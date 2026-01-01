Griha Pravesh Muhurat 2026: नवीन वर्षात गृहप्रवेश करण्यासाठी कोणते आहेत मुहूर्त, जाणून घ्या

हिंदू परंपरेनुसार कोणत्याही शुभ कार्यापूर्वीच्या शुभ मुहूर्ताला विशेष महत्त्व मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, शुभ काळात केले जाणारे कार्यक्रम – जसे की लग्न, साखरपुडा, गृहप्रवेश, मूंज, पूजा-अर्चना किंवा इतर विधी – केवळ यशस्वीच नसतात तर दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम देखील देतात. इंग्रजी पंचांगानुसार, नवीन वर्ष 1 जानेवारीपासून सुरू होते. जर तुम्ही नवीन वर्षात इमारत बांधण्याचा किंवा कोणताही नवीन प्रकल्प हाती घेण्याचा विचार करत असाल, तर ते शुभ मुहूर्तावर सुरू करणे अत्यंत फायदेशीर ठरेल. नवीन वर्षात गृहप्रवेश करण्यासाठी शुभ मुहूर्त कोणता आहे ते जाणून घ्या
असे मानले जाते की शुभ काळात सुरू केलेले काम केवळ सुरळीत चालत नाही तर निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊन आनंद आणि समृद्धी देखील आणते. घरात सकारात्मक ऊर्जा देखील वास करते.
यावेळी गृहप्रवेशासाठी जानेवारीमध्ये कोणताही मुहूर्त नाही.
गुरुवार 19 फेब्रुवारी रोजी रात्री 8.52 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:56 पर्यंत आहे
शुक्रवार 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:55 ते दुपारी 02:40
शनिवार 21 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 01:03 ते संध्याकाळी 07:07
गुरुवार 26 फरवरी रोजी सकाळी 06:49 ते दुपारी 12:12
बुधवार 4 मार्च रोजी सकाळी 07:39 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवार, 5 मार्च रोजी सकाळी 06:43 वाजेपर्यंत
शुक्रवार 6 मार्च रोजी सकाळी 09:30 ते संध्याकाळी 05:56
शनिवार 14 मार्च रोजी सकाळी 06:32 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवार 15 मार्च रोजी सकाळी 04:49 वाजेपर्यंत
सोमवार 4 मे रोजी सकाळी 05:38 ते सकाळी 09:58
शुक्रवार 8 मे रोजी दुपारी 12:25 ते रात्री 09:20
बुधवार13 मे रोजी सकाळी 05:31 ते दुपारी 01:33
गुरुवार 14 मे सकाळी 11:23 ते रात्री 10:34
बुधवार 24 जून रोजी सकाळी 05:24 ते दुपारी 01:59
शनिवार 27 जून रोजी सकाळी 05:25 ते रात्री 10:12
बुधवार 1 जुलै रोजी सकाळी 06:52 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 2 जुलै रोजी सकाळी 05:26
गुरुवार 2 जुलै रोजी सकाळी 05:26 ते सकाळी 09:28
सोमवार, 6 जुलै रोजी संध्याकाळी 04:08 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 7 जुलै रोजी सकाळी 05:28
बुधवार 11 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:40 ते सकाळी 11:38
शुक्रवार 20 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:57 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 21 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:47
बुधवार 25 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:51 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 26 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:51
गुरुवार 26 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:52 ते संध्याकाळी 05:48
शुक्रवार 4 डिसेंबर रोजी सकाळी 10:23 ते रात्री 11:46
शनिवार 12 डिसेंबर रोजी सकाळी 07:03 ते दुपारी 02:08
शनिवार 19 डिसेंबर रोजी सकाळी 07:08 ते दुपारी 03:58
बुधवार 30 डिसेंबर रोजी सकाळी 07:13 ते दुपारी 12:38
हिंदू धर्मात कोणतेही शुभ कार्य करण्यापूर्वी शुभ मुहूर्त पाहिला जातो. कोणत्याही वास्तूच्या बांधकामाच्या शुभ तारखा पाहिल्या तर कोणत्याही महिन्याच्या तारखांपैकी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी आणि पौर्णिमा इत्यादी तिथी शुभ असतात. याशिवाय, कृष्ण पक्षाची प्रतिपदादेखील शुभ मानली जाते.
हिंदू श्रद्धेनुसार, शनिवार, मंगळवार किंवा रविवारी नवीन घरात प्रवेश करु नये. यामुळे वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतात. गृहप्रवेश नेहमीच शुभ तारखेला आणि वेळी करावा, कारण यामुळे शुभ परिणाम मिळतात. नवीन घरात प्रवेश करण्यापूर्वी, प्रार्थना, हवन इत्यादी विधी करा. शंख वाजवल्यानंतरच नवीन घरात प्रवेश करावा. शंख न वाजवता प्रवेश केल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा राहू शकते. महिन्याच्या पहिल्या दिवशी चुकूनही घरात प्रवेश करू नये. असे केल्याने अशुभ परिणाम होऊ शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: नवीन घरात प्रथमच प्रवेश करताना जो शुभ काळ निवडला जातो, त्याला गृहप्रवेश मुहूर्त म्हणतात. हा मुहूर्त घरात सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
Ans: माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ आणि कार्तिक हे महिने गृहप्रवेशासाठी शुभ मानले जातात. चातुर्मासात गृहप्रवेश टाळण्याची परंपरा आहे.
Ans: रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा फाल्गुनी, अनुराधा, रेवती आणि पुष्य नक्षत्र गृहप्रवेशासाठी अनुकूल मानले जातात.