Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Griha Pravesh Muhurat 2026 January To December Shubh Muhurat Dates For Home Griha Pravesh

Griha Pravesh Muhurat 2026: नवीन वर्षात गृहप्रवेश करण्यासाठी कोणते आहेत मुहूर्त, जाणून घ्या

सनातन धर्मामध्ये गृहप्रवेश करणे शुभ मानले जाते. वैशाख, ज्येष्ठ आणि कार्तिक, माघ आणि फाल्गुन हे महिने गृहप्रवेश करण्यासाठी सर्वोत्तम मानले जातात. नवीन वर्षात गृहप्रवेश करण्यासाठी शुभ मुहूर्त कोणता ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 01, 2026 | 12:57 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

 

हिंदू परंपरेनुसार कोणत्याही शुभ कार्यापूर्वीच्या शुभ मुहूर्ताला विशेष महत्त्व मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, शुभ काळात केले जाणारे कार्यक्रम – जसे की लग्न, साखरपुडा, गृहप्रवेश, मूंज, पूजा-अर्चना किंवा इतर विधी – केवळ यशस्वीच नसतात तर दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम देखील देतात. इंग्रजी पंचांगानुसार, नवीन वर्ष 1 जानेवारीपासून सुरू होते. जर तुम्ही नवीन वर्षात इमारत बांधण्याचा किंवा कोणताही नवीन प्रकल्प हाती घेण्याचा विचार करत असाल, तर ते शुभ मुहूर्तावर सुरू करणे अत्यंत फायदेशीर ठरेल. नवीन वर्षात गृहप्रवेश करण्यासाठी शुभ मुहूर्त कोणता आहे ते जाणून घ्या

असे मानले जाते की शुभ काळात सुरू केलेले काम केवळ सुरळीत चालत नाही तर निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊन आनंद आणि समृद्धी देखील आणते. घरात सकारात्मक ऊर्जा देखील वास करते.

ग्रह प्रवेश करण्यासाठी शुभ मुहूर्त

यावेळी गृहप्रवेशासाठी जानेवारीमध्ये कोणताही मुहूर्त नाही.

गुरुवार 19 फेब्रुवारी रोजी रात्री 8.52 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:56 पर्यंत आहे

शुक्रवार 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:55 ते दुपारी 02:40

शनिवार 21 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 01:03 ते संध्याकाळी 07:07

गुरुवार 26 फरवरी रोजी सकाळी 06:49 ते दुपारी 12:12

बुधवार 4 मार्च रोजी सकाळी 07:39 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवार, 5 मार्च रोजी सकाळी 06:43 वाजेपर्यंत

Guruwar Upay: गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा करण्याचे काय आहेत फायदे, कुटुंबाचे उजळते नशीब

शुक्रवार 6 मार्च रोजी सकाळी 09:30 ते संध्याकाळी 05:56

शनिवार 14 मार्च रोजी सकाळी 06:32 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवार 15 मार्च रोजी सकाळी 04:49 वाजेपर्यंत

सोमवार 4 मे रोजी सकाळी 05:38 ते सकाळी 09:58

शुक्रवार 8 मे रोजी दुपारी 12:25 ते रात्री 09:20

बुधवार13 मे रोजी सकाळी 05:31 ते दुपारी 01:33

गुरुवार 14 मे सकाळी 11:23 ते रात्री 10:34

बुधवार 24 जून रोजी सकाळी 05:24 ते दुपारी 01:59

शनिवार 27 जून रोजी सकाळी 05:25 ते रात्री 10:12

बुधवार 1 जुलै रोजी सकाळी 06:52 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 2 जुलै रोजी सकाळी 05:26

गुरुवार 2 जुलै रोजी सकाळी 05:26 ते सकाळी 09:28

सोमवार, 6 जुलै रोजी संध्याकाळी 04:08 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 7 जुलै रोजी सकाळी 05:28

बुधवार 11 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:40 ते सकाळी 11:38

शुक्रवार 20 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:57 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 21 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:47

बुधवार 25 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:51 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 26 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:51

गुरुवार 26 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 06:52 ते संध्याकाळी 05:48

शुक्रवार 4 डिसेंबर रोजी सकाळी 10:23 ते रात्री 11:46

शनिवार 12 डिसेंबर रोजी सकाळी 07:03 ते दुपारी 02:08

शनिवार 19 डिसेंबर रोजी सकाळी 07:08 ते दुपारी 03:58

बुधवार 30 डिसेंबर रोजी सकाळी 07:13 ते दुपारी 12:38

या दिवसाला असते विशेष महत्त्व

हिंदू धर्मात कोणतेही शुभ कार्य करण्यापूर्वी शुभ मुहूर्त पाहिला जातो. कोणत्याही वास्तूच्या बांधकामाच्या शुभ तारखा पाहिल्या तर कोणत्याही महिन्याच्या तारखांपैकी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी आणि पौर्णिमा इत्यादी तिथी शुभ असतात. याशिवाय, कृष्ण पक्षाची प्रतिपदादेखील शुभ मानली जाते.

January 2026 Festival List: जानेवारी महिन्यात मकरसंक्रांती, वसंत पंचमी कधी आहे? जाणून घ्या व्रत उत्सवांची यादी

गृह प्रवेश करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

हिंदू श्रद्धेनुसार, शनिवार, मंगळवार किंवा रविवारी नवीन घरात प्रवेश करु नये. यामुळे वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतात. गृहप्रवेश नेहमीच शुभ तारखेला आणि वेळी करावा, कारण यामुळे शुभ परिणाम मिळतात. नवीन घरात प्रवेश करण्यापूर्वी, प्रार्थना, हवन इत्यादी विधी करा. शंख वाजवल्यानंतरच नवीन घरात प्रवेश करावा. शंख न वाजवता प्रवेश केल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा राहू शकते. महिन्याच्या पहिल्या दिवशी चुकूनही घरात प्रवेश करू नये. असे केल्याने अशुभ परिणाम होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गृहप्रवेश मुहूर्त म्हणजे काय?

    Ans: नवीन घरात प्रथमच प्रवेश करताना जो शुभ काळ निवडला जातो, त्याला गृहप्रवेश मुहूर्त म्हणतात. हा मुहूर्त घरात सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: 2026 मध्ये गृहप्रवेशासाठी कोणते महिने शुभ मानले जातात?

    Ans: माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ आणि कार्तिक हे महिने गृहप्रवेशासाठी शुभ मानले जातात. चातुर्मासात गृहप्रवेश टाळण्याची परंपरा आहे.

  • Que: 2026 मध्ये गृहप्रवेश करताना कोणते नक्षत्र शुभ आहेत?

    Ans: रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा फाल्गुनी, अनुराधा, रेवती आणि पुष्य नक्षत्र गृहप्रवेशासाठी अनुकूल मानले जातात.

Web Title: Griha pravesh muhurat 2026 january to december shubh muhurat dates for home griha pravesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद
1

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती
2

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी
3

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव
4

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

Jan 22, 2026 | 09:45 AM
स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jan 22, 2026 | 09:41 AM
ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

Jan 22, 2026 | 09:38 AM
युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

Jan 22, 2026 | 09:36 AM
Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Jan 22, 2026 | 09:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM