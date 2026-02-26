Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
तरुण वयात केस पांढरे झाल्यानंतर हेअर डाय लावण्याऐवजी सुकलेल्या आवळ्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील काळेभोर

तरुण वयात केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी कोणत्याही हेअर डायचा वापर करण्याऐवजी आवळ्याचा वापर करावा. आवळ्याच्या वापरामुळे केसांवर नैसर्गिक चमक टिकून राहते आणि केस सुंदर दिसतात.

Feb 26, 2026 | 09:47 AM
केसांचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी हेअर कलर तर कधी हेअर डाय लावला जातो. केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी मेहेंदी लावली जाते. पण मेहेंदी किंवा कोणता हेअर डाय लावल्यानंतर काहीकाळच केस अतिशय सुंदर आणि चमकदार दिसतात आणि पुन्हा एकदा होते तसेच होऊन जातात. केसांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घारीच्या घरी नैसर्गिक उपाय करावेत. हल्ली तरुण वयातच अनेकांचे केस पूर्णपणे पांढरे होऊन जातात. वातावरणात होणारे बदल, अनुवंशिकता, केसांच्या समस्या, आहारात होणारे बदल इत्यादी बदलांच्या परिणामामुळे केसांच्या समस्या वाढू लागतात. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही पांढरे केस पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी आवळ्याचा वापर कशा पद्धतीने करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य

आवळा केसांसाठी वरद ठरतो. आवळ्याच्या वापरामुळे केसांच्या असंख्य समस्यांपासून सुटका मिळते आणि केस अतिशय चमकदार होतात. आहारात निर्माण झालेल्या पोषक घटकांचा परिणाम केसांच्या वाढीवर लगेच दिसून येतो. केस पांढरे होणे, केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा इत्यादी समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दुर्लक्ष केले जाते. पण सतत दुर्लक्ष न करता केसांची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. आवळ्याचा वापर केल्यामुळे केसांवर नैसर्गिक चमक कायम टिकून राहते आणि केस काळेभोर दिसतात.

सुक्या आवळ्याचा कशा पद्धतीने वापर करावा:

सर्वप्रथम, आवळ्याचे बारीक तुकडे करून घ्या. त्यानंतर एका भांड्यात पाणी गरम करून त्यात कापून घेतलेले आवळे टाका. आवळे ८ ते १० मिनिटं होईपर्यंत व्यवस्थित शिजवून घ्या. शिजवलेल्या आवळ्याचा रंग पूर्णपणे बदलल्यानंतर पाणी बंद करा. तयार केलेले पाणी थंड झाल्यानंतर गाळून घ्या. त्यानंतर आवळ्याचे पाणी केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकापर्यंत सगळीकडे लावून हलक्या हाताने मसाज करा. आठवड्यातुन एकदा किंवा दोनदा हा उपाय केल्यास केसांच्या समस्या दूर होतील. आवळ्याच्या पाण्याचा केसांवर हलक्या हाताने मसाज केल्यास केसांमधील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होईल आणि केस सुंदर दिसतील.

Holi 2026: होळीच्या रंगांपासून केसांचे आरोग्य कसे जपाल? खास टीप्स, कितीही लागू दे रंग, केस राहतील उत्तम

सुकलेला आवळा केसांसाठी खूप फायदेशीर ठरतो. यामध्ये विटामिन सी, अँटीऑक्सिडेंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. सुकेलला आवळा नियमित खाल्ल्यास केसांच्या समस्या दूर होण्यासोबतच शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतील. कमी वयात केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा चमकदार आणि काळेभोर करण्यासाठी कोणत्याही केमिकल ट्रीटमेंट न करता घरगुती उपाय करावेत. सुक्या आवळ्याच्या वापरामुळे केसांचा नैसर्गिक रंग कायम टिकून राहतो आणि केस सुंदर दिसतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Feb 26, 2026 | 09:47 AM

