India’s FTA Strategy: अमेरिका FTA प्रलंबित, तरी पण भारताचे ९ करार आधीच झाले अंतिम

India’s FTA Strategy: अमेरिकेसोबतचा मुक्त व्यापार करार (FTA) अद्याप अंतिम झालेला नसला तरी, भारताने आधीच नऊ FTA केले आहेत. या नऊ FTA अंतर्गत, भारताने 38 देशांशी करार केले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, भारताने आतापर्यंत नऊ मुक्त व्यापार करार केले आहेत, ज्यामध्ये 38 देशांचा समावेश आहे. यामुळे भारताच्या शिपमेंटला जवळजवळ दोन तृतीयांश जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्राधान्य प्रवेश मिळतो.
गोयल म्हणाले की, या करारांमुळे भारतीय वस्तू, सेवा, कृषी आणि मत्स्य उत्पादने आणि कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना नवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यास, जागतिक मूल्य साखळींमध्ये एकत्रित होण्यास आणि प्रतिभा प्रवाह वाढविण्यास मदत होईल. त्यांनी सांगितले की प्रत्येक देश भारतासोबत व्यापार करार करू इच्छितो. “मी चिलीशी चर्चा केली आहे, जो या आठवड्यात FTA अंतिम करण्याचा विचार करत आहे. आम्ही कॅनडासोबत FTA वाटाघाटी सुरू करत आहोत आणि पंतप्रधान (मार्क कार्नी) भेट देतील तेव्हा यावर पुढे जाण्याची आशा आहे.” भारत आधीच कॅनडासोबत संदर्भ अटी अंतिम करण्याची आणि FTA वाटाघाटी सुरू करण्याची तयारी करत आहे.
गोयल म्हणाले की, भारतातील तरुण आणि मानवी संसाधने देशाच्या विकासाच्या गाथेच्या केंद्रस्थानी आहेत आणि जग याने प्रभावित झाले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोजगाराविषयीच्या चिंतेला संबोधित करताना गोयल म्हणाले की, एआय नोकऱ्या काढून टाकणार नाही तर त्या बदलेल. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की भारत दरवर्षी अंदाजे २.३ दशलक्ष एसटीईएम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) पदवीधर तयार करतो आणि तरुण, जुळवून घेणारे आणि महत्त्वाकांक्षी प्रतिभेचा एक अद्वितीय समूह आहे.
Y2K युगाशी तुलना करताना, त्यांनी एआय हे पुढील मोठे परिवर्तन म्हणून वर्णन केले, जे अधिक संधी, उच्च-मूल्याचे काम, मजबूत निर्यात आणि भारतीय व्यवसायांसाठी सखोल जागतिक एकात्मता आणेल. सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि सिस्टम गव्हर्नन्स यासारख्या क्षेत्रात कुशल व्यावसायिकांची मागणी देखील वाढेल. स्वावलंबन म्हणजे वेगळेपणा नाही यावर जोर देऊन, गोयल म्हणाले की, स्वावलंबी भारताचे उद्दिष्ट जागतिक भागीदारीद्वारे मजबूत, विश्वासार्ह आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी तयार करणे आहे.
त्यांनी उद्योजक आणि उद्योग नेत्यांना देशभरातील एमएसएमई, शेतकरी, निर्यातदार आणि मच्छीमारांपर्यंत जागतिक संधी पोहोचवण्याचे आवाहन केले. अमृत काल दरम्यान २०४७ पर्यंत तरुण भारत देशाला विकसित अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने नेईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बँकर उदय कोटक म्हणाले की, सीआरआरसारखे नियामक खर्च खूप जास्त आहेत. अमेरिका आणि चिनी गुंतवणुकीमुळे वसाहतीकरण होणार नाही याची आपण खात्री केली पाहिजे.