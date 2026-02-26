Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs ZIM : झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी अभिषेक आणि अक्षर यांनी चेन्नईतील मारुंडीश्वर मंदिरात घेतला भोले बाबांचे आशीर्वाद

टीम इंडियाचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि उपकर्णधार अक्षर पटेल यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी पहाटे चेन्नईजवळील तिरुवन्मियुर येथील प्रसिद्ध मारुंडेश्वर मंदिरात प्रार्थना करण्यासाठी आणि भगवान शिवाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी भेट दिली.

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:57 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Abhishek Sharma and Akshar Patel visited Marundeshwar temple : भारताच्या संघाने पहिला सुपर 8 चा सामना गमावल्यानंतर आज त्याचा महत्वाचा सामना होणार आहे. भारत आणि झिम्बाब्वे २६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ मध्ये एकमेकांसमोर येतील. दोन्ही संघांसाठी हा करा किंवा मरो असा सामना आहे आणि टीम इंडिया कोणतीही कसर सोडण्याचा दृढनिश्चयी आहे. या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी “मेन इन ब्लू” च्या दोन स्टार खेळाडूंनी देवाचा आश्रय घेतला.

अभिषेक आणि अक्षरने देवाचे आशीर्वाद घेतले

टीम इंडियाचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि उपकर्णधार अक्षर पटेल यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी पहाटे चेन्नईजवळील तिरुवन्मियुर येथील प्रसिद्ध मारुंडेश्वर मंदिरात प्रार्थना करण्यासाठी आणि भगवान शिवाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी भेट दिली. दोन्ही खेळाडूंचा एक फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपूर्वी टीम इंडियाचे खेळाडू आणि प्रशिक्षक वारंवार मंदिरांना भेट देतात. इंदूरमध्ये खेळवण्यात येणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ मालिकेदरम्यान, विराट कोहली आणि कुलदीप यादव यांनी उज्जैनमधील महाकाल मंदिरात पूजा केली. 

मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही गुवाहाटीतील कामाख्या मंदिराला भेट दिली. स्वतः धार्मिक व्यक्ती असलेले कॅप्टन सूर्यकुमार यादव यांनी त्यांच्या पत्नी देविशा शेट्टीसोबत भगवान बालाजीचे आशीर्वाद घेण्यासाठी अनेक वेळा तिरुपती मंदिराला भेट दिली आहे. चेन्नईच्या ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियमवर झिम्बाब्वेविरुद्ध होणारा टीम इंडियाचा सामना हा मेन इन ब्लूसाठी मोठा धक्का आहे, कारण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

शिवाय, गुरुवारी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर वेस्ट इंडिज दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभूत व्हावे यासाठी भारतीय क्रिकेट चाहते प्रार्थना करतील, ज्यामुळे भारताचा सेमीफायनलमध्ये जाण्याचा मार्ग सोपा होईल. भारताच्या फलंदाजी प्रशिक्षकाने डाव्या-उजव्या संघाविषयी बोलले. तथापि, अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन हे दोघेही डाव्या हाताचे सलामीवीर आहेत. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो: अभिषेक शर्माला झिम्बाब्वेविरुद्ध वगळले जाईल का? की इशान किशनच्या फलंदाजीच्या स्थानात बदल होईल? तसेच, डाव्या-उजव्या संघाची निर्मिती करण्यासाठी संजू सॅमसनला अंतिम अकरा संघात समाविष्ट केले जाऊ शकते का?

 

Published On: Feb 26, 2026 | 09:57 AM

