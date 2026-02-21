Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chandrapur Crime: कारल्याची भाजी बनविल्याने आईची हत्या! आरोपी मुलगा ताब्यात

मूल तालुक्यातील डोंगरगाव येथे आईने कारल्याची भाजी बनवल्याच्या कारणावरून मद्यधुंद मुलाने मारहाण करत 65 वर्षीय आईची हत्या केली. मूल पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल; आरोपी मुलाला अटक करून पुढील तपास सुरू.

Updated On: Feb 21, 2026 | 03:48 PM
  • आरोपी मद्यधुंद अवस्थेत असल्याची माहिती
  • कारल्याची भाजी बनवल्याने वाद
  • आईवर मारहाण; रात्रीच मृत्यू
मूल: आईने कारल्याची भाजी बनविल्याच्या कारणाने आईची हत्या केली. ही घटना मूल तालुक्यातील डोंगरगांव येथे गुरुवारी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास घडली, सुमित्राबाई दशरथ पेटकुले (६५) असे मृत पावलेल्या महिलेचे तर जगदीश दशरथ पेटकुले (३८) असे आरोपी मुलाचे नाव आहे.

मूल तालुक्यातील डोंगरगांव येथील सुमित्रा दशरथ पेटकुले हया मुलगा जगदीशसोबत मिळून राहात होते. याबाबतची माहिती पोलिस पाटील यांना दिली. त्यांनी मूल पोलिस स्टेशनला माहिती देताच पोलिस पथक डोंगरगांव येथे जावून पंचनामा केला. व सुमित्राबाईचे शव उत्तरीय तपासणीसाठी मूल येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविले.

मद्यपी मुलाचा राग; पोलिसांनी केला गुन्हा दाखल

हा नेहमी मद्यप्राशन करून पत्नीला शिवीगाळ व मारहाण करीत असल्याने ती मुलांना घेऊन माहेरी निघून गेली होती. त्यामुळे आई-मुलगा मिळून राहात होते. दरम्यान गुरुवारी रात्री आईने कारल्याची भाजी बनविल्याने जगदिशचा पारा चढला आणि आई त्राबाईसोबत वाद घालून मारहाण केली. या मारहाणीत अर्थ गतप्राण झाली आणि सकाळी उठल्या नाही. त्यामुळे घराशेजारी महिलांनी घरी जावून बघितले असता त्यामृतावस्थेत दिसून आल्या. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

शवविच्छेदन झाल्यानंतर शव कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केले. आरोपीला मूल पोलिसांनी अटक करून गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास मूल पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक विजय राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा. पोलिस निरीक्षक सुबोध वंजारी करीत आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील डोंगरगाव येथे.

  • Que: खुनाचे कारण काय?

    Ans: आईने कारल्याची भाजी बनवल्याच्या कारणावरून वाद होऊन मारहाण.

  • Que: आरोपी कोण?

    Ans: तिचा मुलगा जगदीश दशरथ पेटकुले.

Published On: Feb 21, 2026 | 03:48 PM

