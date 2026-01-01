Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Guruwar Upay: गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा करण्याचे काय आहेत फायदे, कुटुंबाचे उजळते नशीब

गुरुवारी सकाळी लवकर उठावे आणि स्नान करून पिवळे वस्त्र परिधान करावे. मनात पूजा करण्याचा संकल्प करावा. केळीच्या झाडाला शुद्ध पाणी अर्पण करावे. गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा करण्याचे काय आहेत फायदे जाणून घ्या

Updated On: Jan 01, 2026 | 11:07 AM
  • गुरुवारी कोणते उपाय करायचे
  • गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा
  • गुरुवारी उपाय केल्याने होतात फायदे
 

 

गुरुवार हा श्रीहरी विष्णू आणि गुरू ग्रह यांना समर्पित दिवस मानला जातो. या दिवशी केळीच्या झाडाची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते आणि हिंदू धर्मात याला विशेष महत्त्व आहे. केळीच्या झाडात भगवान विष्णूंचा वास असतो. म्हणूनच गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा केल्याने भगवान विष्णू प्रसन्न होतात, असे मानले जाते. या दोघांच्या आशीर्वादाने जीवनात सुख, समृद्धी, शांती आणि आनंद येतो.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, केळीच्या झाडाचा संबंध गुरु ग्रह  यांच्याशी आहे. ज्यांच्या कुंडलीत गुरु ग्रह दुबळा किंवा प्रतिकूल स्थितीत असतो, त्यांना गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा करण्याचा सल्ला दिला जातो. या पूजेमुळे गुरु ग्रहाची स्थिती भक्कम होते आणि त्याचे शुभ परिणाम व्यक्तीला प्राप्त होतात. गुरु ग्रह शिक्षण, ज्ञान, धन, विवाह आणि संततीचा कारक मानला जातो. गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा केल्याने घरात धन-धान्य वाढते आणि आर्थिक अडचणी दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे. अडकलेले पैसे परत मिळण्यास किंवा अचानक धनलाभ होण्यास मदत होते असेही मानले जाते. ज्यांच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी येत असतील किंवा लग्नास उशीर होत असेल, त्यांनी गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा केल्यास विवाहात येणारी विघ्न दूर होतात. वैवाहिक जीवन सुखी होते असे मानले जाते.

January 2026 Festival List: जानेवारी महिन्यात मकरसंक्रांती, वसंत पंचमी कधी आहे? जाणून घ्या व्रत उत्सवांची यादी

गुरु हा ज्ञानाचा कारक आहे. त्यामुळे केळीच्या झाडाची पूजा केल्याने ज्ञान, बुद्धी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात यश मिळते असे मानले जाते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात एकाग्रता वाढवण्यासाठी या पूजेचा फायदा होऊ शकतो. ज्यांना संतती सुख प्राप्त होत नाही, त्यांना गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा करण्याचा सल्ला दिला जातो. याने संतती प्राप्तीचे योग निर्माण होतात, असे मानले जाते. नोकरी किंवा व्यवसायात प्रगती साधण्यासाठी केळीच्या झाडाची पूजा करणे लाभदायक मानले जाते. करिअरमधील अडचणी दूर होतात आणि यश मिळते. केळीचे झाड हे शुभ आणि पवित्रतेचे प्रतीक आहे. घरात चांगले वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सुख-शांती कायम ठेवण्यासाठी याची पूजा केली जाते.

New Year 2026: नववर्षात कोणते संकल्प करावेत? जाणून घ्या धार्मिक आणि वास्तू नियम

गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा कशी करावी?

गुरुवारी सकाळी लवकर उठावे आणि स्नान करून पिवळे वस्त्र परिधान करावे. मनात पूजा करण्याचा संकल्प करावा. केळीच्या झाडाला शुद्ध पाणी अर्पण करावे. झाडाच्या मुळाशी हळद आणि चणाडाळ (हरभरा डाळ) अर्पण करावी. यामुळे गुरु ग्रह प्रसन्न होतो. पिवळी फुले, गूळ आणि केळीचे फळ नैवेद्य म्हणून अर्पण करावे. तुपाचा दिवा  लावावा आणि उदबत्ती  लावावी. झाडाला पाच, सात किंवा अकरा वेळा प्रदक्षिणा घालाव्यात. प्रदक्षिणा घालताना किंवा पूजेच्या वेळी “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” किंवा “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा. पूजा करताना शक्य असल्यास मौन धारण करावे, असेही काही ठिकाणी मानले जाते. पूजेनंतर केळीचा प्रसाद वाटप करावा आणि स्वतःही ग्रहण करावा. याप्रकारे गुरुवारी केळीच्या झाडाची पूजा केल्याने भगवान विष्णू आणि गुरुदेव प्रसन्न होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 01, 2026 | 11:07 AM

