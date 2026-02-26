PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र

PM Modi Israel visit 2026 defense deals : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सध्या इस्रायलच्या (Israel) ऐतिहासिक दौऱ्यावर असून, या भेटीतून संरक्षण क्षेत्रातील अशा काही बातम्या समोर येत आहेत ज्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इस्रायलने आपले सर्वात प्रगत आणि आतापर्यंत जगापासून लपवून ठेवलेले “गोल्डन होरायझन” (Golden Horizon) हे हवेतून डागले जाणारे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र भारताला देण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, अनेक देशांनी या शस्त्रासाठी इस्रायलकडे मागणी केली होती, परंतु इस्रायलने “आम्ही स्वतःला फक्त तुमच्यासाठी (भारतासाठी) राखून ठेवले आहे,” असे म्हणत ही तंत्रज्ञान भागीदारी फक्त भारतासोबत करण्याचे निश्चित केले आहे.
‘गोल्डन होरायझन’ हे एक असे क्षेपणास्त्र आहे जे सुखोई SU-30 MKI सारख्या भारताच्या शक्तिशाली लढाऊ विमानांमधून डागले जाऊ शकते. भारताचे ‘ब्रह्मोस’ हे जगातील सर्वात वेगवान क्रूझ क्षेपणास्त्र मानले जाते, ज्याचा वेग ३ मॅक आहे. मात्र, ‘गोल्डन होरायझन’चा वेग ५ मॅक (हायपरसॉनिक) पेक्षाही जास्त आहे. या प्रचंड वेगामुळे जगातील कोणतीही रडार प्रणाली किंवा क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा याला रोखू शकत नाही. हे क्षेपणास्त्र शत्रूच्या भूमीतील खोलवरचे बंकर्स, मजबूत किल्ले आणि अत्यंत सुरक्षित अणुप्रकल्प नष्ट करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.
या शस्त्राची दुसरी सर्वात मोठी ताकद म्हणजे याची रेंज. जिथे ब्रह्मोसची रेंज ८०० किमीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तिथे ‘गोल्डन होरायझन’ १,००० ते २,००० किलोमीटर दूर असलेल्या लक्ष्याचा अचूक वेध घेऊ शकते. याचा अर्थ असा की, भारतीय हवाई दलाची विमाने आपल्या सीमेत राहूनच शत्रूच्या राजधानीपर्यंत किंवा त्यांच्या मुख्य लष्करी तळांपर्यंत विनाशकारी हल्ला करू शकतात.
पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात केवळ क्षेपणास्त्रांवरच नाही, तर इस्रायलच्या क्रांतिकारी ‘आयर्न बीम’ (Iron Beam) या लेझर आधारित संरक्षण प्रणालीवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. या प्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा एक ‘शॉट’ डागण्यासाठी फक्त २ डॉलर्स (सुमारे १६० रुपये) खर्च येतो. क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि मोर्टार हवेतच जाळून खाक करण्याची क्षमता यात आहे. याशिवाय ‘डेव्हिड्स स्लिंग’ (David’s Sling) ही ३०० किमीपर्यंतची सुरक्षा देणारी यंत्रणाही भारताच्या ताफ्यात सामील होणार आहे.
भारत २०३५ पर्यंत आपले ‘सुदर्शन चक्र’ नावाचे बहुस्तरीय क्षेपणास्त्र कवच पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये रशियाची S-400, इस्रायलची बराक आणि आता ‘गोल्डन होरायझन’ व ‘आयर्न बीम’चा समावेश झाल्यामुळे भारताची १५,१०६ किमीची जमीन सीमा आणि ७,५१६ किमीची किनारपट्टी पूर्णपणे सुरक्षित होईल. इस्रायलने भारताला दिलेली ही साथ जागतिक राजकारणातील नव्या ‘अॅन्गेशन्सच्या षटकोन’ (Hexagon of Alliances) या सुरक्षा युतीचा भाग आहे, जी कट्टरपंथी शक्तींना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
