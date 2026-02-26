Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा जगात डंका! इस्रायल अन् पॅलेस्टाईनकडून मिळाला सर्वोच्च बहुमान

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौरा अधिक महत्वाचा ठरला आहे. यावेळी पंतप्रधानांना इस्रायलने सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. पंतप्रधानांनी या सन्मानाला दोन्ही देशांच्या मैत्रीचे प्रतीक संबोधले.

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:53 AM
Israel knesset Honered PM Modi with highest civil award

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा जगात डंका! इस्रायल अन् पॅलेस्टाईनकडून मिळाला सर्वोच्च बहुमान (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पंतप्रधान मोदींचा जगात डंका!
  • इस्रायल इस्रायलकडून स्पीकर ऑफ नेसेट प्रदान
  • तर पॅलेस्टाईनकडून सर्वोच्च सन्मान
PM Modi Honered with Israel and Palestein Highest Civil Award : जेरुसेलम : भारत आणि इस्रायलच्या संबंधाचे एक नवे पर्व सुरु झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस्रायलच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर असून आज या भेटीचा दुसरा दिवस आहे. दरम्यान दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान मोदींनी इस्रायली संसद नेसेटला संबोधित केले. यावेळी त्यांना इस्रायलच्या ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट’ पदकाने सन्मानित करण्यात आले. हा मान मिळवणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले.

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) इस्रायली संसद नेसेटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे भव्य स्वागत करण्यात आले. यावेळी पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर नेसेटचे सभापती अमीर ओहाना यांनी त्यांना इस्रायलचा सर्वोच्च बहुमान प्रदान केला. पंतप्रधानांना ओहाना यांनी स्पीकर ऑफ द नेसेट हा सर्वोच्च सन्मान प्रदान केला. हा सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींनी याला भारत आणि इस्रायली मैत्रीचे प्रतीक संबोधले. नेसेटमधील भाषणानंतर पंतप्रधान मोदींचे टाळ्यांच्या कडकडाटात इस्रायली खासदारांनी स्वागत केले. तसेच त्यांच्यासोबत अनेकांनी सेल्फी आणि फोटोही काढले.

पॅलेस्टाईनकडूनही मिळाला आहे सन्मान

यापूर्वी २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदींना पॅलेस्टाईनने ग्रॅंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन या पुरस्काराने गौरवले होते. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही शत्रू देशांकडून त्यांना सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मिळाला आहे.

इस्रायली पंतप्रधानांनी केले स्वागत

पंतप्रधान मोदी तेल अवीवमध्ये दाखल झाल्यानंतर स्वत: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी प्रोटोकाल बाजूला ठेवून त्यांचे स्वागत केले. यावेळी एअरपोर्टवर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रगीताची धुन वाजवण्यात आली. तसेच पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी हिंदीमध्ये ‘नमस्ते’ आणि हिब्रूमध्ये ‘शालोम’ लिहून एक ऐतिहासिक संदेश देण्यात आला. शालोमचा अर्थ शांतता असा होतो. जो आजच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये भारताच्या भूमिकेचे वर्णन करतो.

७१ कोटींच्या कराराची अपेक्षा 

पंतप्रधान मोदींचा दौरा अत्यंच महत्वाचा मानला जात आहे. हा दौरा राजकीय आणि धोरणात्मक दृष्टीकोनातू मैलाचा दगड ठरणार आहे. यावेळी दोन्ही देशात संरक्षण भागीदारी नव्या उंचीवर नेण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय या भेटीत इस्रायल भारताला गुप्त तंत्रज्ञान प्रदान करणार आहे. भारत आणि इस्रायल दहशतवादाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संयुक्तपणे नवीन पद्धती विकसित करतील. दोन्ही देश क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालींवर देखील एकत्र काम करतील.

PM Modi Israel Visit : इस्रायली संसदेत कडाडले PM मोदी; ‘नेसेट’मधून दहशतवादावर दिला गंभीर इशारा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलने कोणत्या पुरस्काराने सन्मानित केले?

    Ans: पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलच्या नेसेट संसदेने 'स्पीकर ऑफ द नेसेट' पदकाने सन्मानित केले आहे.

  • Que: पंतप्रधान मोदींना पॅलेस्टाईनकडून कोणत्या पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता?

    Ans: २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदींना पॅलेस्टाईनने 'ग्रॅंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन' या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

  • Que: पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलचा सर्वोच्च सन्मान स्वीकारताना काय म्हटले?

    Ans: पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलचा सर्वोच्च सन्मान हा केवळ एका व्यक्तीचा सन्मान नसून भारत इस्रायल मैत्रीचे प्रतीक असल्याचे म्हटले.

Published On: Feb 26, 2026 | 09:49 AM

