही. जर दोन व्यक्ती प्रेमात असतील, तर त्यांनी एकमेकांशी प्रामाणिक आणि एकनिष्ठ राहिले पाहिजे.”

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तिने पुढे सांगितले की, जर एखाद्याला दीर्घकालीन वचनबद्ध नातं नको असेल, तर ते सुरुवातीलाच स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. नात्यात बदल किंवा दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटू लागल्यास ते लपवण्याऐवजी जोडीदाराशी प्रामाणिकपणे संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, फसवणूक करणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही, असेही तिने नमूद केले.

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कामाच्या आघाडीवर सिंपल कौलने ‘कुटुंब’, ‘शरारत’, ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’, ‘ओये जस्सी’, ‘यम हैं हम’, ‘दिल्ली वाली ठाकूर गर्ल्स’ आणि ‘जिद्दी दिल माने ना’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप उमटवली आहे.

Web Title: Kiss is fine but an affair is absolutely not taarak mehta fame simple kaul shares her clear stand

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Published On: Jul 03, 2026 | 12:47 PM

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